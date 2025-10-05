অধিবক্তা নম্ৰতা বৰা হত্য়াকাণ্ডৰ সৈতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সম্পৰ্ক কি ? বিৱৰি ক'লে পিতৃয়ে

অধিবক্তা নম্ৰতা বৰা হত্য়াকাণ্ডৰ সৈতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সম্পৰ্ক কি ? বিৱৰি ক'লে পিতৃয়ে
যোৱা ৪ জুনত নম্ৰতা বৰাৰ মেঘালয়ৰ নংপোত অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হৈছিল । আজিও ভেদ হোৱা নাই ৰহস্য়ৰ ।
Published : October 5, 2025 at 8:44 PM IST
গোলাঘাট: জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ সৈতে সাঙোৰ খোৱা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ উত্থাপিত হৈছে আন এক অভিযোগ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ পিচতেই সঘনাই চৰ্চাত থকা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মেঘালয়ত ৰহস্য়জনকভাৱে মৃত্য়ু হোৱা অধিবক্তা নম্ৰতা বৰাৰ পিতৃয়ে ।
চলিত বৰ্ষৰ যোৱা ৪ জুনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কনিষ্ঠ অধিবক্তা নম্ৰতা বৰাৰ মেঘালয়ৰ নংপোত কেইজনমান যুৱক-যুৱতীৰ উপস্থিতিত অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হৈছিল । এই মৃত্যুক অতি সুপৰিকল্পিতভাৱে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়া হৈছিল । সেয়া সহজ মৃত্যু হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাছিল নম্ৰতাৰ পৰিয়ালেও । ইয়াক পৰিকল্পিত হত্যাৰ সন্দেহ কৰি নম্ৰতাৰ পিতৃ ৰমেন কুমাৰ বৰাই নংপো থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । তেওঁ অভিযুক্ত হিচাপে নম্ৰতাৰ মৃত্যুৰ সময়ত উপস্থিত থকা এ আই ইউ ডি এফ দলৰ যুৱ নেতা তথা বিধায়ক হাফিজ ৰছিদ আহমেদ কাচিমিৰ পুত্র, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনৰ মালিক তথা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চালক আনায়াতুল্লা ৱাটুচ (৩৯) সহযোগী মঙলদৈৰ গায়ত্রী বৰা (২৫), গোলাঘাটৰ মৃগাংক বৰুৱা (২৬) আৰু চৰাইদেউৰ প্ৰজ্ঞা দিহিঙীয়া (২৬)ৰ নাম উল্লেখ কৰি এইসকলক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবৰ বাবে গোচৰত উল্লেখ কৰিছিল ।
এই ঘটনাৰ সময়ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা নামৰ যুৱকজনে অভিযুক্তসকলক নিৰ্দোষী সজাব বিচৰাত তৎপৰতাৰে জড়িত হৈছিল । নম্ৰতাৰ পিতৃক বাৰে বাৰে বুজনি দি কৈছিল যে তেওঁ মৃগাংকহঁতৰ বন্ধু । সেয়েহে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ অনুসন্ধান সঠিকভাৱে আগবঢ়ালে বহু নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি নম্ৰতাৰ পৰিয়ালে আহ্বান জনাইছে । এই সম্পৰ্কে নম্ৰতাৰ পিতৃ ৰমেন কুমাৰ বৰাই কয়, "নম্ৰতা বৰাৰ হত্যাৰ তদন্তৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে । ৪ জুনত নম্ৰতা বৰা শ্বিলঙত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল; কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি লাভ কৰা তথ্য মতে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা আমি নংপো থানাত উপস্থিত হৈছিলো । তেতিয়া তাত চাৰিজন অভিযুক্তৰ লগতে আৰু কেইজনমান লোকক দেখা পাইছিলো । তাৰে এজন ব্যক্তিয়ে এই ঘটনাৰ সৈতে সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছিল, তেওঁ হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।"
ৰমেন কুমাৰ বৰাই কয়, "তেওঁ মোক কৈছিল যে এইটো দুৰ্ঘটনা এওঁলোকৰ গাত দোষ নাই । থানাৰ পৰা চিকিৎসালত যোৱাৰ পাছত তাত থকা আৰক্ষী বিষয়াজনৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছিল । তেওঁ মৃতদেহ অনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশ চোৱা-চিতা কৰিছিল । তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ বাবে এম্বুলেন্স ঠিক কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল তেতিয়া মই তেওঁক সুধিলো যে এওঁলোক আপোনাৰ কোন হয় । তেতিয়া তেওঁ ক'লে এওঁলোক মোৰ বন্ধু, আপুনি দুখ নকৰিব । এওঁলোকৰ দোষ নাই আৰু আপুনি আইনী প্ৰক্ৰিয়ালৈ যাব নালাগে । তাৰ পাছত তেওঁ খানাপাৰাৰ পৰা এখন এম্বুলেন্স আনি তাৰ খৰচ তেওঁ বহন কৰাত মোৰ তেওঁৰ ওপৰত সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "তাৰ পাছৰ পৰা নম্ৰতা বৰাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হৈ পৰিল । আজিও আৰক্ষীয়ে আদালতত অভিযোগনামা দিয়া নাই। তাৰ পিছত আমি দুবাৰকৈ নংপো আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ তদন্তকাৰী বিষয়াজনক লগ ধৰোতে তেওঁ অভিযোগনামা দাখিল কৰিব বুলি কয়; কিন্তু এতিয়াও দাখিল কৰা নাই । কিছুদিন পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ লগত এজন মানুহৰ ফটো দেখিবলৈ পাই সচকিত হৈ পৰো । কাৰণ এই মানুহজনক আমি নংপো থানাত লগ পাইছিলো । যিজন মানুহে এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । তেওঁ বাৰে বাৰে আমাক কৈছিল যে আপুনি আইনী প্ৰক্ৰিয়ালৈ নাযাব । সেই সময়ত মই তেওঁলোকৰ এখন ফটো তুলি লৈছিলো আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত দেখা লোকজনৰ ফটো একেজন ব্যক্তি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।"
তেওঁ কয়, "এই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই নিজৰ বন্ধুক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ এটা হত্যাকাণ্ডক দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । আমি নংপো থানাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত তদন্তকাৰী বিষয়াজন সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল আৰু তেওঁৰ লগত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ যথেষ্ট হলিগলি দেখি মই চিন্তা কৰিলো এই লোকজনে এই আৰক্ষী বিষয়াজনক কিয় ইমান গুৰুত্ব দি আছে । আজি মোৰ সন্দেহ হৈছে এই ঘটনাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াজন মেনেজ হোৱাৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হৈছে । এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত চাৰিজন হত্যাকাৰীক নিৰপৰাধী সজাবলৈ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই চেষ্টা কৰিছে । ইফালে, আৰক্ষীয়ে চাৰিজনৰ ম'বাইল জব্দ কৰাৰ পাছতো আজিও আনাতুল্লাৰ ম'বাইল চলি আছে । যি মেঘালয় আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিছে সেই একে আৰক্ষীয়ে কি অসমত থকা দোষী সকলক ধৰিব পৰা নাই । এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ ব্যক্তি হ'ল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।"