উত্তপ্ত যোৰাবাট : কি কাৰণত বাৰে বাৰে সংঘাত হয় অসম-মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকৰ মাজত

উত্তপ্ত যোৰাবাট : কি কাৰণত বাৰে বাৰে সংঘাত হয় অসম-মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকৰ মাজত
অসমৰ বাণিজ্যিক বাহনক মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্রলৈ যোৱাত বাধা আৰোপ কৰাটো নতুন বিষয় নহয় । এই সমস্যা লাহে লাহে অধিক প্ৰকট হৈ পৰিছে ।
Published : September 18, 2025 at 7:55 PM IST
গুৱাহাটী : পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ যোৰাবাট । দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকক লৈ যোৱা অসমৰ বাহনক মেঘালয়ৰ চালকে বাধা দিয়াৰ ঘটনাক লৈ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত মেঘালয়ৰ বাহন প্ৰৱেশ কৰাত বাধা আৰোপ কৰে সদৌ অসম টুৰিষ্ট টেক্সি এছোচিয়েশ্যনৰ ।
যাৰ ফলত উত্তপ্ত হৈ পৰে অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ যোৰাবাট । আনকি অসমৰ চালকসকলে মেঘালয়ৰ মন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ বাহনো প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰে । এককথাত যুদ্ধসদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যোৰাবাটৰ ঘাইপথত ।
বুধবাৰে অসমৰ চালকসকলক যাত্রী লৈ মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্রসমূহলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্রত বাধা আৰোপ কৰা ঘটনাৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে অসমৰ চালকসকল । তাৰেই অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে যোৰাবাটত অসমৰ টেক্সি চালকসকলে যাত্রী কঢ়িয়াই অনা মেঘালয়ৰ বাহনসমূহক গুৱাহাটীত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ টেক্সি এছোচিয়েচনে অসমৰ বাণিজ্যিক বাহন মেঘালয়ত বিশেষকৈ পৰ্যটন ক্ষেত্রসমূহলৈ যোৱাত বাধা আৰোপ কৰি ওভতাই পঠাইছিল । অসমৰ একাংশ চালকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি শ্বিলঙৰ পৰা ওভতাই পঠিয়াইছিল মেঘালয়ৰ চালকসকলে ।
মেঘালয়ৰ টেক্সি এছোচিয়েচনৰ এই স্থিতিত ক্ষোভিত হৈ পৰে অসমৰ চালকসকল । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে যোৰাবাটত পুৱাৰে পৰা মেঘালয়ৰ বাণিজ্যিক বাহন অসমত প্ৰৱেশ বাধাৰোপ কৰে সদৌ অসম টুৰিষ্ট টেক্সি এছোচিয়েশ্যনৰ চালকসকলে ।
আনহাতে, ঘটনাস্থলীত অসম আৰু মেঘালয়ৰ আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া উপস্থিতি হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণৰ চেষ্টা কৰে । দুয়োপক্ষৰ বুজনিৰ পাছত চালকসকলে নিজৰ প্ৰতিবাদ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখে । মেঘালয়ৰ বিষয়াসকলে দুদিনৰ ভিতৰত সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । লগতে মেঘালয়ত অসমৰ চালকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।
ইফালে অসমৰ চালকসকলে অভিযোগ কৰি কয়, "অসমৰ পৰা বহিঃৰাজ্যৰ পৰ্যটক মেঘালয়লৈ নগ'লে ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন উদ্যোগত স্থবিৰতা আহি পৰিব । দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমে মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ অফুৰন্ত বৰঙনি আগবঢ়াই অহাৰ পিছতো বাৰে বাৰে অসমৰ বাণিজ্যিক বাহনক মেঘালয়ত প্ৰৱেশত বাধা দিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । মেঘালয় চৰকাৰে আজিলৈকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৰ ক্ষেত্রত কোনো ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব পৰা নাই । অসমৰ টেক্সি যদি মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে তেন্তে অসমতো মেঘালয়ৰ টেক্সি প্ৰৱেশ কৰিব নিদিওঁ ।"
কিয় বাৰে বাৰে দুই ৰাজ্যৰ চালকৰ মাজত হয় সংঘাত
অসমৰ বাণিজ্যিক বাহন বিশেষকৈ পৰ্যটকক লৈ যোৱা বাহনক মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্রলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্রত বাধা আৰোপ কৰা বিষয়টো নতুন নহয় । এই সমস্যা লাহে লাহে অধিক প্ৰকট হৈ পৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ বাসিন্দা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত উচ্চপদস্থ প্ৰশাসনীয় বিষয়া দীপক কুমাৰ দে'য়ে কয়, "প্ৰাকৃতিকভাৱে বিশেষভাৱে চহকী মেঘালয়ত এটা সময় আছিল যেতিয়া যাতায়াতৰ বহুত বেছি মাধ্যম নাছিল । বাহিৰৰ পৰা মানুহ বিশেষকৈ শ্বিলঙলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল । শ্বিলঙৰ পৰাই বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছিল । আজিৰ দৰে বহু বেছি বাহন নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সময় বাগৰাৰ লগে লগে মেঘালয়ৰ বহু নতুন নতুন পৰ্যটন ক্ষেত্র আৱিষ্কাৰ হ'ল আৰু মানুহৰ সমাগম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে । মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্রসমূহে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক আকৰ্ষিত কৰাৰ লগে লগে মেঘালয়ৰ ৰং-ৰূপ সলনি হ'বলৈ ধৰিলে । পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে শ্বিলঙৰ দৰে এখন ৰাজধানী চহৰে ইমান বোজা কঢ়িয়াব নোৱৰা হৈছে । যাৰ বাবে বেছিসংখ্যক পৰ্যটকে গুৱাহাটীত অৱস্থান কৰি মেঘালয় ভ্ৰমণলৈ আহে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "মেঘালয়ৰ পৰ্যটন উদ্যোগটোৱে বিশালতা লাভ কৰাৰ ফলত ইয়াৰ টেক্সি চালকসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হৈছিল । কিন্তু লাহে লাহে এই ক্ষেত্রত এক সমস্যাই দেখা দিলে । গুৱাহাটীৰ পৰা অহা গৰিষ্ঠসংখ্যক পৰ্যটকে এতিয়া ব্যক্তিগত বাহন নাইবা গুৱাহাটীৰ পৰা ভাড়া কৰি নিয়া গাড়ীৰে শ্বিলং আৰু মেঘালয়ৰ আন ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যায় । পৰ্যটন ক্ষেত্র আৰু পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত হোটেল, ৰেস্তোৰাঁ আদি বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পালে । চৰকাৰৰ ঘৰতো ৰাজহ বৃদ্ধি হৈছে । কিন্তু ডাঙৰ পৰিসৰ লাভ কৰা এই পৰ্যটন উদ্যোগটোৰ সৈতে সমানে আগুৱাই যাব পৰা নাই মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকসকল ।"
টেক্সি চালকৰ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "চালকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, আয়ৰ পৰিমাণ কমি আহিছে । বেছিভাগ পৰ্যটকে গুৱাহাটীৰ পৰাই অসমৰ বাহন ভাড়া কৰি মেঘালয়ৰ বিভিন্ন স্থান দৰ্শন কৰাৰ ফলত মেঘালয়ৰ চালকসকল সমস্যাত পৰিছে । যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে সংঘাত ।"
তেওঁ কয়, "এইটো কাৰণত অসম আৰু মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকসকলৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্যে এই সংঘাত মেঘালয়ৰ চালকসকলৰ পৰা আহিছে । অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগা মেঘালয়ৰ চালকসকলে যাৰ বাবে অসমৰ টেক্সি চালকসকলক পৰ্যটন ক্ষেত্রলৈ যাত্রী লৈ যোৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে । এনে বাধাৰ বাবে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে অসমৰ চালকসকল ।"
অসমৰ টেক্সি চালকসকলৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "অসমৰো শ শ যুৱকে মেঘালয়ৰ পৰ্যটন উদ্যোগটোৰ যোগেদি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । তেনেস্থলত বাধা প্ৰদান কৰিলে প্ৰতিবাদ কৰাটো স্বাভৱিক । এই সমস্যাৰ সমাধান চৰকাৰীভাৱেহে সম্ভৱ । দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে আলোচনা কৰি এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগিব । অন্যথা এই সমস্যা অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিব ।"
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ ফলত বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব মেঘালয়ৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো । অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰে পৰ্যটন উদ্যোগটো ৰক্ষা কৰাৰ লগতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ টেক্সি চালকসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । কাৰণ ইয়াৰ লগত বহু লোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকা জড়িত হৈ আছে ।"