কাজিৰঙা: সম্প্ৰতি ৰাজ্যত চৰ্চাত আছে 'অপাৰেশ্যন ফেলকন' । খোদ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত এই 'অপাৰেশ্যন ফেলকন'ৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু এই অভিযানৰ প্ৰশংসা কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতে 'অপাৰেশ্যন ফেলকন'ক লৈ ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু কি এই 'অপাৰেশ্যন ফেলকন' ?
অপাৰেশ্যন ফেলকন কি ?
#OperationFalcon — breaking the back of poaching and illegal animal trade.@assampolice @assamforest pic.twitter.com/r0B7jvYYHG— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 11, 2025
'অপাৰেশ্যন ফেলকন' হৈছে এক চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী অভিযান ৷ অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী টাস্ক ফ'ৰ্চৰ এক বিশেষ অভিযান ৷
আৰক্ষী, বন বিভাগ আৰু বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰ' আদিৰ দৰে একাংশ চোৰাংচোৱা সংস্থাক লৈ গঠন হোৱা এই চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী টাস্ক ফ'ৰ্চৰ মূল কাম হ'ল কৌশলপূৰ্ণভাৱে চোৰাং চিকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে সংবাদ মাধ্যমত এই কথা উল্লেখ কৰে ৷
কেতিয়াৰ পৰা আৰু কিয় আৰম্ভ হ'ল টাস্ক ফ'ৰ্চ ?
ড৹ সোণালী ঘোষে কয়, "বিগত ১৮ মাহ ধৰি চলি আছে এই বিশেষ চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী অভিযান ৷ ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত কাজিৰঙাত সংঘটিত হয় এক গঁড় নিধনৰ ঘটনা ৷ ঘটনাৰ পিছতে আমি চিন্তা কৰি ঘটনা সংঘটিত হোৱালৈ ৰৈ থকাতকৈ ঘটনা হোৱাটো ৰোধ কৰিবলৈ "প্ৰ' এক্টিভ" হ'বলৈ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ । বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে চোৰাংচোৱা নেটৱৰ্কত কাম কৰা আৰম্ভ কৰোঁ ৷ ইয়াৰ লগে লগে বন বিভাগৰ দৃষ্টিত সন্দেহজনক চোৰাং চিকাৰী আৰু পূৰ্বে ধৰা পৰা চোৰাং চিকাৰীক লৈ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰম্ভ হয় ব্যাপক অভিযান ৷"
বিগত ১৮ মাহত অভিযানৰ সফলতা
ড৹ ঘোষে জনোৱা মতে চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত এই অভিযানত বিগত ১৮ মাহত ৯ টা চোৰাং চিকাৰৰ পৰিকল্পনা বিফল কৰা হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু প্ৰমাণসহ কৰায়ত্ত কৰা হৈছে ৪২ জনকৈ লোকক ৷ তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বে আছিল গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী টাস্ক ফ'ৰ্চ ৷ যি গঁড় থকা বনাঞ্চল যেনে কাজিৰঙা, ওৰাং, পবিতৰা, মানাহ আদি এলেকা সামৰি লৈছিল ৷ তদুপৰি, কাজিৰঙাৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙকো সামৰি লোৱা হৈছিল ৷ বনাঞ্চলসমূহৰ সংলগ্ন জিলাসমূহত কাম আৰম্ভ কৰা হয় ৷ কিন্তু দেখা গ'ল যে কেৱল গঁড়েই নহয় ইয়াৰ লগতে অন্যান্য জিলাত থকা হাতী, বাঘ আদিৰো চোৰাং চিকাৰ সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ পৰা সৰ্বাত্মক সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি সকলো সামৰি লোৱা হ'ল ৷ যাৰ বাবেই এই গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী টাস্ক ফ'ৰ্চক চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী টাস্ক ফ'ৰ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় ৷"
এতিয়া কেৱল গঁড়েই নহয় বাঘ আৰু হাতীৰ চোৰাং চিকাৰ সম্বন্ধীয় সমস্যা ৰোধ কৰিবলৈ চোৰাংচোৱা নেটৱৰ্ক আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
