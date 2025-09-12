মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি; গুৰুজনাৰ অনন্য কৃতি ঝুমুৰা কি ?
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ প্ৰধান শিষ্য মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল ঝুমুৰা ।
কলিয়াবৰ : আজি অসমীয়াৰ প্ৰাণস্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰপন্ন শিষ্য মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি । সমগ্ৰ অসমৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত গুৰুজনাক কৃতজ্ঞচিত্তেৰে স্মৰণ কৰা হৈছে । শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ এজন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কবি তথা লেখক আছিল, যাৰ সাহিত্য কৃতিৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে 'নামঘোষা' (হেজাৰী ঘোষা), বৰগীত, ভটিমা আৰু ঝুমুৰা ।
শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ ৰচনাসমূহে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল । 'নামঘোষা'ক মহাপুৰুষজনাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি বুলি বিবেচিত হ'লেও 'ঝুমুৰা' নামৰ নাট্য-সৃষ্টিসমূহেও এক সুকীয়া মৰ্যাদা লাভ কৰিছে । এই ঝুমুৰাসমূহৰো অসমীয়া সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনত এক বিশেষ ভূমিকা আছে । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত গুৰু মাধৱদেৱেও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চৰ্চাৰে সমাজবাদ গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিল । এই প্ৰয়াসতেই গুৰুজনাৰ হাতেৰে সৃষ্টি হৈছিল ঝুমুৰা ।
এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ এগৰাকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ লগত জড়িত তথা সত্ৰীয়া নৃত্য কুশলী নৃত্যঙ্গনা, প্ৰশিক্ষক উপাসনা মহন্তই কয়, "শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ ৪২৯ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি কলিয়াবৰৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত পালন কৰা হৈছে । সৃষ্টিৰাজিৰ ফালৰ পৰা মাধৱদেৱৰ যিসমূহ নাট, সেই নাটসমূহক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় । এই নাটসমূহ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একান্ত ইচ্ছাত তেৰাৰ অঙ্কীয়া নাটৰ আৰ্হিৰেই ৰচনা কৰা হৈছিল । এই নাটসমূহৰ ভিতৰত 'অৰ্জুন ভঞ্জন' নাটখনক বাদ দি বাকী নাটকসমূহক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় । কিয়নো শিশু কৃষ্ণৰ ক্ষুদ্ৰ, খণ্ড-খণ্ড কাহিনীসমূহক লৈ তেওঁ নাটসমূহ ৰচনা কৰিছিল । যিহেতু, নাটসমূহ এটা মুহূৰ্তৰ কাহিনী সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে সেই কাৰণে এই নাটসমূহক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছে । আমাৰ বোধেৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ এনে এজন দূৰদৰ্শী গুৰু আছিল যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অঙ্কীয়া নাটসমূহৰ বাবে ন-শিকাৰুসকলক পৰিৱেশনৰ যোগ্য কৰি তুলিবৰ বাবে শিশু কৃষ্ণৰ ক্ষুদ্ৰ-ক্ষুদ্ৰ কাহিনীসমূহক লৈ এই নাটসমূহ ৰচনা কৰিছিল । যাতে এটি শিশুৱে কম বয়সতে নৃত্য আৰু অভিনয়ত পাৰ্গত হৈ ভৱিষ্যতে গুৰুজনাৰ অঙ্কীয়া নাটসমূহ সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ।"
ঝুমুৰা কি ?
ঝুমুৰা হ'ল একধৰণৰ ক্ষুদ্রাকৃতিৰ, নৃত্য-গীত সমৃদ্ধ, সহজ আৰু ঘৰুৱা কাহিনীযুক্ত অসমীয়া নাট । ঝুমুৰাৰ প্রধান বৈশিষ্ট্যবোৰ হ'ল – এটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যৰ কাহিনী নির্ভৰ নহয়, ইয়াৰ মাজত থাকে সহজ আৰু মনোগ্রাহী কাহিনী লগতে গীত-নৃত্যৰ সমাহাৰ ।
ঝুমুৰাৰ প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ক্ষুদ্র পৰিসৰ : ঝুমুৰা বা নাটসমূহ সাধাৰণতে আকাৰত ক্ষুদ্ৰ আৰু ইয়াত পূর্ণাঙ্গ বা দীর্ঘ কাহিনী নাথাকে ।
- সহজ কাহিনী : ঝুমুৰাৰ কাহিনী সাধাৰণতে ঘৰুৱা বা সহজ প্রকৃতিৰ, যিয়ে সহজে দর্শকক আকৃষ্ট কৰে ।
- নৃত্য-গীতেৰে সমৃদ্ধ : ঝুমুৰা মূলতঃ গীত আৰু নৃত্যৰ মাধ্যমত উপস্থাপিত একপ্ৰকাৰ লোকনাট্য ।
- মনোমুগ্ধকৰ আবেদন : এই নাটত এনে এক সুৰ থাকে যি দৰ্শকৰ মনক সহজে স্পর্শ কৰে তথা আনন্দ দিয়ে ।
- নামকৰণ : ঝুমুৰা সাধাৰণতে ইয়াৰ কাহিনীৰ বিষয়বস্তু অনুসৰি নামকৰণ কৰা হয়, যেনে -'চোৰ ধৰা' বা 'পিম্পৰা গুচোৱা' ।
মূলতঃ ঝুমুৰা হ'ল সহজ, সৰল আৰু সহজে বুজিব পৰা এক লোকনাট্যৰ ধাৰা, যি অসমীয়া সংস্কৃতিত গুৰুত্বপূর্ণ স্থান দখল কৰি আছে । শঙ্কৰী যুগৰ বলিষ্ঠ সাহিত্যিক মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাসমূহ নিসন্দেহে অসমীয়া সাহিত্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সৃষ্টি । শংকৰদেৱৰ অঙ্কীয়া নাটৰ তুলনাত মাধৱদেৱৰ নাটসমূহ কিছু পৃথক । যিহেতু শংকৰদেৱৰ নাটসমূহৰ তুলনাত মাধৱদেৱৰ নাটসমূহৰ কাহিনীৰ পৰিসৰ সীমিত, সেয়েহে এনেধৰণৰ নাটক ঝুমুৰা বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । এই নাটসমূহত শংকৰদেৱৰ নাটৰ দৰে পূৰ্ণ আখ্যান বা উপাখ্যান পোৱা নাযায় ।
মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক অনুসৰণ কৰি ৬ খন নাটক ৰচনা কৰিছিল বুলি প্ৰবাদ আছে । কিন্তু পাছলৈ তেখেতৰ এই ঝুমুৰাক লৈ বিতৰ্কৰো সূচনা হয় । সি যি কি নহওঁক শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱৰ নামত প্ৰচলিত ৫ খন নাটক সন্দেহমুক্ত আৰু মাধৱদেৱৰ ৰচনা বুলি নিশ্চিত । সেই নাটকেইখন হ'ল : অৰ্জুন ভঞ্জন, ভূমি লেটোৱা, চোৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা আৰু ভোজন বিহাৰ । 'অৰ্জুন ভঞ্জন'ৰ বাহিৰে বাকী আটাইকেইখন নাটক ঝুমুৰাৰ অন্তৰ্গত । আজি গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিত এই অমৰ সৃষ্টিৰাজিক লৈ অসমীয়া সমাজত নিঃসন্দেহে আলোচনা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ১৪৮৯ চনত লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত জন্ম লাভ কৰা মহাপুৰুষজনাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সান্নিধ্যত এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ভঁৰাললৈ মেটমৰা অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে । ১৫৯৬ চনত কোচ বিহাৰত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে মহাপুৰুষগৰাকীয়ে । ১৫৭ টা বৰগীতৰ স্ৰষ্টা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ অৱদান অপৰিসীম । সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ পূজাৰী, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিত আমিও জনাইছোঁ গুৰুজনালৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত ।
