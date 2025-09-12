ETV Bharat / state

মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি; গুৰুজনাৰ অনন্য কৃতি ঝুমুৰা কি ?

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ প্ৰধান শিষ্য মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল ঝুমুৰা ।

Madhavdev Tithi
মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2025 at 12:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : আজি অসমীয়াৰ প্ৰাণস্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰপন্ন শিষ্য মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি । সমগ্ৰ অসমৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত গুৰুজনাক কৃতজ্ঞচিত্তেৰে স্মৰণ কৰা হৈছে । শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ এজন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কবি তথা লেখক আছিল, যাৰ সাহিত্য কৃতিৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে 'নামঘোষা' (হেজাৰী ঘোষা), বৰগীত, ভটিমা আৰু ঝুমুৰা ।

শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ ৰচনাসমূহে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল । 'নামঘোষা'ক মহাপুৰুষজনাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি বুলি বিবেচিত হ'লেও 'ঝুমুৰা' নামৰ নাট্য-সৃষ্টিসমূহেও এক সুকীয়া মৰ্যাদা লাভ কৰিছে । এই ঝুমুৰাসমূহৰো অসমীয়া সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনত এক বিশেষ ভূমিকা আছে । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত গুৰু মাধৱদেৱেও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চৰ্চাৰে সমাজবাদ গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিল । এই প্ৰয়াসতেই গুৰুজনাৰ হাতেৰে সৃষ্টি হৈছিল ঝুমুৰা ।

মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ এগৰাকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ লগত জড়িত তথা সত্ৰীয়া নৃত্য কুশলী নৃত্যঙ্গনা, প্ৰশিক্ষক উপাসনা মহন্তই কয়, "শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ ৪২৯ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি কলিয়াবৰৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত পালন কৰা হৈছে । সৃষ্টিৰাজিৰ ফালৰ পৰা মাধৱদেৱৰ যিসমূহ নাট, সেই নাটসমূহক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় । এই নাটসমূহ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একান্ত ইচ্ছাত তেৰাৰ অঙ্কীয়া নাটৰ আৰ্হিৰেই ৰচনা কৰা হৈছিল । এই নাটসমূহৰ ভিতৰত 'অৰ্জুন ভঞ্জন' নাটখনক বাদ দি বাকী নাটকসমূহক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় । কিয়নো শিশু কৃষ্ণৰ ক্ষুদ্ৰ, খণ্ড-খণ্ড কাহিনীসমূহক লৈ তেওঁ নাটসমূহ ৰচনা কৰিছিল । যিহেতু, নাটসমূহ এটা মুহূৰ্তৰ কাহিনী সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে সেই কাৰণে এই নাটসমূহক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছে । আমাৰ বোধেৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ এনে এজন দূৰদৰ্শী গুৰু আছিল যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অঙ্কীয়া নাটসমূহৰ বাবে ন-শিকাৰুসকলক পৰিৱেশনৰ যোগ্য কৰি তুলিবৰ বাবে শিশু কৃষ্ণৰ ক্ষুদ্ৰ-ক্ষুদ্ৰ কাহিনীসমূহক লৈ এই নাটসমূহ ৰচনা কৰিছিল । যাতে এটি শিশুৱে কম বয়সতে নৃত্য আৰু অভিনয়ত পাৰ্গত হৈ ভৱিষ্যতে গুৰুজনাৰ অঙ্কীয়া নাটসমূহ সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ।"

ঝুমুৰা কি ?

ঝুমুৰা হ'ল একধৰণৰ ক্ষুদ্রাকৃতিৰ, নৃত্য-গীত সমৃদ্ধ, সহজ আৰু ঘৰুৱা কাহিনীযুক্ত অসমীয়া নাট । ঝুমুৰাৰ প্রধান বৈশিষ্ট্যবোৰ হ'ল – এটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যৰ কাহিনী নির্ভৰ নহয়, ইয়াৰ মাজত থাকে সহজ আৰু মনোগ্রাহী কাহিনী লগতে গীত-নৃত্যৰ সমাহাৰ ।

ঝুমুৰাৰ প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • ক্ষুদ্র পৰিসৰ : ঝুমুৰা বা নাটসমূহ সাধাৰণতে আকাৰত ক্ষুদ্ৰ আৰু ইয়াত পূর্ণাঙ্গ বা দীর্ঘ কাহিনী নাথাকে ।
  • সহজ কাহিনী : ঝুমুৰাৰ কাহিনী সাধাৰণতে ঘৰুৱা বা সহজ প্রকৃতিৰ, যিয়ে সহজে দর্শকক আকৃষ্ট কৰে ।
  • নৃত্য-গীতেৰে সমৃদ্ধ : ঝুমুৰা মূলতঃ গীত আৰু নৃত্যৰ মাধ্যমত উপস্থাপিত একপ্ৰকাৰ লোকনাট্য ।
  • মনোমুগ্ধকৰ আবেদন : এই নাটত এনে এক সুৰ থাকে যি দৰ্শকৰ মনক সহজে স্পর্শ কৰে তথা আনন্দ দিয়ে ।
  • নামকৰণ : ঝুমুৰা সাধাৰণতে ইয়াৰ কাহিনীৰ বিষয়বস্তু অনুসৰি নামকৰণ কৰা হয়, যেনে -'চোৰ ধৰা' বা 'পিম্পৰা গুচোৱা' ।

মূলতঃ ঝুমুৰা হ'ল সহজ, সৰল আৰু সহজে বুজিব পৰা এক লোকনাট্যৰ ধাৰা, যি অসমীয়া সংস্কৃতিত গুৰুত্বপূর্ণ স্থান দখল কৰি আছে । শঙ্কৰী যুগৰ বলিষ্ঠ সাহিত্যিক মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাসমূহ নিসন্দেহে অসমীয়া সাহিত্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সৃষ্টি । শংকৰদেৱৰ অঙ্কীয়া নাটৰ তুলনাত মাধৱদেৱৰ নাটসমূহ কিছু পৃথক । যিহেতু শংকৰদেৱৰ নাটসমূহৰ তুলনাত মাধৱদেৱৰ নাটসমূহৰ কাহিনীৰ পৰিসৰ সীমিত, সেয়েহে এনেধৰণৰ নাটক ঝুমুৰা বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । এই নাটসমূহত শংকৰদেৱৰ নাটৰ দৰে পূৰ্ণ আখ্যান বা উপাখ্যান পোৱা নাযায় ।

মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক অনুসৰণ কৰি ৬ খন নাটক ৰচনা কৰিছিল বুলি প্ৰবাদ আছে । কিন্তু পাছলৈ তেখেতৰ এই ঝুমুৰাক লৈ বিতৰ্কৰো সূচনা হয় । সি যি কি নহওঁক শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱৰ নামত প্ৰচলিত ৫ খন নাটক সন্দেহমুক্ত আৰু মাধৱদেৱৰ ৰচনা বুলি নিশ্চিত । সেই নাটকেইখন হ'ল : অৰ্জুন ভঞ্জন, ভূমি লেটোৱা, চোৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা আৰু ভোজন বিহাৰ । 'অৰ্জুন ভঞ্জন'ৰ বাহিৰে বাকী আটাইকেইখন নাটক ঝুমুৰাৰ অন্তৰ্গত । আজি গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিত এই অমৰ সৃষ্টিৰাজিক লৈ অসমীয়া সমাজত নিঃসন্দেহে আলোচনা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ১৪৮৯ চনত লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত জন্ম লাভ কৰা মহাপুৰুষজনাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সান্নিধ্যত এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ভঁৰাললৈ মেটমৰা অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে । ১৫৯৬ চনত কোচ বিহাৰত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে মহাপুৰুষগৰাকীয়ে । ১৫৭ টা বৰগীতৰ স্ৰষ্টা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ অৱদান অপৰিসীম । সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ পূজাৰী, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মহাপুৰুষজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিত আমিও জনাইছোঁ গুৰুজনালৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত ।

লগতে পঢ়ক :সুধাকণ্ঠৰ জন্মশতবৰ্ষ : লুইতৰ বুকুৱেদি সংগীতময় যাত্ৰা কৰি তেজপুৰত উপস্থিত বিশেষ জাহাজ

For All Latest Updates

TAGGED:

JHUMURANAGAONইটিভি ভাৰত অসমMADHAVDEV DEATH ANNIVERSARYMADHAVDEV TITHI 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ভাৰতৰ এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচন, য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল

ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বত্ত্বেও আজিও এক অপৰিচিত নাম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.