কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

নীলাচলৰ বুকুত কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে আছে দশমহাবিদ্যাৰ মন্দিৰ । যোনিপীঠখনত ভক্তই নিতৌ কিমান পুষ্প আগবঢ়ায় ? জানিবলৈ পঢ়ক....

KAMAKHYA TEMPLE
লোকবিশ্বাস, ৰহস্যৰে ভৰা কামাখ্যা মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 5:07 PM IST

5 Min Read
গুৱাহাটী : হিন্দু ধৰ্মত পূজা-অৰ্চনা হৈছে এক আধ্যাত্মিক সাধনা । এই সাধনাৰ অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰী হৈছে পুষ্প । সকলোৱে ফুলপাহেৰে দেৱ-দেৱীক পূজা-অৰ্চনা কৰি লাভ কৰে প্ৰশান্তি । পিচে প্ৰশান্তিৰ বাবে মন্দিৰ আৰু দেৱালয়ত নিতৌ লাখ লাখ ভক্তই পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ পিছত এই ফুলবোৰ কি কৰা হয় ? স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মনত এনে প্ৰশ্নই উদয় হয় ।

আপুনি এবাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত নিতৌ জমা হোৱা ফুল-বেলপাতবোৰৰ কথা কল্পনা কৰকচোন ! ভাৰতৰ ৫১ খন পীঠস্থানৰ ভিতৰত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠস্থান হিচাপে আখ্য়া দিয়া হয় কামাখ্যা মন্দিৰক । নীলাচলৰ বুকুত থকা কামাখ্যাধাম হৈছে একমাত্ৰ যোনিপীঠ, যাৰ বাবে এই পীঠক তন্ত্ৰ সাধনাৰ এক অন্যতম স্থান হিচাপেও গণ্য কৰা হয় ।

নীলাচলৰ বুকুত কামাখ্যাৰ লগতে আছে দশমহাবিদ্যাৰ মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে নীলাচলৰ বুকুত কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে আছে দশমহাবিদ্যা অৰ্থাৎ কালি, তাৰা, ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী, ভূৱেনেশ্বৰী, ভৈৰৱী, ছিন্নমস্তা, ধুমাৱতী, বগলামুখী, মাতংগে আৰু কমলা দেৱীৰো মন্দিৰ । সেয়েহে মা কামাখ্যা দেৱীৰ লগতে নিতৌ দশমহাবিদ্যাৰো পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ।

এই কামাখ্যাধামলৈ পুৱতি নিশাৰে পৰা নিশালৈকে আগমন ঘটে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ দেশী- বিদেশী ভক্তৰ । এই ভক্তসকলে কামাখ্যা দেৱীক পূজা কৰাৰ লগতে দশমহাবিদ্যা মন্দিৰ সমূহটো সমানেই আগবঢ়াই পূজা-অৰ্চনা । দেৱীৰ চৰণৰ নিতৌ ভক্ত সকলে অৰ্পণ কৰে ফুল-বেলপাত আদি । কামাখ্য়াত নিতৌ কিমান ফুল-বেলপাত জমা হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবি চাওকচোন । ফুল-বেলপাতৰ অৱশিষ্ট কিমান জমা হয় আপুনি জানেনে ?

FLOWER OF KAMAKHYA TEMPLE
কামাখ্যা মন্দিৰত নিতৌ সংগ্ৰহ কৰা ফুল (ETV Bharat Assam)

দেৱীৰ চৰণত অৰ্পণ কৰা এই ফুল-বেলপাত কি কৰা হয় ?

দেৱীৰ চৰণত দৈনিক ভক্তই অৰ্পণ কৰা ফুল-বেলপাত সমূহেৰে কি কৰা হয় সেয়া হয়তো আপুনিও ভাবিব নোৱাৰে । কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে দশমহাবিদ্যাৰ মন্দিৰত ভক্ত সকলে দৈনিক অৰ্পণ কৰা ফুল-বেলপাত আদি পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই । মন্দিৰৰ বর্জ্যসমূহ এইদৰে পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে ব্য়ৱহাৰ কৰাত মন্দিৰ চৌহদ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন হোৱাৰ লগতে লাভাৱান্বিত হৈছে দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষ ।

SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT
পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ যন্ত্ৰ (ETV Bharat Assam)

পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ পদক্ষেপ দেৱালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ :

এইবোৰ SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT ৰ দ্বাৰা পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয় । ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় ধূপকাঠি আৰু জৈৱিক সাৰ । এই সন্দৰ্ভত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ বৰদলৈ কবিন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়,"২০১৫ চনৰ পৰা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে দশমহাবিদ্যাৰ মন্দিৰৰ পৰা যিখিনি ফুল-বেলপাত আদি ওলায় সেইখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰো । সেইখিনি পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্দেশ্যে SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT প্ৰকল্পৰ আৰম্ভ কৰিছিলো । এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আমি প্ৰতিদিনে মন্দিৰৰ পৰা যিখিনি ফুল-বেলপাত ওলাই সেইখিনি পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰো । পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰাৰ পাছত তাৰ পৰা আমি সাৰ উৎপাদন কৰাৰ লগতে দেৱ-দেৱীৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব পৰাকৈ ধূপ প্ৰস্তুত কৰো ।"

SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT
পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ যন্ত্ৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰকল্পত কিমান কৰ্মচাৰী আছে ?

মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি SOLID WASTE MANAGEMENT PLANTত এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে ফুল আহৰণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণলৈকে প্ৰায় ২০ গৰাকী কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অভিজ্ঞ অধ্যাপক তথা টেকনিচিয়ানৰ তত্বাৱধানত এই সমূহ পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ হয় ।

SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT
পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰে প্ৰস্তুত কৰা সাৰ (ETV Bharat Assam)

দৈনিক কিমান ফুল-বেলপাত পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ হয় ?

পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছে যে কামাখ্যা দেৱালয়লৈ দৈনিক আগমন ঘটে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ । এই প্ৰসংগত দেৱালয়ৰ বৰদলৈ কবিন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই কয় যে প্ৰতিগৰাকী ভক্তই পূজা হিচাপে দেৱীৰ চৰণত অৰ্পণ কৰে ফুল-বেলপাত । ভক্তই অৰ্পণ কৰা দৈনিক ১ কুইণ্টল ফুল-বেলপাত এই প্ৰকল্পৰ অধীনত পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয় । ইয়াৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে দৈনিক দুবাৰকৈ মন্দিৰৰ পৰা ফুল-বেলপাতসমূহ সংগ্ৰহ কৰে ।

SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT
পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয় যে যিহেতু পুৱাৰ পূজা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত দুপৰীয়াৰ ভাগত মন্দিৰৰ দুৱৰা বন্ধ কৰা হয় আৰু সন্ধিয়াৰ পূজা সমাপ্তৰ পাছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰা হয় । মন্দিৰ বন্ধ হোৱা এই সময়খিনিকে ফুল-বেলপাতসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হয় । আনহাতে এই প্ৰকল্পৰ অধীনত ধূপকাঠি প্ৰস্তুতৰ বাবে দুটা মেচিন আৰু সাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে ৩০০ টা মেচিন আছে ।

SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT
পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে ব্য়ৱহাৰ কৰা গৃহ (ETV Bharat Assam)

উৎপাদিত সামগ্রীসমূহ কি কৰা হয় ?

উৎপাদিত এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত সাৰৰ এটা পেকেট ২৫ টকা মূল্যত আৰু ধূপকাঠিৰ এটা পেকেট ১৫ টকাত বিক্ৰী কৰা হয় । আনহাতে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি উৎপাদিত সামগ্রীসমূহ বিভিন্নজনক বিতৰণ কৰাৰ লগতে মন্দিৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত এখন দোকান আছে য'ত এই উৎপাদিত সামগ্রীসমূহ বিক্ৰী কৰা হয় ।

SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT
পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণৰে ফুলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ধূপ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰকল্পৰ অধীনত কেৱল ফুলেই নহয়, পেলনীয়া সামগ্ৰীও পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয় । SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT ৰ অধীনত কেৱল ফুলেই নহয়, মন্দিৰৰ সমীপত যি সমূহ বাসগৃহ আছে তাৰ পৰা পেলনীয়া সামগ্ৰী সমূহ সংগ্ৰহ কৰি পুনঃপ্ৰক্ৰিয়াকৰণ হয়। প্ৰতিদিনে এই প্ৰকল্পৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰতিটো বাসগৃহৰ পৰা পেলনীয়া সামগ্রীসমূহ সংগ্ৰহ কৰে । পেলনীয়া সামগ্ৰী সমূহ যাতে য'তে ত'তে পেলাই আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জনাই কামাখ্যা দেৱালয়ৰ বৰদলৈ কবিন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই ।

