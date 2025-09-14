জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
Published : September 14, 2025 at 5:16 AM IST
- মেষ ৰাশি: এই সপ্তাহটো ইতিবাচক হ’ব । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক আগবাঢ়ি যাব আৰু আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিব । বিবাহিত লোকসকলে ঘৰত সম্প্ৰীতি বজাই ৰখা উচিত আৰু কঠোৰ কথা-বতৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু বিলাসী বস্তুৰ বাবে অনাৱশ্যক ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এটা নতুন প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে খৰখেদাকৈ কাম শেষ কৰিব পাৰে—এইটোৱে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য্য ধৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোযোগী হ’ব আৰু বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছুমান সৰু-সুৰা সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হওক, বিশেষকৈ গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত । এনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক যিবোৰ পূৰণ কৰাটো কঠিন । তাৰ লগতে ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক । এই সপ্তাহত নিজৰ শক্তি বিচক্ষণতাৰে প্ৰয়োগ কৰক, নিজৰ পৰিকল্পনাত অটল থাকক আৰু সৰু-সুৰা বিবাদৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিব । মননশীলতা বা গভীৰ প্ৰাণায়াম সহায়ক হ’ব পাৰে । বাস্তৱমুখী হৈ থাকক, ব্যৱহাৰিক সিদ্ধান্ত লওক, আৰু এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে মানসিক আৰু আৱেগিক উভয় দিশতে ফলপ্ৰসূ হ’ব ।
- বৃষ ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত অভিজ্ঞতা কঢ়িয়াই আনিব । দম্পতীসকলৰ মাজত সামান্য ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে যোগাযোগ আৰু বুজাবুজিয়েই মূল কথা । বৈবাহিক জীৱন সুখময় হ’ব কিয়নো আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে পৰস্পৰক সহায় আৰু যত্ন কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু ইতিবাচক খবৰ পাব পাৰে—ঋণ অনুমোদন হোৱাটো সম্ভৱ । অৱশ্যে বিনিয়োগ কৰাৰ সময়ত সাৱধান হওক আৰু খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ব্যৱসায়ীসকলে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে, কিন্তু ফলাফল প্ৰাপ্তিত পলম হোৱা যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে । কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতি নাইবা বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকক, অন্যথা ই আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে অন্যমনস্ক অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু অপ্ৰয়োজনীয় কামত সময় নষ্ট কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনা বিঘ্নিত হ’ব পাৰে। উন্নত ফলাফলৰ বাবে পঢ়া-শুনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক । স্বাস্থ্য অলপ দুৰ্বল হ’ব পাৰে— মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু ঋতুজনিত ৰোগৰ পৰা সাৱধানে থাকক । জ্বৰ, পানীলগা বা কাহক আওকাণ নকৰিব; প্ৰয়োজন হ’লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । আৱেগিকভাৱে আপুনি বিহ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে বিশ্ৰাম আৰু নিজৰ যত্ন লোৱাৰ অভ্যাস কৰক । যিবোৰ বিষয় নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনত আছে তাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু পলম হ’লে ধৈৰ্য্য ধৰক । দৈনন্দিন সৰু সৰু অগ্ৰগতিৰ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী সুস্থিৰতা আৰু শান্তিৰ বাট মুকলি হ’ব ।
- মিথুন ৰাশি: এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে মধ্যমীয়া যেন অনুভৱ হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কত থকাসকলে নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ কাম কৰিব আৰু নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব । বিবাহিত লোকসকল ধৈৰ্যশীল হোৱা উচিত, মিলিজুলি কাম কৰা আৰু আৱেগিক সমৰ্থনে সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি কিছু অস্থিৰ যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে । বিপদজনক বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কাৰণ ইয়াৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত নতুন চাকৰি প্ৰাপ্তি বা পদোন্নতি হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে কোনো নতুন প্ৰকল্প পাব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ চৌপাশৰ লোকসকলৰ পৰা সাৱধানে থাকক গোপন প্ৰতিযোগিতা থাকিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল অন্যমনস্ক হ’ব পাৰে, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ সাফল্যৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ এই সময়খিনিৰ সম্পূৰ্ণ সদ্ব্যৱহাৰ কৰা উচিত । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা-বোৱাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক আৰু অসাৱধানতা এৰাই চলক । অৱহেলা কৰিলে সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ থাকক আৰু জাংক ফুড খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । মানসিকভাৱে নিজৰ লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰি থাকক । এই সপ্তাহটো হৈছে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱা, আৱেগিক সিদ্ধান্ত এৰাই চলা আৰু জীৱনৰ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী উভয় দিশেই উন্নত কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰিক পদক্ষেপ লোৱাৰ ।
- কর্কট ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । আৱেগিক বুজাবুজিৰ অভাৱত দম্পতীসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত সৰু সৰু তৰ্কই দূৰত্ব বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু দোষাৰোপ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত হেৰোৱা ধন পুনৰুদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদি বিনিয়োগ কৰে, তেন্তে দীৰ্ঘম্যাদী লাভৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক মাটি-বাৰী (ৰিয়েল এষ্টেট)ৰ পৰা লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ত নতুন কিবা এটা চেষ্টা কৰক আৰু সহায়কাৰী লোকসকলে আপোনাৰ ধাৰণাক সমৰ্থন কৰিব । বৰ্তমানৰ চাকৰিত আপুনি পুৰস্কাৰ বা প্ৰশংসাও লাভ কৰিব পাৰে আপুনি য’ত আছে তাতে থকাটোৱেই ভাল । শিক্ষাৰ্থীসকলে চাপগ্ৰস্ত অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু শৈক্ষিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি অধিক কঠিন হৈ পৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কামৰ বোজাৰ ফলত কঁকালৰ বিষ হ’ব পাৰে নাইবা পুৰণি ৰোগ পুনৰ উকাব পাৰে । পাৰিবাৰিক চিন্তাই আপোনাৰ মানসিক শান্তি বিঘ্নিত কৰিব পাৰে । সুস্থ সীমাবদ্ধতা বজাই ৰাখক আৰু অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰাটো এৰক । জিৰণি আৰু আত্ম-যত্নক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক । আৱেগিক ক্ষেত্ৰত মানসিক চাপ বৃদ্ধি হ’বলৈ নিদিব আপুনি বিশ্বাস কৰা কোনো লোকৰ সৈতে কথা পাতক । এই সপ্তাহটো যত্নপূৰ্বক চম্ভালিব লাগিব, বিশেষকৈ সম্পৰ্ক আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত । ধৈৰ্য সহকাৰে তথা বিচক্ষণ পৰিকল্পনা কৰি আপুনি এতিয়াও এটা সন্তুষ্টিদায়ক সপ্তাহ পাৰ কৰিব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে কিছু প্ৰত্যাহ্বান আনিব পাৰে । আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে আৱেগিক সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিব, কিন্তু অমীমাংসিত উদ্বেগে দূৰত্ব সৃষ্টি কৰিব পাৰে । বুজাবুজিৰ অভাৱত বিবাহিত দম্পতীয়ে অধিক তৰ্ক কৰিব পাৰে, আৰু বিচক্ষণতাৰে নচম্ভালিলে ইয়াৰ ফলত বিচ্ছেদো হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰোঁতে সাৱধান হওক, বিশেষকৈ যদি আপুনি আনক দেখুৱাবৰ বাবে ব্যয় কৰিছে । পূৰণ কৰিব নোৱাৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক, বিশেষকৈ টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত । ব্যৱসায়ীসকল সতৰ্ক হৈ থকা উচিত বিশ্বাসঘাতকতাৰ আশংকা আছে আৰু চলি থকা প্ৰকল্পবোৰত পলম হ’ব পাৰে । কৰ্মচাৰীসকলে কিছু অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব আৰু কামৰ সংক্ৰান্তত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । কনিষ্ঠ সহকৰ্মীসকলে সহায় কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকি পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত । এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ চেষ্টা কৰিব । কিন্তু অত্যধিক কামৰ বোজাৰ ফলত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে বা পাৰিবাৰিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । অযথা মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু ডিঙি বা মুখৰ সমস্যাৰ পৰা সাৱধানে থাকক । নিজৰ মানসিক স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক, যোগাযোগ বজাই ৰাখক, আৰু সুস্থিৰতা কঢ়িয়াই অনা কামত মনোনিৱেশ কৰক ।
- কন্যা ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল প্ৰদান কৰিব । দম্পতীসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে ভাবি-চিন্তি কথা কোৱা উচিত তথা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে চিন্তা কৰা উচিত । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ সংগীৰ অনুভূতিক সন্মান কৰা উচিত তথা তেওঁৰ বাবে সময় উলিওৱা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অপ্ৰত্যাশিত ব্যয় হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । অৱশ্যে বিশ্বাসযোগ্য লোকৰ পৰা বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱে আপোনাক ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতিৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন । আপুনি নতুন চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ নাইবা প্ৰকল্প পাব পাৰে । পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে সহায়ৰ বাবে শিক্ষক বা জ্যেষ্ঠৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত । দীৰ্ঘদিনীয়া শৈক্ষিক সমস্যাৰ সমাধান হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহত আপুনি নিয়মানুবৰ্তিতা বজাই ৰাখিলে নিজৰ লক্ষ্যৰ কাষ চাপিব পাৰিব । নিজৰ দৈনন্দিন ৰুটিনত মনোনিৱেশ কৰক আৰু এলাহৰ পৰা আঁতৰি থাকক । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত স্নায়ু নাইবা ভৰিৰ বিষ হ’ব পাৰে । যোগাভ্যাস নাইবা ৰাতিপুৱা খোজ কঢ়াই ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে । নিজৰ শৰীৰৰ সংকেতক আওকাণ নকৰিব । আপোনাৰ ব্যক্তিগত আৰু শৈক্ষিক/কৰ্ম জীৱন উভয় ক্ষেত্ৰতে ধাৰাবাহিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক । শান্ত হৈ থাকক, সংগঠিত হওক, সপ্তাহটো ভালদৰেই চলিব ।
- তুলা ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল আনিব । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব পৰা কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । বৰঞ্চ মৰমিয়াল আৰু সহায়ক হওক । বৈবাহিক জীৱনত ভুল বুজাবুজিৰ ফলত তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে । অৱশ্যে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব, যাৰ ফলত আপুনি মুক্তভাৱে ব্যয় কৰিব পাৰিব । আপুনি ধাৰে লোৱা ধন ঘূৰাই দিব পাৰে আৰু মাটি-বাৰী (ৰিয়েল এষ্টেট)ৰ চুক্তিৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন নতুন ধাৰণাৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে, যিবোৰে সুখ কঢ়িয়াই আনিব আৰু সহকৰ্মীসকলেও আপোনাক সমৰ্থন কৰিব । যদি আপুনি চাকৰিয়াল, তেন্তে কামৰ হেঁচাত আপুনি চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে কিন্তু কোনো ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ আগতে অপেক্ষা কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ প্ৰয়াসৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব লাগিব আৰু একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিব লাগিব,চাকৰিমুখী পাঠ্যক্ৰম উপকাৰী হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহত জীৱনৰ কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ’ব পাৰে ডিঙিৰ সমস্যাই উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আগতীয়াকৈ পদক্ষেপ লওক । প্ৰয়োজন হ’লে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক । বিশ্ৰামক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক আৰু সৰু সৰু লক্ষণবোৰক আওকাণ নকৰিব, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ডাঙৰ সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । যোগাভ্যাস নাইবা প্ৰাণায়ামে আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে উদ্বেগ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে সংগীৰ আচৰণৰ প্ৰতি আপোনাৰ খঙে আপোনালোকৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে । অৱশ্যে বৈবাহিক জীৱনৰ উন্নতি হ’ব আৰু আপোনালোকে একেলগে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । আৰ্থিকভাৱে আপুনি বিলাসীতা বা মনোৰঞ্জনৰ বাবে অতিৰিক্ত ব্যয় কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ বাজেটৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰক । ব্যৱসায়ত বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । কোনো সহকৰ্মীয়ে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকক । চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত হিতে বিপৰীত হ’ব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত মনোনিৱেশ কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে অন্যমনস্কতা এৰাই চলি সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব । আপুনি গৱেষণাৰ নতুন বিষয় এটাৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উত্থান-পতনৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সপ্তাহত ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকক, বিশেষকৈ যদিহে আপোনাৰ ৰক্তচাপ বা ডায়েবেটিছত ভূগি আছে নিয়মিত নিৰীক্ষণ প্ৰয়োজনীয় । স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাক আওকাণ কৰিলে অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাওক, ভালদৰে জিৰণি লওক আৰু অতিমাত্ৰা পৰিশ্ৰম নকৰিব । মানসিক চাপ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, গতিকে শান্ত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু অযথা কাজিয়া-পেচালত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
- ধনু ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে যত্ন সহকাৰে পৰিকল্পনা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে । বুজাবুজিৰ অভাৱত সম্পৰ্কত উদ্বেগ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, গতিকে শান্ত হৈ থাকক আৰু ধৈৰ্য্য ধৰক । বিবাহিত লোকসকলে তৰ্ক কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, অন্যথা ব্যৱধান বাঢ়িব পাৰে । আৰ্থিক চিন্তাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে, গতিকে এতিয়াই ঋণ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । যদি আপুনি সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক । এই সপ্তাহত পুৰণি পৰিকল্পনাৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল লাভান্বিত হ’ব পাৰে । চাকৰিৰ পদোন্নতিৰ ফলত বদলি হ’ব পাৰে, যিয়ে সন্তুষ্টি আনিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে অযথা মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত আৰু সামাজিক মিলা-মিচাতকৈ পঢ়া-শুনাত অধিক মনোনিৱেশ কৰা উচিত, অন্যথা পাছলৈ অনুশোচনা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব যেন দেখা গৈছে আৰু যদি আপোনাৰ কোনো দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ আছে, তেন্তে অৱশেষত আপুনি সকাহ পাব পাৰে । অৱশ্যে ভাল খাদ্য খোৱা আৰু নিজৰ ৰুটিনত অনুশাসন বজাই ৰখাটো জৰুৰী। বাহিৰত খাদ্য খোৱা বা নোখোৱাকৈ থকাৰ পৰা বিৰত থাকক । গোটেই সপ্তাহটো তজবজীয়া হৈ থাকিবলৈ মানসিক আৰু শাৰীৰিক সুস্থতা উভয়কে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক । এলাহৰ পৰা আঁতৰি থাকক, নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰক আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে উত্তম ফলাফলৰ বাবে নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ থাকক ।
- মকৰ ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে পৰস্পৰৰ প্ৰতি যত্নশীল হ’ব আৰু একেলগে ৰোমাণ্টিক সময় কটাব । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ সংগীক গুৰুত্ব দিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত তেওঁৰ পৰামৰ্শ ল’ব, যাৰ ফলত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব । নিজৰ ধন ভাবি-চিন্তি খৰচ কৰক যদিও আপুনি কাপোৰ, গেজেট বা গহনা কিনে, তথাপিও উপযোগী বিনিয়োগৰ বাবে এয়া এক শুভ সময় । ব্যৱসায়ত ভাল লাভ হ’ব পাৰে, কিন্তু আনক অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । চাকৰিয়াল লোকসকলে একাগ্ৰতা বজাই ৰখা উচিত, কিয়নো আপোনাৰ ওপৰত অধিক দায়িত্ব আহিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে কঠিন পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা সাফল্য লাভ কৰিব, বিশেষকৈ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত । বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে তেওঁলোকক সঠিক পথত থাকিবলৈ সহায় কৰিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুতৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা নাই যদিও সৰু-সুৰা সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে। সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ আৰু মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ যোগাসন, প্ৰাণায়াম বা লঘু ব্যায়ামৰ অভ্যাস কৰক । অযথা চিন্তাৰ পৰা আঁতৰি থাকক, কিয়নো বেছিভাগ সমস্যা নিজৰ যত্ন লোৱাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিব পাৰি । প্ৰিয়জনৰ সৈতে মিলা-মিচা কৰিবলৈ আৰু দৈনন্দিন জীৱনত ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখিবলৈ এই সপ্তাহটো এটা শুভ সপ্তাহ ।
- কুম্ভ ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে সুখ কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই পৰস্পৰৰ যত্ন ল’ব আৰু গভীৰ প্ৰেম উপভোগ কৰিব । বিবাহিত লোকসকলে পুৰণি বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিব পাৰে আৰু এটা চুটি ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ অসুখ নাইবা বিবাহৰ বাবে আপুনি ধন ব্যয় কৰিব পাৰে । যদি আপুনি লটাৰী বা অনুৰূপ বিনিয়োগৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেন্তে এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানে থাকক অন্যৰ ওপৰত খুব বেছি নিৰ্ভৰ নকৰিব আৰু কামৰ দায়িত্ব দিয়াৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক । কোনো প্ৰাক্তন নিয়োগকৰ্তাই আপোনাক আকৌ চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে । ব্যৱসায়ত আপুনি নতুন কিবা এটা চেষ্টা কৰিব । বন্ধু-বান্ধৱ আৰু কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকল বিভ্ৰান্ত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত পঢ়া-শুনাত তেওঁলোকৰ মনোযোগ ব্যাহত হ’ব পাৰে । তেওঁলোকে ফূৰ্তি আৰু পঢ়া-শুনাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসাৱধানতাৰ ফলত অতিৰিক্ত ব্যয় হ’ব পাৰে । অৱহেলা কৰিলে পুনৰ পেটৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । জাংক ফুড খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু নিয়মীয়া ৰুটিন মানি চলক । কমকৈ বাহিৰলৈ যোৱা আৰু পৰ্যাপ্ত বিশ্ৰাম লোৱাটো ভাল হ’ব । এই সপ্তাহত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আৰু অনাৱশ্যক মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পেছাদাৰী আৰু ব্যক্তিগত উভয় জীৱনতে সজাগ হৈ থাকক ।
- মীন ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে উৎসাহ কঢ়িয়াই আনিব । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে সময় উপভোগ কৰিব, কিন্তু ভুল কথা ক’লে তৰ্ক হ’ব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব লাগে আৰু মতানৈক্যবোৰ বুদ্ধিৰে নিষ্পত্তি কৰিব লাগে । অপ্ৰত্যাশিত ব্যয়ৰ ফলত আৰ্থিক চাপ বাঢ়িব পাৰে । যদিও পুৰণি পৰিকল্পনাৰ পৰা কিছু লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে, ব্যয়ো বৃদ্ধি হ’ব, গতিকে সাৱধানে চম্ভালক । এই সপ্তাহত ব্যৱসায়ত কোনো অংশীদাৰিত্ব আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ইয়াৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে । কৰ্মচাৰীসকল বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত আৰু নিজৰ কামৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা অনুচিত । শিক্ষাৰ্থীসকলে অলসতা অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ পিছুৱাই দিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । স্বাস্থ্য চিন্তাৰ বিষয় হ’ব পাৰে । যদিও ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা উন্নত হ’ব, তথাপিও ডিঙিৰ সংক্ৰমণ বা পেটৰ তলৰ অংশৰ অস্বস্তিৰ দৰে সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে । লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব । নিয়মিত পৰীক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যই আপোনাক সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে । সময়ৰ সঠিক ব্যৱস্থাপনা, অনুশাসিত হৈ থকা, স্বাস্থ্য আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি এৰাই চলাটোৱে আপোনাক সপ্তাহটো ভালদৰে কটাবলৈ সহায় কৰিব ।