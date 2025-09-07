জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল… (ETV Bharat)
Published : September 7, 2025 at 5:31 AM IST
16 Min Read
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অযথা তৰ্ক-বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থাকিব । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ সংগীৰ অনুভৱ বুজি নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানে থাকক—নিজৰ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু যিকোনো ডাঙৰ কিনা-কটা সম্পৰ্কে পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনা কৰক । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো ফলপ্ৰসূ হ’ব । যদিও আপুনি অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, তথাপিও আপোনাৰ কাম সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হ’ব । একাগ্ৰতাৰ অভাৱত শিক্ষাৰ্থীসকল মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি পঢ়া-শুনা কৰাটো অধিক কাৰ্যকৰী হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগৰ প্ৰয়োজন । সৰু-সুৰা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত । নিজৰ দায়িত্ব আৰু ব্যক্তিগত যত্নৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক । সময়ৰ সঠিক ব্যৱস্থাপনা আৰু অনুশাসনে এই সপ্তাহটোৰ সৰ্বাধিক সদ্ব্যৱহাৰ কৰাত সহায় কৰিব । নিজৰ স্বাস্থ্যক অৱহেলা নকৰিব, আৰু জিৰণি আৰু নিজৰ যত্নৰ মাধ্যমেৰে মানসিক চাপৰ স্তৰ কম কৰি ৰাখক । বিজ্ঞতাৰে কৰা অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ধাৰণে সমগ্ৰ সপ্তাহজুৰি শান্তি আৰু অগ্ৰগতি বজাই ৰখাত সহায় কৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন । অহংকাৰে প্ৰেম সম্পৰ্কত বিবাদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে নম্ৰতা বজাই ৰাখক । বিবাহিত দম্পতীসকল ভুল বুজাবুজিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে; গতিকে মাৰ্জিতভাৱে কথা-বতৰা পতাটো আৱশ্যকীয় । আয় বৃদ্ধিৰ লগে লগে আৰ্থিক স্থিতি উন্নত হোৱা দেখা যায়, কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। উন্নত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিবলৈ এই সপ্তাহত সতৰ্কতাৰে বিনিয়োগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰক । নিজৰ কেৰিয়াৰত মনোনিৱেশ কৰক আৰু বাহ্যিক ৰূপৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । নতুন লোকৰ সৈতে গঢ়ি উঠা সম্পৰ্ক আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব পাৰে । অন্যান্য কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাক আওকাণ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সাফল্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু বেলেগ ঠাইৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলোৱাটো অধিক ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ ডিঙি বা তেজৰ সৈতে সম্পৰ্কিত — এগৰাকী ভাল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । পৰ্যাপ্ত বিশ্ৰামৰ বাবে সময় উলিয়াওক । অত্যধিক পৰিশ্ৰম নাইবা স্বাস্থ্যক আওকাণ কৰাৰ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । নিজৰ কথাৰ ওপৰত সংযম ৰাখি, বিচক্ষণতাৰে ধনৰ ব্যৱস্থাপনা কৰি তথা স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিলে এই সপ্তাহটো সুস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে । স্পষ্ট সিদ্ধান্ত লওক আৰু নভবা-নিচিন্তাকৈ খৰখেদাকৈ কোনো কাম নকৰিব ।
- মিথুন ৰাশি : নিজৰ সংগীক অধিক সময় দি আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় কৰিব । বিবাহিত দম্পতীসকলে ব্যৱধান সৃষ্টি নহ’বলৈ বিচক্ষণতাৰে কাম কৰিব লাগিব । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব, কিন্তু নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । দীৰ্ঘম্যাদী লাভৰ বাবে বিনিয়োগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰক । পূৰ্বতে স্থগিত ৰখা পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা ব্যৱসায়ীসকল লাভান্বিত হ’ব । চাকৰিয়াল লোকসকল সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন — অফিচৰ গুজব নাইবা দলগত ৰাজনীতিয়ে মুৰব্বী বিষয়াৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে অন্যমনস্ক অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু সামাজিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰতি লোৱা উচিত । ভৱিষ্যতৰ উন্নতিৰ বাবে চাকৰিৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত সময় ব্যয় কৰক । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক । এলাৰ্জী, সংক্ৰমণ বা পেটৰ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে । লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । লগতে ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু স্বাস্থ্যকৰ ৰুটিন বজাই ৰাখক । মানসিক যত্ন, কেৰিয়াৰৰ উন্নতি আৰু ব্যক্তিগত হিতৰ মাজত সঠিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আপুনি এই সপ্তাহটো উৎপাদনশীলভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰে আৰু অযথা সমস্যাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব ।
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে মানসিক উদ্বেগ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰাত আপুনি সংকোচ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথোপকথন বিলম্বিত হ’ব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে চলি থকা সমস্যাসমূহৰ পৰা মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উপাৰ্জন ভাল হ’ব আৰু বিলাসিতা নাইবা পাৰিবাৰিক প্ৰয়োজনত ব্যয় কৰিব পাৰে । অৱশ্যে বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে এগৰাকী বিশ্বাসযোগ্য বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰামৰ্শ লওক । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকক — ক্ষতি নাইবা বিফলতাৰ আশংকা আছে, গতিকে এই সপ্তাহত অংশীদাৰিত্ব কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব আৰু গুৰুৰ নিৰ্দেশনাত শৈক্ষিক সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব । প্ৰতিযোগিতাত সাফল্য প্ৰাপ্তি সম্ভৱ । মানসিক চাপৰ ফলত আপুনি মূৰৰ বিষ, উদ্বিগ্নতা নাইবা ক্লান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে । চাপ কমাবৰ বাবে যোগাভ্যাস, প্ৰাণায়াম নাইবা লঘু শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰক । এই সপ্তাহত বিশ্ৰাম, নিজৰ যত্ন লোৱা আৰু সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৱেগ ভালদৰে পৰিচালনা কৰাটোৱে সম্পৰ্কত সমন্বয় বজাই ৰখা আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিছে । ভুল বুজাবুজিৰ ফলত প্ৰেম সম্পৰ্ক চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে—পৰিপক্কতাৰে সমস্যাবোৰ চম্ভালক । বৈবাহিক জীৱন আনন্দময় হ’ব, কিয়নো আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ সময় কটাব আৰু নিজৰ সম্পৰ্ক সুগভীৰ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ডাঙৰ চিন্তা নাই আৰু আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । স্থগিত কামবোৰো সম্পন্ন হ’ব পাৰে । বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হওক — দীৰ্ঘম্যাদী চিন্তা কৰক আৰু বিচক্ষণতাৰে কাম কৰক । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি নিজৰ আকাংক্ষিত লক্ষ্যত উপনীত হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে বুদ্ধিৰে কৰা পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব, আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে অন্যান্য কামত অধিক গুৰুত্ব দিব পাৰে আৰু পঢ়া-শুনাক আওকাণ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত পুনৰ পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া হ’ব পাৰে । অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু বাস্তৱমুখী হৈ থাকক । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ ফলত পেটৰ সমস্যা বা সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে । মচলাযুক্ত নাইবা দূষিত খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । নিজৰ খোৱা-বোৱাৰ যত্ন লোৱা, কাম আৰু জিৰণিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা আৰু আৱেগিক বুজাবুজি দেখুৱাই এই সপ্তাহত আপোনাক সুস্থিৰতা আৰু উন্নতি বজাই ৰখাত সহায় কৰিব। সপ্তাহটোৰ সৰ্বাধিক সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একাগ্ৰতা বজাই ৰাখক ।
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটো আশাব্যঞ্জক হ’ব যেন লাগিছে । আপুনি আৰু আপোনাৰ সংগীয়ে পৰস্পৰৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে যত্নশীল হোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব । বৈবাহিক জীৱনত পাৰিবাৰিক বিষয় সংক্ৰান্তীয় বিভ্ৰান্তি বা মানসিক চাপে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে — শান্তভাৱে চম্ভালিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বৰ্ধিত ব্যয়ে কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক । ব্যৱসায়ী মহিলাসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব, সম্ভৱতঃ ডাঙৰ অৰ্ডাৰ প্ৰাপ্ত কৰিব। কৰ্মচাৰীসকলে কঠিন পৰিশ্ৰমৰ মাধ্যমেৰে কেৰিয়াৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ’ব আৰু পদোন্নতিও লাভ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল শৈক্ষিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু বিষয় নাইবা পাঠ্যক্ৰম সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ সুযোগ নেহেৰুৱাব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যান-বাহন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক । গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত খৰখেদা কৰিলে দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে । বিশেষকৈ ভ্ৰমণৰ সময়ত ধৈৰ্যৰ অভ্যাস কৰক । স্পষ্ট যোগাযোগ, বিত্তীয় পৰিকল্পনা আৰু সতৰ্ক সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা এই সপ্তাহটো উৎপাদনশীল হ’ব । নিজৰ ৰুটিনত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখক আৰু আপোনাৰ চৌপাশৰ প্ৰতি চিন্তশীল হওক । এই সময়ৰ সৰ্বাধিক সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ব্যক্তিগত সুৰক্ষা আৰু পেছাদাৰী উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত কথা কোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক, বিশেষকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত । খঙত কথা নক’ব, অন্যথা আপোনাৰ সংগীয়ে আঘাত পাব পাৰে । পাৰিবাৰিক সমস্যাই আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আয় সীমিত যেন লাগিব পাৰে, গতিকে বিচক্ষণতাৰে নিজৰ ধন পৰিচালনা কৰক । এনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক যিবোৰ আপুনি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে ভুলৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰোঁতে বা সিদ্ধান্ত লওঁতে খৰখেদা কৰা উচিত নহয় । চাকৰিয়াল লোকসকলে এতিয়া চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত — তেওঁলোকে তেনে কৰাৰ বাবে অনুশোচনা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ শিক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব । উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচৰাসকলে ভাল সুযোগ পাব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা ঋতুজনিত ৰোগৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক । নিজৰ স্বাস্থ্যক আওকাণ নকৰিব আৰু গাফিলতি এৰাই চলিব । কামৰ লগতে জিৰণিৰ বাবে সময় উলিয়াওক আৰু পুৱা খোজকঢ়া নাইবা লঘু ব্যায়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক । এই সপ্তাহত আৱেগ, ধন আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন । যত্ন আৰু ধৈৰ্য্য সহকাৰে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতিক্ৰম কৰি আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে অবিৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । সম্পৰ্কত থকাসকলে অসততা বা বিশ্বাসঘাতকতাৰ ফলত আঘাত অনুভৱ কৰিব পাৰে । পৰস্পৰৰ বাবে সময়ৰ অভাৱত বিবাহিত দম্পতীসকল উদ্বেগৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি গতানুগতিকতকৈ অধিক ব্যয় কৰিব পাৰে আৰু প্ৰত্যাশিত ধন লাভত বিলম্ব হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে—বিশেষকৈ চৰকাৰী খণ্ডৰ সহযোগিতাৰ জৰিয়তে । ব্যৱসায়ীসকলে সহায়কাৰী লোকক লগ পাব পাৰে আৰু নতুন সুযোগ বিচাৰিব পাৰে। চাকৰিয়াল লোকসকলে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অযথা বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকল পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অসুবিধা হ’ব পাৰে । বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে কিছু সুন্দৰ সময় কটাব, যিয়ে মানসিক চাপ কমোৱাত সহায় কৰিব । বিশেষকৈ যদি আপুনি ইতিমধ্যে মাইগ্ৰেইন, ৰক্তচাপ বা ডায়েবেটিছৰ দৰে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে, তেন্তে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উঠা-নমা হ’ব । এই সমস্যাবোৰৰ আৰু অধিক অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে সেইবোৰৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আপুনি নিজৰ ৰুটিনত অনুশাসন বজাই ৰাখক আৰু লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । এই সপ্তাহত ধৈৰ্য, বিচক্ষণ আৰ্থিক সিদ্ধান্ত, আৱেগিক সজাগতা আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াটো প্ৰয়োজন যাতে আগন্তুক দিনবোৰ সুচাৰুৰূপে পাৰ হয় ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহত অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতেই ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেমিক/প্ৰেমিকাসকলে আঁকোৰগোঁজ আচৰণ নাইবা মতানৈক্যৰ ফলত মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । তৰ্কই ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে শান্তভাৱে কথা পাতক । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ জীৱন সংগীৰ সৈতে কম সময় কটোৱাৰ ফলত উদ্বেগ অনুভৱ কৰিব পাৰে । মানসিক চাপে আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আয়ৰ উৎস বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিকোনো বকেয়া ধনো লাভ কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে পদোন্নতি বা নতুন চাকৰিৰ সুযোগ পাব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষিত চুক্তি চূড়ান্ত কৰি ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব—অত্যধিক উত্তেজনা বা অন্যমনস্কতাই পঢ়া-শুনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । উচ্চ শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা কৰাসকলৰ বাবে এইটো এটা শুভ সপ্তাহ । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সবল হৈ থাকিব, কিন্তু মানসিক চাপৰ ফলত মূৰৰ বিষ বা ক্লান্তি হ’ব পাৰে । অত্যধিক চিন্তা কৰাৰ পৰা বিৰত থাৰৰ আৰু প্ৰয়োজনত বিৰতি লওক । চুটি ভ্ৰমণ বা প্ৰকৃতিৰ মাজত খোজ কাঢ়িলে আপুনি উপকৃত হ’ব পাৰে । এই উৎপাদনশীল আৰু লাভজনক সপ্তাহটোৰ সৰ্বাধিক সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সন্তুলিত তথা শান্ত হৈ থাকক, বিশেষকৈ সম্পৰ্ক আৰু আৱেগৰ ক্ষেত্ৰত ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে নিৰপেক্ষ যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে । প্ৰেমিক/প্ৰেমিকাসকল একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব আৰু সুখকৰ মুহূৰ্ত তৈয়াৰ কৰিব । আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে চুটি ভ্ৰমণলৈও যাব পাৰে । অৱশ্যে বিবাহিত লোকসকলে ঘৰত আৱেগিক ব্যৱধানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত পাৰস্পৰিক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভাবি-চিন্তি ব্যয় কৰক । বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে কোনো অভিজ্ঞ লোকৰ পৰামৰ্শ লওক। ব্যৱসায়ত উত্থান-পতন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অফিচৰ ৰাজনীতি আৰু খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । নিজৰ কামবোৰ সতৰ্কতাৰে কৰাত মনোনিৱেশ কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব আৰু নিজৰ পছন্দৰ পাঠ্যক্ৰমত সহজেই নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব । যদি আপুনি আগতে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বহিছে, তেন্তে এই সপ্তাহত ফলাফল আহিব পাৰে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ভালদৰে যত্ন লওক । পুষ্টিকৰ খাদ্য খাওক, ব্যায়াম কৰক আৰু নিয়মিতভাৱে খোজ কাঢ়িবলৈ যাওক । যদি আপুনি ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে দুৰ্ঘটনা নাইবা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক । এই সপ্তাহৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত শান্ত হৈ থাকক আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটোত কিছু মানসিক চাপ আহিব পাৰে । প্ৰেমিক/প্ৰেমিকাসকলে সৰু-সুৰা, অযথা কথাত তৰ্ক কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বিবাহিত দম্পতীসকলে অৱশেষত পুৰণি ঘৰুৱা সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । আইনী বিষয়বোৰৰ বাবেও ধনৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । যদি আপুনি বিনিয়োগ কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে প্ৰথমে ভালকৈ পৰিকল্পনা কৰক । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই সপ্তাহত ডাঙৰ বিপদাশংকাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । চাকৰিয়াল লোকসকলে ভাবি-চিন্তি কথা কোৱা উচিত—ভুল বুজাবুজিৰ ফলত তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল সতৰ্ক হৈ থকা উচিত আৰু অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এৰাই চলা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে । আপুনি স্নায়ুজনিত সমস্যা নাইবা অন্যান্য সৰু-সুৰা সমস্যাত ভুগিব পাৰে, গতিকে লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব । প্ৰয়োজন হ’লে প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা কৰাওক । সকলো ক্ষেত্ৰতে সতৰ্ক আৰু সুপৰিকল্পিত পদক্ষেপে অনাৱশ্যক মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব । এই সপ্তাহটোক অধিক ভাৰসাম্যপূৰ্ণ তথা শান্তিপূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ সুস্থিৰতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, নম্ৰতাৰে কথা পাতক, আৰ্থিক বিষয়বোৰ বিচক্ষণতাৰে পৰিচালনা কৰক আৰু নিজৰ শৰীৰৰ চাহিদাবোৰৰ প্ৰতি মন দিয়ক ।
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহত অযথা তৰ্কা-তৰ্কিৰ পৰা বিৰত থাকক । কিছু কথাক লৈ আপুনি বিচলিত হ’ব পাৰে, কিন্তু আৱেগক নিজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব নিদিব । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে নিজৰ অনুভূতিসমূহ প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰিব । বৈবাহিক জীৱনত তৃতীয় ব্যক্তিয়ে ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে শান্ত আৰু স্পষ্ট হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক । আড়ম্বৰপূৰ্ণ বা বিলাসী বস্তুত ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । সঞ্চয়ৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ক আৰু দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ কথা চিন্তা কৰক, যিয়ে পাছলৈ আপোনাক উপকৃত কৰিব পাৰে । আয় বৃদ্ধি কৰাত মনোনিৱেশ কৰক । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিলম্বিত কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বা স্থগিত চুক্তিসমূহ চূড়ান্ত কৰিবলৈ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কামবোৰ সহজ আৰু আনন্দদায়ক যেন লাগিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ’ব আৰু নতুন পাঠ্যক্ৰম বা প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । এই সপ্তাহত ব্যক্তিগত তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আওকাণ কৰিলে সৰু-সুৰা সমস্যাবোৰৰো অৱনতি ঘটিব পাৰে । সাৱধান হওক— সৰু বিষয় এটাও আওকাণ কৰিলে এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিব পাৰে । সজাগ হৈ থাকক, ভালকৈ খোৱা-বোৱা কৰক আৰু উদ্যম আৰু একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ বিশ্ৰামক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক ।