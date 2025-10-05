ETV Bharat / state

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানিবলৈ পঢ়ক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

Weekly horoscope for 5th to 11th October 2025
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2025 at 4:34 AM IST

16 Min Read
  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতেই ইতিবাচক হ’ব । প্ৰেমিক/প্ৰেমিকাসকলে একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাবলৈ ভাল পাব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব । অৱশ্যে, বৈবাহিক জীৱনত সৰু-সুৰা, অযথা তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে, গতিকে শান্ত হৈ থকা আৰু কাজিয়াৰ পৰা আঁতৰি থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ধন থাকিব পাৰে, কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, গতিকে ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰা আৰু ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো আৱশ্যক । ব্যৱসায়ীসকলে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰা উচিত, কিয়নো বিচক্ষণতাৰে কাম কৰিলে ভাল পৰিণাম লাভ হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে নতুন কাম হাতত লোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে, নিজৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু নতুন লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিব লাগিব, কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু অসাৱধানতা এৰাই চলিব লাগিব, কিয়নো বিক্ষিপ্ততাই সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰি অবিৰত প্ৰয়াস কৰিলে ধনাত্মক ফলাফল প্ৰাপ্ত হ’ব । স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো আৱশ্যক, গতিকে সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক, সঠিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখক আৰু অতিৰিক্ত কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । সামগ্ৰিকভাৱে কাম, সম্পৰ্ক, আৰ্থিক বিষয় আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ মাধ্যমেৰে আপুনি এই সপ্তাহত সৰ্বাধিক লাভ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব ।
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে প্ৰায় গতানুগতিক হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কত থকাসকলে আনন্দ উপভোগ কৰিব, কিন্তু কিছু ভুল বুজাবুজিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । উভয় সংগীয়ে পৰস্পৰক ভালদৰে বুজি পোৱাৰ সুযোগ পাব আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিব । ধৈৰ্য আৰু যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰি । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যত্নসহকাৰে পৰিকল্পনা কৰাটো বাঞ্ছনীয় আৰু অপ্ৰয়োজনীয় কামত অত্যধিক মনোযোগ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব । কেৰিয়াৰৰ প্ৰয়াসত কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব, কিন্তু সাফল্যৰ সম্ভাৱনা আছে, বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক প্ৰকল্পত, যিয়ে সন্তুষ্টি আৰু উন্নতিৰ সূচনা কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে উত্তম ফলাফল পাবলৈ যত্নসহকাৰে নিজৰ কামৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগিব আৰু গাফিলতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত পাছলৈ অনুশোচনা হ’ব পাৰে । সময়মতে কাম সম্পূর্ণ কৰি শিক্ষকৰ পৰা দিহা-পৰামর্শ লোৱাটোৱে তেওঁলোকক সাফল্য প্ৰাপ্তিত সহায় কৰিব ৷ সৰু সৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে গোটেই সপ্তাহটো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি থাকিবলৈ নিজৰ খোৱা-বোৱা, বিশ্ৰাম আৰু সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক ।
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনাৰ বাবে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতেই ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । গভীৰ সম্পৰ্কত থকা প্ৰেমিক/প্ৰেমিকাসকলে কথা কোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰা উচিত, কিয়নো স্পষ্টতা অবিহনে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিলে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনৰ সৰু সৰু সমস্যাসমূহে মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে শান্ত হৈ থকা আৰু অপ্ৰয়োজনীয় উদ্বেগৰ পৰা আঁতৰি থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । নিজৰ দায়িত্ব আৰু কেৰিয়াৰৰ পৰিকল্পনাত মনোনিৱেশ কৰক, কিয়নো আপোনাৰ কঠিন পৰিশ্ৰমে আপোনাৰ বাবে সন্তুষ্টি আৰু সাফল্য কঢ়িয়াই আনিব । ব্যৱসায়ীসকলে উন্নতি আৰু অগ্ৰগতি দেখা পাব পাৰে, যিয়ে তেওঁলোকক সুখী কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে নতুন ভূমিকা লাভ কৰিব পাৰে নাইবা বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে মিলা-মিচা কৰি ভাল পাব পাৰে, যিয়ে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিব তথা মনোবল বৃদ্ধি কৰিব । আপুনি সামাজিক আৰু সৃষ্টিশীল কাম-কাজ উপভোগ কৰিব, লগতে নিজৰ কাম আৰু দায়িত্বৰ ওপৰতো মনোনিৱেশ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন পাঠ্যক্ৰম বা শিকাৰ সুযোগৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে, যিয়ে নিৰন্তৰ অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰিব । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত, বিশেষকৈ এলাৰ্জী বা সৰু সৰু সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি, কিয়নো সেইবোৰ আওকাণ কৰিলে সমস্যাৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । ভাৰসাম্য তথা সতৰ্কতা বজাই ৰখাই এই সপ্তাহটোৰ পৰা সৰ্বাধিক লাভ প্ৰাপ্ত কৰাত আপোনাক সহায় কৰিব ।
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে ফলদায়ক হ’ব আৰু ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । ব্যস্ততাৰ ফলত প্ৰেমিক/প্ৰেমিকাসকলে কিছু ব্যৱধান অনুভৱ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, কিন্তু পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে দাম্পত্য মতানৈক্য নিষ্পত্তি কৰিব পাৰি । পুৰণি বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো এইবোৰ অযথা তৰ্কৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । আপুনি ধাৰ্মিক বা আধ্যাত্মিক কামতো সময় কটাব পাৰে, কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ’ব পাৰে আৰু পূৰ্বতে ফচি থকা ধন উদ্ধাৰ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হ’ব । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন কিবা এটা কৰাৰ প্ৰয়াস সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ উদ্যম সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে সময় দিলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ দায়িত্বত মনোনিৱেশ কৰা তথা আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, বিক্ষিপ্ততা দূৰ কৰা তথা উচ্চ শিক্ষাৰ সুযোগসমূহ কামত লগোৱা উচিত । আপোনাৰ সহনশীলতা ভাল হ’ব, কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰসমূহক উপেক্ষা কৰিলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে সময় আৰু কাম যত্নসহকাৰে পৰিচালনা কৰিলে কাম, পঢ়া-শুনা আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায়ক হ’ব ।
  5. সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনাৰ বাবে কিছু উদ্বেগ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সংগী বিচলিত হ’লে নাইবা পুৰণি সম্পৰ্ক পুনৰুত্থিত হৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ দম্পতীসকলৰ ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন হ’ব । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কামবোৰ সাৱধানে সম্পন্ন কৰাত আৰু বাধা অতিক্ৰম কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব যেন দেখা যায়, য’ত সম্পত্তি নাইবা দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ পৰা লাভৰ সম্ভাৱনা আছে । অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰিলে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সৈতে জড়িতসকল লাভান্বিত হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়িক সিদ্ধান্তত পৰিয়ালৰ মতামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত, আনহাতে চাকৰিয়াল লোকসকলে মনোযোগ বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব, কিয়নো গোপন কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাইবা কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিয়ে প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে নম্ৰ হৈ থাকিলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব, কিয়নো অত্যধিক আত্মবিশ্বাসৰ ফলত পৰীক্ষাত ভুল হ’ব পাৰে । ক্ৰমাগত জ্ঞান আহৰণে সাফল্য নিশ্চিত কৰিব যদিও মনোযোগ ভংগ কৰা বন্ধু-বান্ধৱৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় হ’ব পাৰে । অৱহেলাৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ ওপৰত চাপ পৰিব পাৰে, গতিকে ৰুটিন মানি চলা আৰু নিজৰ যত্ন লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
  6. কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে কিছু বিভ্ৰান্তি আৰু প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, গতিকে আপুনি সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন । প্ৰেমিক/প্ৰেমিকাসকল প্ৰাক্তন সংগীৰ সৈতে জড়িত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে অপ্ৰয়োজনীয় বিপদাশংকাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আয় ভাল হ’ব পাৰে, কিন্তু মাটি-বাৰী নাইবা দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰকল্পত বিনিয়োগ সম্পৰ্কে সতৰ্কতাৰে বিবেচনা কৰা প্ৰয়োজন, কিয়নো বিচক্ষণতাৰে পৰিকল্পনা কৰিলে এইবোৰে ভাল লাভ প্ৰদান কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰয়াসত মনোনিৱেশ কৰক আৰু আনৰ হেঁচাত কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । চাকৰিয়াল লোকসকলে পদোন্নতি পাব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোক সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব তথা দায়িত্বসমূহ সাৱধানে চম্ভালিব লাগিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, পঢ়া-শুনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত আৰু আজৰি সময় নষ্ট কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো অৱহেলাৰ ফলত অনুশোচনা হ’ব পাৰে । মানসিক চাপক নিজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব নিদিব আৰু শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত । শাৰীৰিকভাৱে সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, বিশেষকৈ পুৰণি ৰোগ নাইবা অতিৰিক্ত কামৰ ফলত হোৱা ক্লান্তিৰ সৈতে জড়িত সমস্যা । সামগ্ৰিকভাৱে, সতৰ্ক, মনোযোগী আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ হৈ থকাটোৱে আপোনাক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ পৰিচালনা কৰাত আৰু এই সপ্তাহটোৰ পৰা সৰ্বাধিক সুবিধা প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰিব ।
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে সাধাৰণতঃ ভালেই হ’ব । বৈবাহিক জীৱনত সৰু-সুৰা তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে, গতিকে কিছু দূৰত্ব বজাই ৰখা তথা শান্ত হৈ থকাটো উত্তম । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সুখময় মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব, কিন্তু অযথা সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পৰা যিকোনো কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত পাৰস্পৰিক সম্প্ৰীতি নষ্ট হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন, বিপদজনক বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু নিজৰ আয় বৃদ্ধিত মনোনিৱেশ কৰক । কেৰিয়াৰৰ প্ৰয়াসত সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নতুন ব্যৱসায়িক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা নাইবা নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ ফলত লাভ আৰু সন্তুষ্টি অৰ্জন হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে পদোন্নতি বা নতুন পদ লাভৰ সুযোগ পাব পাৰে, কিন্তু পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । পেছাদাৰী পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকল্পনা কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ সময়খিনি বিচক্ষণতাৰে পৰিচালনা কৰা উচিত, শৃংখলাবদ্ধ হৈ থকা তথা বিক্ষিপ্ততা এৰাই চলা উচিত । সামগ্ৰিকভাৱে সম্পৰ্ক, আৰ্থিক বিষয়, কাম আৰু পঢ়া-শুনা ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতাৰে চম্ভালাৰ ফলত এই সপ্তাহটোৰ পৰা সৰ্বাধিক সুবিধা প্ৰাপ্ত কৰা তথা অযথা মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় হ’ব ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে ইতিবাচক হ’ব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে নিজৰ প্ৰকৃত অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিব আৰু ঘনিষ্ঠতা উপভোগ কৰিব, আনহাতে অবিবাহিতসকলে সম্ভাৱ্য সংগী বিচাৰি পাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত পৰিয়ালৰ সৈতে অধিক সময় কটালে জীৱনসংগীৰ সৈতে সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধান তথা ধৈৰ্যশীল হৈ থাকক । আপুনি স্বাচ্ছন্দ্য তথা বিলাসবহুল বস্তুত ব্যয় কৰিব পাৰে, কিন্তু ভৱিষ্যতে অনুশোচনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সঞ্চয়ৰ ওপৰত চকু ৰাখক । পোছাক, মোবাইল বা গাড়ীৰ দৰে ব্যয়বহুল কিনা-কটা কৰাটো সম্ভৱ, গতিকে খৰচ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত লাভজনক সুযোগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু ভাবি-চিন্তি কৰা আৰ্থিক পৰিকল্পনা আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব । এতিয়া চাকৰি সলনি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ক্ষতি হ’ব পাৰে; নিজৰ বৰ্তমান পদত থকাটোৱেই ভাল হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ ফল পাব, কিন্তু অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এৰাই চলা উচিত যাতে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া নহয় । স্বাস্থ্য সামান্য দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক তথা পুৰণি ৰোগ বা সৰু-সুৰা সংক্ৰমণৰ যত্ন লওক ।
  9. ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনালোকৰ বাবে মিশ্ৰিত পৰিণাম কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে একেলগে সুখ তথা ঘনিষ্ঠ সময় উপভোগ কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব, কিন্তু পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ ফলত বৈবাহিক জীৱনত বিবাদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰিলে সহায় হ’ব আৰু আপুনি হেৰোৱা ধন পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰে নাইবা বিনিয়োগৰ পৰা লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ মাটি নাইবা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত । চাকৰিয়াল লোকসকলে সহকৰ্মীৰ সৈতে কথা-বতৰা কমকৈ পতা উচিত আৰু ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব পৰা ধেমালি কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । ব্যৱসায়ত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু প্ৰয়োজন হ’লে অভিজ্ঞ লোকৰ পৰা নিৰ্দেশনা লওক । শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিযোগিতা বা ভ্ৰমণত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু পঢ়া-শুনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক, কিয়নো একাগ্ৰ শিক্ষনে ফল প্ৰদান কৰিব । খোৱা-বোৱাৰ প্ৰতি মন দিয়ক, কিয়নো অসাৱধানতাই পেটৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰক, কামৰ লগতে পৰ্যাপ্ত জিৰণি লওক, স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক । সম্পৰ্ক, আৰ্থিক বিষয় আৰু দায়িত্বসমূহ ভাবি-চিন্তি পৰিচালনা কৰাটোৱে এই সপ্তাহত আপুনি সফলতাৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ।
  10. মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনাৰ বাবে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । বৈবাহিক জীৱনত নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে কাম আৰু সময়ৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সুদৃঢ় হয়, যদিও সৰু সৰু প্ৰত্যাহ্বানবোৰে কিছু ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে অযথা বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকক । অপৰিকল্পিত ব্যয়ে মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে অযথা ব্যয় আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক । ব্যৱসায়ীসকলে উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন আৰু নতুন অংশীদাৰৰ সৈতে সহযোগিতাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে সুখবৰ পাব পাৰে, পদোন্নতিৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত আৰু বিক্ষিপ্ততা এৰাই চলা উচিত, কিয়নো অসাৱধানতাই পৰীক্ষাৰ ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা লোকসকলে আপডেট নাইবা নতুন গৱেষণাৰ সুযোগ পাব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উঠা-নমা হ’ব পাৰে, গতিকে ৰক্তশৰ্কৰা, ৰক্তচাপ আৰু থাইৰয়ডৰ মাত্ৰাৰ ওপৰত চকু ৰাখক । যদি আপোনাৰ ছাৰ্ভিক্সৰ কোনো সমস্যা আছে, তেন্তে অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু নিজৰ ৰুটিনত যোগাসন আৰু ব্যায়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক । সম্পৰ্ক, আৰ্থিক বিষয়, কাম, পঢ়া-শুনা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্য বজাই ৰখাটোৱে এই সপ্তাহৰ পৰা সৰ্বাধিক লাভ প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰিব ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত সযত্ন পৰিকল্পনা আৰু বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । দম্পতীসকলে তৰ্ক-বিতৰ্ক এৰাই চলি পৰস্পৰক সময় দিয়া উচিত, শান্ত কথা-বতৰাৰ মাধ্যমেৰে বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা উচিত । বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হ’ব, পৰস্পৰৰ সংগ উপভোগ কৰাৰ তথা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সুযোগ আহিব । ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যয় আৰু ভ্ৰমণে মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব, বন্ধু-বান্ধৱীৰ কাৰণে হোৱা অন্যমনস্কতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব, কিয়নো অসাৱধানতাই পাছলৈ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উত্থান-পতন হ’ব পাৰে, গতিকে ভুল বা প্ৰতাৰণাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নিজৰ সিদ্ধান্তসমূহ দুবাৰ পৰীক্ষা কৰক । চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হতাশাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ নিজেই নিজৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰক । আপোনাৰ সহনশক্তি আৰু একাগ্ৰতা ভাল হ’ব, যিয়ে সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহ চম্ভালিবলৈ সহায় কৰিব । পুষ্টিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক আৰু আনকি ভ্ৰমণৰ সময়তো নিজৰ স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস বজাই ৰাখক । যত্ন আৰু ধৈৰ্যসহকাৰে কাম, পঢ়া-শুনা, সম্পৰ্ক আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিলে এই সপ্তাহটো সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰাত আৰু সুযোগসমূহৰ পৰা সৰ্বাধিক সুবিধা প্ৰাপ্ত কৰাত সহায়ক হ’ব ।
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনালোকৰ বাবে মিশ্ৰিত পৰিণাম কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে একেলগে সুখৰ মুহূৰ্ত আৰু ঘনিষ্ঠ সময় কটাব, যিয়ে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিব, কিন্তু বৈবাহিক জীৱনত সৰু সৰু তৰ্কা-তৰ্কীয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত লোকক দেখুওৱা নাইবা অযথা ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ই আপোনাৰ স্থিতি দুৰ্বল কৰিব পাৰে; বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন প্ৰকল্প আৰু আনৰ সৈতে সহযোগিতাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ’ব পাৰে, আনহাতে চাকৰিয়াল লোকসকলে এনে প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে যিয়ে অনুপ্ৰেৰণা বৃদ্ধি কৰিব তথা ইতিবাচক পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কিয়নো একাগ্ৰ প্ৰয়াসে ভাল ফলাফল প্ৰদান কৰিব । আগতে কৰিব নোৱাৰা পাঠ্যক্ৰমত পুনৰ যোগদান কৰা আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা নিৰ্দেশনা বিচৰাটোৱে বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া প্ৰয়োজন, সৰু-সুৰা সংক্ৰমণ বা এলাৰ্জী হ’ব পাৰে, গতিকে লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব । পঢ়া-শুনা বা কেৰিয়াৰৰ সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাস এৰাই চলক, আৰ্থিক বিষয়সমূহ বিচক্ষণতাৰে পৰিচালনা কৰক আৰু এটা সফল সপ্তাহৰ বাবে কাম, সম্পৰ্ক আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এক ভাৰসাম্যপূৰ্ণ দৃষ্টিভংগী বজাই ৰাখক ।

