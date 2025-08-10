Essay Contest 2025

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা সপ্তাহ, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…

Weekly horoscope for 3rd August to 16th August 2025
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 5:05 AM IST

মেষ ৰাশি: এই সপ্তাহত সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক । যদি আপুনি ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে সৰু সৰু কাজিয়াবোৰ ভালদৰে চম্ভালিব নোৱাৰিলে ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে সম্পৰ্কৰ বাহিৰৰ যিকোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আৱেগিক সম্পৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত, ইয়াৰ ফলত অনুশোচনা হ’ব পাৰে ।

আপুনি অবাধে ধন ব্যয় কৰিব পাৰে আৰু লগতে বুদ্ধিমত্তাপূৰ্ণ বিনিয়োগৰ কথাও ভাবিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি উন্নত কৰিব পাৰে । কিন্তু কেৱল আনক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ অত্যধিক ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । ব্যৱসায়ীসকলে অবিবেচকী কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, অভিজ্ঞ লোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটোৱে লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সহায় কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে আনৰ হাতত কাম অৰ্পণ কৰিব পাৰে, কিন্তু সঠিক তদন্ত অবিহনে তেনে কৰিলে ভুল আৰু সমস্যা হ’ব পাৰে ।

পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকল অন্যমনস্ক হ’ব পাৰে, কিন্তু বিদেশত পঢ়া-শুনা কৰা বা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি তেওঁলোকৰ বাবে উপকাৰী হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু মাইগ্ৰেইন বা মূৰৰ বিষৰ দৰে সমস্যাক আওকাণ নকৰিব । ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ ব্যৱহাৰ আৰু আগতীয়া লক্ষণসমূহৰ প্ৰতি মনোযোগ দিলে সহায় হ’ব । এই সপ্তাহটো হৈছে সযতনে পৰিকল্পনা কৰা, যোগাযোগ ৰখা আৰু অসাৱধানতা এৰাই চলাৰ ।

বৃষ ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে কিছু প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে ভুল বুজাবুজিৰ ফলত সম্পৰ্কৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পৰা অযথা কথা-বতৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । বিবাহিত লোকসকলে কথা কোৱাৰ আগতে চিন্তা কৰা উচিত, ভুল কথা-বতৰাৰ ফলত তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু সঠিক পৰিকল্পনা অবিহনে বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।

যিকোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক । ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব যদিও কিছুমান চুক্তি বিলম্বিত হ’ব পাৰে, যিয়ে হতাশাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ক ।

চাকৰিয়াল লোকসকলৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি হ’ব আৰু কামৰ বাবে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসাৱধান নহ’ব । আপুনি সুস্থ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু কাহ, হাঁপানী বা বুকুৰ সংক্ৰমণৰ দৰে সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । হজম শক্তি আৰু হাওঁফাওঁ উভয় দিশতে গুৰুত্ব দিব । এই সপ্তাহটো হৈছে ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ, নিজৰ সম্পৰ্কবোৰ যত্নসহকাৰে চম্ভালক, কামৰ চাপ বুদ্ধিৰে চম্ভালক আৰু নিজৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হওক । মনোযোগ, ধৈৰ্য আৰু চিন্তাশীল কাৰ্যই আপোনাক এই সপ্তাহটো সফলতাৰে পাৰ কৰাত সহায় কৰিব আৰু মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিব ।

মিথুন ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে ধনাত্মক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আনন্দদায়ক হ’ব আৰু সংগীসকলে পৰস্পৰক সুখপ্ৰদভাৱে অবাক কৰিব পাৰে । অৱশ্যে বিবাহিত লোকসকলে ভুল বুজাবুজিৰ ফলত বিবাদৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত মানসিক ব্যৱধানৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি হ’ব, গতিকে আপুনি টকা-পইচা সম্পৰ্কে বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহ’ব ।

আপুনি উদাৰভাৱে ব্যয় কৰিব, কিন্তু বিনিয়োগৰ কথাও ভালদৰে চিন্তা কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । তেওঁলোকে নিজৰ অতীতৰ কাৰ্যৰ বাবে অনুতপ্ত হ’ব পাৰে । অভিজ্ঞ লোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো বাঞ্ছনীয় । চাকৰিয়াল লোকসকলে পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে নাইবা আন কোম্পানীৰ পৰা চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে ।

শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব আৰু নতুন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্য অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে ভালেই থাকিব, কিন্তু কামৰ বোজাৰ বাবে আপুনি ভাগৰুৱা বা দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে । কামৰ লগতে পৰ্যাপ্ত জিৰণি লোৱাটো নিশ্চিত কৰক । নিজৰ দৈনন্দিন ৰুটিন সন্তুলিত কৰি ৰাখক আৰু অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । এই সপ্তাহটো হৈছে টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত লোৱা, পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি গভীৰ মনোযোগ দিয়া, যোগাযোগ আৰু বুজাবুজিৰ জৰিয়তে সম্পৰ্কত শান্তি বজাই ৰখাৰ ।

কর্কট ৰাশি: এই সপ্তাহটো বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কত থকাসকলৰ বাবে সুখপূৰ্ণ হ’ব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে ঘনিষ্ঠ সময় উপভোগ কৰিব আৰু এটা সৰুসুৰা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । অবিবাহিতসকলে নতুন কাৰোবাক লগ পাব পাৰে । অৱশ্যে বিবাহিত দম্পতীসকলৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে যাৰ ফলত ব্যৱধান সৃষ্টি হ’ব পাৰে, খোলাখুলিকৈ কথা-বতৰা পাতি সম্পৰ্কটো বচাবলৈ চেষ্টা কৰক ।

আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কাকো বিশেষকৈ অচিনাকি কোনো লোকক অন্ধভাৱে বিশ্বাস নকৰিব, কিয়নো আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক । ব্যৱসায়ীসকলে অংশীদাৰিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱা উচিত, যিকোনো লোকক বিশ্বাস কৰাৰ আগতে যথাযথ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ মুৰব্বী বিষয়াক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিব লাগিব ।

পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে মানসিক চাপ ফলপ্ৰসূভাৱে পৰিচালনা কৰিলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সংক্ৰমণৰ আশংকা আছে, গতিকে সৰুসুৰা লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব । উপযুক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জিৰণি লওক । এই সপ্তাহটো হৈছে বিশ্বাস, ভাৰসাম্য আৰু ভাবি-চিন্তি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ । নিজৰ আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক আৰু ধন, স্বাস্থ্য নাইবা সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।

সিংহ ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কলৈ জটিলতা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । চলি থকা বিবাদৰ ফলত গুৰুতৰ কাজিয়া হ’ব পাৰে, আনকি বিচ্ছেদো হ’ব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে কঠোৰ কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত আৰু পুৰণি বিবাদৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা উচিত নহয় । আপোনাৰ আৰ্থিক বিষয়সমূহৰ সযতনে পৰিকল্পনা কৰক, সম্পত্তিত দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ লাভজনক হ’ব পাৰে । ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক ।

ব্যৱসায়ীসকলে পৰিকল্পনা আৰু বাস্তৱায়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু নতুন সহযোগীক লগ পাব পাৰে । চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে কোনো সন্তোষজনক নতুন পদ লাভ কৰিব পাৰে । চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে সুখবৰ পাব পাৰে, অৱশ্যে যদিহে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়াসত ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ডাইবেটিছ নাইবা থাইৰয়ডৰ সমস্যা সম্পৰ্কে সজাগ হওক ।

সময়মতে ঔষধ সেৱন কৰক আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। এই সপ্তাহত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য্য, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰ প্ৰয়োজন। সাৱধানে পৰিচালনা কৰিলে আপুনি মানসিক চাপক অগ্ৰগতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি উন্নত কৰিব পাৰিব । নিজৰ অভ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকক আৰু স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ’বলৈ নিদিব ।

কন্যা ৰাশি: এই সপ্তাহটো ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক ভালদৰে চলিব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীক ছাৰপ্ৰাইজ দিব পাৰে । অৱশ্যে বৈবাহিক জীৱনত পাৰিবাৰিক ব্যস্ততাই আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ জীৱন সংগীৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্যয় প্ৰতি ভালদৰে মনোযোগ দিয়ক আৰু আয় অনুসৰি ব্যয় কৰক । মাটি-বাৰী বা ৰিয়েল এষ্টেটৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ।

ব্যৱসায়ীসকলে ডাঙৰ চুক্তি লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ৰ উন্নতি হ’ব পাৰে । কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ফলত তাৎক্ষণিক পৰিণাম লাভ নকৰিলে চাকৰিয়াল লোকসকলে হতাশ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু চাকৰি সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খৰখেদা নকৰিব । উন্নত ফলাফলৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰখা উচিত ।

গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবৰ বাবেও এই সপ্তাহটো শুভ । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পানী লগা নাইবা ক্লান্তিৰ দৰে সৰুসুৰা ঋতুজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । নিজৰ যত্ন আৰু জিৰণি ল’বলৈ সময় উলিয়াওক । বিলম্ব নাইবা সৰুসুৰা ব্যৰ্থতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত নহ’ব । শান্ত হৈ থাকক, ভালকৈ খোৱা-বোৱা কৰক আৰু ব্যক্তিগত জীৱন, স্বাস্থ্য আৰু কামৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক যাতে আগন্তুক সপ্তাহটো সুকলমে অতিবাহিত হয় ।

তুলা ৰাশি: এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক আগবাঢ়ি যাব আৰু অবিবাহিতসকলে প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে মিলিজুলি পাৰস্পৰিক সমস্যা সমাধান কৰি নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ কাম কৰা উচিত । আপোনাৰ সংগীয়ে নতুন চাকৰিও পাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি পৰিকল্পনা নকৰিলেও প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ বাবে ব্যয় কৰিব লাগিব । আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি কৰাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰক ।

ব্যৱসায়ীসকলে দায়িত্বসমূহ বুদ্ধিৰে চম্ভালা উচিত, অসাৱধানতাৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে । নতুন পৰিচিতিয়ে আপোনাৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণত সহায় কৰিব পাৰে । ডাঙৰ আৰ্থিক বিপদাশংকা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি থাকক । চাকৰিয়াল লোকসকলে আনৰ হাতত দায়িত্ব এৰি দিয়া উচিত নহয়; ভুলৰ বাবে দোষাৰোপ হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব আৰু নতুন গৱেষণাৰ সুযোগ বিচাৰিব পাৰে ।

ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক আৰু সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । এই সপ্তাহটো হৈছে দায়িত্ব, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু উন্নতিৰ । সতৰ্ক হৈ থাকক, নিজৰ সময়সূচীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক আৰু কেৰিয়াৰ আৰু ব্যক্তিগত জীৱনত উন্নত ফলাফলৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী চিন্তা কৰক ।

বৃশ্চিক ৰাশি: এই সপ্তাহত সাৱধানে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে নিজৰ সংগীক অন্ধভাৱে বিশ্বাস নকৰিব, সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাওক । বিবাহিত লোকসকলে জীৱন সংগীৰ সৈতে মিলি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে বিজ্ঞতাৰে পৰিকল্পনা কৰক, বিশেষকৈ ব্যয়বহুল বয়-বস্তুত ।

টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি অতিৰিক্ত বোজা অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে বাকী থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ কৌশলত অটল থাকিব লাগে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানে থকা উচিত, কিয়নো বন্ধু-বান্ধৱীয়ে তেওঁলোকৰ মন বিচলিত কৰি পৰীক্ষাৰ সময়ত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

সৰুসুৰা ঋতুজনিত ৰোগে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে এটা নিয়মীয়া ৰুটিন বজাই ৰাখক আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে সময় উলিয়াওক । অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু এখোজ এখোজকৈ আগুৱাই যাওক । আপোনাৰ ব্যক্তিগত, পেছাদাৰী আৰু শৈক্ষিক জীৱনত ভাৰসাম্য গুৰুত্বপূৰ্ণ । অভিজ্ঞ লোকৰ পৰামৰ্শ শুনক আৰু আৱেগিকভাৱে যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । এই সপ্তাহত আপুনি যিমানেই সাৱধান হ’ব সিমানেই ফলাফল ভাল হ’ব ।

ধনু ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে ভাল পৰিণাম কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাওক আৰু শান্তভাৱে বিবাদ নিষ্পত্তি কৰক । বিবাহিত জাতক/জাতিকাসকলৰ মাজত সম্প্ৰীতি বিৰাজ কৰিব আৰু নিজৰ সংগীৰ চাকৰি সন্দৰ্ভত সু-খবৰ লাভ কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক ।

ভুল পদক্ষেপৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে আৰু আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি দুৰ্বল কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন মানুহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি আৰু নতুন উচ্চতা প্ৰাপ্ত কৰি নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে পদোন্নতি আৰু অধিক দৰমহাৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে প্ৰশংসিত অনুভৱ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকল মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব দিয়া উচিত নহয় ।

আপুনি বিবেচনা কৰি থকা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ সম্ভাৱনাও আছে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতিৰ বাবে পেট নাইবা ডিঙিৰ সৰুসুৰা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । লক্ষণসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সময়মতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক । যদি আপুনি শান্ত আৰু সজাগ হৈ থাকে, তেন্তে এই সপ্তাহটো কেৰিয়াৰ আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতিৰ বাবে অনুকূল । স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক, সংগঠিত হৈ থাকক আৰু জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘম্যাদী সাফল্য লাভ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তিক বুদ্ধিৰে ব্যৱহাৰ কৰক ।

মকৰ ৰাশি: এই সপ্তাহটো আশাব্যঞ্জক হ’ব যেন লাগিছে, কিন্তু আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ সৈতে আৱেগিকভাৱে সংযুক্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, সহকৰ্মীৰ প্ৰতি অত্যধিক মনোযোগ দিলে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ জীৱন সংগীৰ কথা শুনা তথা মিলা-প্ৰীতি বজাই ৰখা উচিত ।

আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্যয়ৰ প্ৰতি চকু দিয়ক । অপ্ৰত্যাশিত ব্যয়ে আপোনাক অসুবিধাত পেলাব পাৰে, গতিকে বুদ্ধিৰে পৰিকল্পনা কৰক । ব্যৱসায়ত বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, বিশেষকৈ যদিহে আপুনি অনিশ্চিত । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ কামৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল’ব লাগিব আৰু আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব ।

পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে সঠিক পথত থাকিবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে অপ্ৰয়োজনীয় ফুৰিবলৈ ওলাই যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব । স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে সৰুসুৰা সমস্যাবোৰক আওকাণ কৰাটো এৰাই চলক । সুস্থ জীৱনশৈলী, সুষম খাদ্য আৰু সঠিক ৰুটিনত মনোনিৱেশ কৰক । এই সপ্তাহটো মনোনিৱেশ কৰি থকা, দায়িত্ব সাৱধানে চম্ভালা আৰু সম্পৰ্ক আৰু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যক সমানে গুৰুত্ব দিয়াৰ । অনুশাসন আৰু পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা মানসিক বা আৰ্থিক চাপত নপৰি এই সপ্তাহটোৰ পৰা সৰ্বাধিক লাভ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব ।

কুম্ভ ৰাশি: এই সপ্তাহটোৱে ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিব, কিন্তু কিছু প্ৰত্যাহ্বানো আহিব পাৰে । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে আপুনি ঘনিষ্ঠ হ’বলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু সৰুসুৰা ভুল বুজাবুজিয়ে সম্পৰ্কটো নষ্ট কৰিব পাৰে । তৃতীয় ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপৰ ফলত বিবাহিত দম্পতীয়ে উদ্বেগৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে আনক অন্ধভাৱে বিশ্বাস নকৰিব ।

আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আয় বৃদ্ধি হ’ব, কিন্তু সতৰ্ক হৈ থাকক । যি টি পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । কৰ্মক্ষেত্ৰত আনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লওক, এইটোৱে ভুল-ভ্ৰান্তি হ্ৰাস কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি উন্নতি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত লাভাৰ্জন হ’ব পাৰে ।

শিক্ষাৰ্থীসকলে বিক্ষিপ্ততাৰ মাজতো নিজৰ মনোযোগ বজাই ৰাখিব লাগিব । ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি পঢ়া-শুনা কৰাসকলৰ ঘৰলৈ মনত পৰিব পাৰে নাইবা মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চাই-চিতি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে আৰু বেপৰোৱা অভ্যাস এৰাই চলিলে আপুনি ভালে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ পৰাও আপুনি সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে ।

এই সপ্তাহত আত্মবিশ্বাস, বিবেচনাপূৰ্ণ আৰ্থিক পৰিকল্পনা আৰু আৱেগিক সীমাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । দৃঢ়তা বজাই ৰাখক, লাহে লাহে আগবাঢ়ক, আৰু ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী উভয় দিশতে নিজকে কেন্দ্ৰীভূত কৰি ৰাখক ।

মীন ৰাশি: এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়াভাৱে ইতিবাচক হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে এক সুখপ্ৰদ সম্পৰ্ক উপভোগ কৰিব আৰু আৱেগিক পৰিপূৰ্ণতা অনুভৱ কৰিব । বিবাহিত লোকসকলে সম্পৰ্কৰ উদ্বেগসমূহ শান্তভাৱে চম্ভালা উচিত, কিয়নো সৰুসৰু কাজিয়াই মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । সতৰ্কতাৰে আৰ্থিক বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰক আৰু উন্নত সিদ্ধান্ত ল’বৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য, অভিজ্ঞ উৎসৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক ।

ব্যৱসায়ীসকল তেওঁলোকৰ ধাৰণাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ’ব আৰু সহায়ক নতুন গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰাৰ বাবে স্বীকৃতি আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে আত্মবিশ্বাস আৰু একাগ্ৰতা অনুভৱ কৰিব, যাৰ ফলত শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভ কৰিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, কিন্তু যত্ন আৰু মনোযোগেৰে আপুনি সেইবোৰ সহজেই চম্ভালিব পাৰিব ।

ভাৰসাম্যপূৰ্ণ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰক আৰু প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব । এই সপ্তাহটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধাৰাবাহিকতা, নিজৰ প্ৰয়াসৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু সযত্ন পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে । আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক, আৱেগপ্ৰৱণ সিদ্ধান্তৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু সঠিক পদক্ষেপৰ দ্বাৰা প্ৰেম, আৰ্থিক স্থিতি, স্বাস্থ্য-এই সকলোবোৰ ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হ’ব পাৰে ।

