জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…

Weekly Horoscope
ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 4:41 AM IST

  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে শুভ হ’ব । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাবলৈ আপুনি উৎসাহী তথা আশাবাদী অনুভৱ কৰিব । সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে । অৱশ্যে পাৰিবাৰিক জীৱনত কিছু সমস্যা আৰু উদ্বেগ আহিব পাৰে । এই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰিয়জনৰ সৈতে স্পষ্টতা আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে বাৰ্তালাপ কৰাটো জৰুৰী । নিজৰ টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হওক । অযথা অপচয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । যদি আপুনি বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অভিজ্ঞ লোকৰ পৰামৰ্শ লওক । আনক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ অতিৰিক্ত ব্যয় কৰিলে সমস্যা হ’ব পাৰে । আপোনাৰ স্থগিত ব্যৱসায়িক প্ৰকল্পসমূহ পুনৰ আৰম্ভ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি সাফল্য লাভৰ সুযোগ পাব । চাকৰিয়াল লোকসকলে পদোন্নতি পাব পাৰে আৰু নতুন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভ্ৰান্ত বোধ কৰিব পাৰে, কিন্তু বিশেষকৈ পৰিয়াল আৰু শিক্ষকৰ সহায়ত কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিলে সাফল্য লাভ কৰিব । স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, সৰু সৰু সমস্যাবোৰ আওকাণ নকৰিব আৰু জিৰণি ল’বলৈ চেষ্টা কৰক ।
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে বহু ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক ফলাফল আনিব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে মৰম অনুভৱ কৰিব আৰু একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় অতিবাহিত কৰাটো উপভোগ কৰিব । ভ্ৰমণলৈ নাইবা সৰু অৱকাশলৈও যাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনৰ উন্নতি হ’ব, কিয়নো উভয় সংগীয়ে পৰস্পৰৰ কথা ভালদৰে শুনিব আৰু সৰু-সুৰা সমস্যাবোৰ মিলিজুলি সমাধান কৰিব । আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও কিছু অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ বাবেও আপুনি সাজু হোৱা উচিত । অপ্ৰত্যাশিত ধন বা উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে । যদি আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰে, তেন্তে এইটো আপোনাৰ বাবে শুভ সময় হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব; তেওঁলোকৰ প্ৰয়াস সফল হ’ব । আপোনাৰ পিতৃ বা পৰিয়ালৰ কোনো জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ পৰামৰ্শ আপোনাৰ বাবে অতি সহায়ক হ’ব । সময় বা ধন অপচয় কৰা অপ্ৰয়োজনীয় কাম-কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকক । চাকৰিয়াল লোকসকলে কোনো সুখবৰ পাব পাৰে, কিন্তু সতৰ্ক হৈ থাকক যাতে কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ভুল নহয় । শিক্ষাৰ্থীসকলে বিক্ষিপ্ততাৰ মাজতো মনোযোগ বজাই ৰাখিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা উচিত । পুৰণি কোনো ৰোগৰ বাবে আপোনাৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যসন্মত ৰুটিন মানি চলক আৰু প্ৰয়োজন হ’লে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক ।
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে এক মিশ্ৰিত অভিজ্ঞতা হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজি আৰু ঈৰ্ষাই উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে সৰু সৰু কথাবোৰক কাজিয়াত পৰিণত কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । ঘৰত আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে সময় কটাই আৰু প্ৰেম প্ৰকাশ কৰি সুখকৰ মুহূৰ্ত কটাব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব । আপুনি ভাবি-চিন্তি ধন ব্যয় কৰিব, প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব আৰু ধৰ্মীয় কাৰ্যৰ বাবে দানো কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ চাহিদাসমূহো ভালদৰে পূৰণ কৰিব । ব্যৱসায়িক প্ৰকল্পসমূহ আহি থাকিব আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনিব, কিন্তু সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু অচিনাকি লোকক বিশ্বাস কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ মুৰব্বী বিষয়াৰ কথা ভালদৰে শুনিব লাগিব যাতে ভুলৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱো পাব পাৰে । অন্যান্য চিন্তাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিলে সাফল্য আহিব । আপুনি কোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে নাইবা নতুন কোনো পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে। স্নায়ু বা হাওঁফাওঁ সম্পৰ্কীয় স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, যাৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ’ব । সঠিক চিকিৎসাৰ দ্বাৰা সপ্তাহৰ শেষলৈ আপুনি সুস্থ হৈ উঠিব আৰু ভাল অনুভৱ কৰিব ।
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনাক সাৱধানে আগবাঢ়ি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । বৈবাহিক জীৱনত উদ্বেগে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এইটো ঠিক কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠসকল নাইবা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা মতানৈক্য দূৰ কৰিবলৈ সহায় বিচাৰক । নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটোৱা আৰু তেওঁক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ দুয়োৰে জীৱন সুখেৰে ভৰি পৰিব। পুৰণি আঁচনি নাইবা বিনিয়োগৰ পৰা ভাল লাভ অৰ্জন কৰাৰ ফলত আৰ্থিক চিন্তা হ্ৰাস পাব । আপুনি নিজৰ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আৰু মাটি-বাৰী (ৰিয়েল এষ্টেট)ত বিনিয়োগ কৰাৰ কথা ভাবিব। ব্যৱসায়ত আপুনি নতুন নতুন লোকক লগ পাব, যিসকলে আপোনাৰ বাবে লাভ কঢ়িয়াই আনিব আৰু আপোনাৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত সহায় কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে সাফল্য লাভ কৰিব, কিন্তু কামৰ বোজাই তেওঁলোকক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিব পাৰে । গুৰুত্বহীন কামত সময় নষ্ট নকৰিব । আপুনি পদোন্নতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনা আৰু অন্যান্য কামৰ মাজত এটা ভাল ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব । যদি আপোনাৰ কোনো অসম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম আছে, তেন্তে সেইটো পুনৰাৰম্ভ কৰক । পৰিয়ালে আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব । সমস্যা সোনকালে ধৰা পেলাবলৈ নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থাকিব । যদি আপুনি ভ্ৰমণ কৰে, তেন্তে পেটৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ খোৱা-বোৱাত যত্ন লওক ।
  5. সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে অগ্ৰগতি আনিব, কিন্তু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ কথা-বতৰাৰ প্ৰতি মন দিয়ক, কিয়নো বিভ্ৰান্তিয়ে সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । পাৰিবাৰিক জীৱনত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে, গতিকে বিবাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ভাবি-চিন্তি কথা-বতৰা পাতক । চৌপাশৰ লোকসকলৰ পৰা সাৱধানে থাকক । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিৰ উন্নতি হ’ব, কিন্তু পাছলৈ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰক; ভুল কৰিলে আপোনাৰ মুৰব্বী বিষয়াগৰাকী অসন্তুষ্ট হ’ব পাৰে । আতংকিত নহ'ব, কঠিন পৰিশ্ৰম কৰক আৰু শান্ত হৈ থাকক । ব্যৱসায়ীসকলে লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকল অন্যমনস্ক হ’লে নিজৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত অসুবিধা পাব পাৰে, আৰু পৰীক্ষাত অত্যধিক আত্মবিশ্বাসে সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । অধিক জ্ঞান লাভৰ বাবে নিজৰ শিক্ষকসকলৰ সৈতে কথা পাতক । এই সপ্তাহত আপুনি ব্যস্ত থাকিব আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যক অৱহেলা কৰিব পাৰে । ভৰি বা স্নায়ুৰ বিষৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক আৰু নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাওক । ইয়াৰ লগতে বিশ্ৰাম ল’বলৈ সময় উলিয়াওক । নিজৰ শক্তি বজাই ৰাখিবলৈ আৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কাম আৰু বিশ্ৰামৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক ।
  6. কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনাক নতুন কিবা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব । নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পৰা কাম বা কথাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । সাৱধানে চম্ভালিব নোৱাৰিলে ঘৰৰ কিছুমান সমস্যা উদ্বেগ আৰু সম্ভাৱ্য বিচ্ছেদৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । আপোনাৰ আয় ভাল হ’ব, কিন্তু ব্যয়ো বৃদ্ধি হ’ব, যি মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপুনি নিজৰ সন্তানৰ বাবে উপহাৰ কিনিব পাৰে । আঁচনিসমূহত ভাবি-চিন্তি বিনিয়োগ কৰিলে আপুনি লাভান্বিত হ’ব । ব্যৱসায়ত চুক্তি চূড়ান্ত কৰিবলৈ আপুনি অধিক প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আৰু উৰাবাতৰিৰ পৰা সাৱধান হ’ব লাগিব । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি পুৰস্কাৰ পাব পাৰে আৰু আপোনাৰ সহকৰ্মীসকলে আপোনাক সহায় কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ বাবে হোৱা বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। অন্যৰ মতামতৰ ভিত্তিত নিজৰ বিষয় সলনি নকৰিব । ডিঙিৰ সংক্ৰমণ বা টনছিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল কৰিব পাৰে। বেয়া খাদ্যাভ্যাসে ইয়াৰ আৰু অৱনতি ঘটাব পাৰে। দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ খৰখেদা কৰা বা অসাৱধানতাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । এই সপ্তাহটো ভালদৰে পৰিচালনা কৰিবলৈ নিজৰ যত্ন লওক, সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰক আৰু শান্ত হৈ থাকক ।
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব । যদি আপুনি প্ৰেমত পৰিছে, তেন্তে আপুনি নিজৰ সংগীক লগ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হ’ব, কিন্তু তেওঁ আশা কৰা ধৰণে সঁহাৰি নিদিবও পাৰে, যাৰ ফলত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ’ব পাৰে । পাৰিবাৰিক সমস্যাই উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, গতিকে তৰ্ক কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু সৰু-সুৰা সমস্যাবোৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত আপুনি চিন্তিত হ’ব পাৰে । নিজে নিশ্চিত নহ’লে অধিক কাম হাতত নল’ব । পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে; ভুল বুজাবুজিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানে থাকক। নভবা-নিচিন্তাকৈ কৰা বিনিয়োগৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ত স্থগিত হৈ থকা প্ৰকল্প এটা আৰম্ভ হ’ব পাৰে, যদি আপুনি মনোযোগ দিয়ে, তেন্তে আপুনি ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব । কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন; আপোনাৰ মুৰব্বী বিষয়াগৰাকী আপোনাৰ কামত সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ সুযোগ পাব, কিন্তু তেওঁলোকে বিক্ষিপ্ততা এৰাই চলা উচিত তথা ঋণাত্মক চিন্তাধাৰাৰ বন্ধু-বান্ধৱৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখা উচিত । প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাওক । ঋতুজনিত অসুস্থতাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ উত্থান-পতন হ’ব পাৰে। নিজৰ শক্তিক বিচক্ষণতাৰে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু জিৰণি ল’বলৈ সময় উলিয়াওক। শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ মতানৈক্যৰ পৰা সাৱধানে থাকক আৰু শান্ত হৈ থাকক।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া সাফল্য কঢ়িয়াই আনিব । দম্পতীসকলে সততাৰে কথা-বতৰা পাতিব বিচাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে বিভ্ৰান্ত অনুভৱ কৰিব পাৰে । বিবাহিত দম্পতীয়ে মিলিজুলি কাম কৰি নিজৰ সম্পৰ্ক সদৃঢ় কৰি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক সুখী কৰি তুলিব । আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ কামত আপোনাক সহায় কৰিব । টকা-পইচা সম্পৰ্কীয় প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক। মাটি বা সম্পত্তিত কৰা দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব । অন্যৰ পৰিকল্পনা বা উৰাবাতৰিৰ সৈতে জড়িত হৈ নপৰিব। পৰিয়ালে আপোনাক সহায় কৰিব আৰু নতুন কামৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ৰ বাবে একাগ্ৰতা আৰু কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন; ইয়াৰ ফলত নতুন সুযোগ আহিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ’ব আৰু আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ পাব পাৰে, কিন্তু আপুনি নিজৰ মনোযোগ বিঘ্নিত নকৰিব । প্ৰয়োজনৰ সময়ত সহকৰ্মীসকলৰ পৰা সহায় পাব । শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব আৰু শান্তভাৱে কথা পাতি সমস্যা সমাধান কৰিব। এতিয়া স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক আৰু সময়মতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক যাতে পৰিস্থিতি অধিক বেয়া নহয়। সৰু সৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাবোৰৰ অৱনতি ঘটাৰ আগতেই চিকিৎসা কৰাওক । সুস্থ হৈ থাকিবলৈ কাম আৰু বিশ্ৰামৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক ।
  9. ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনাৰ বাবে কিছু জটিলতা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । সম্পৰ্কত একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । যদি আপোনাৰ মনত কিবা এটা চলি আছে, তেন্তে আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে বহি খোলা-খুলিকৈ কথা পাতক । বৈবাহিক জীৱনটো সুখেৰে ভৰা হ’ব আৰু আপোনালোকে একেলগে লং ড্ৰাইভত যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । যিকোনো চলি থকা উদ্বেগ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ নতুন আয়ৰ উৎসই আপোনাক সকাহ দিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পাৰিব আৰু সৰু সৰু বিলাসিতাও উপভোগ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ঘৰ কিনাৰ সপোন পূৰণ হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ত বুদ্ধিৰে কাম কৰক আৰু অযথা বিবাদত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণৰূপে আনৰ ওপৰত এৰি নিদিব। যদি আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, তেন্তে চাকৰি সলনি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো আন ঠাইতো একেধৰণৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে আকাংক্ষিত পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হ’ব । আত্মবিশ্বাস বজাই ৰাখক, কিন্তু পৰীক্ষাত অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এৰাই চলিব । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক, ৰক্তচাপ বা ডায়বেটিছৰ দৰে অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰক, নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাওক, খোজ কঢ়া আৰু ব্যায়াম কৰা বজাই ৰাখক ।
  10. মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে সুখকৰ হ’ব । প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থকা লোকসকল সুখী হ’ব আৰু অবিবাহিতসকলে সম্ভাৱ্য সংগী বিচাৰি পাব পাৰে । আপোনাৰ নিজৰ সংগীৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ কথোপকথন হ’ব । সময়ৰ অভাৱত বৈবাহিক জীৱনত কিছু পাৰিবাৰিক সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে পাৰিবাৰিক দায়িত্ব পালন কৰাৰ সময়ত জীৱনসংগীৰ অনুভূতিক সন্মান কৰক । চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা আপুনি লাভান্বিত হ’ব, কিন্তু অনুশোচনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অন্যৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । নিজে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত অচিনাকি লোকক বিশ্বাস নকৰিব আৰু খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো খৰখেদাকৈ লোৱা সিদ্ধান্ত ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীসকলৰ পৰা আপুনি ভাল সহযোগিতা পাব, যাৰ ফলত আপোনাৰ কাম সহজ হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে বিক্ষিপ্ততাৰ মাজতো আকাংক্ষিত পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বিষয়ে শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত। একেলগে একাধিক কাম কৰাটো এৰক । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেট আৰু বুকুৰ সাৱধানে যত্ন লওক, কিয়নো পানীলগা, কাঁহ বা এলাৰ্জীৰ ফলত সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে । ঘৰতে জিৰণি লৈ অধিক সময় কটাওক । আপোনাৰ মন ফূৰ্তিবাজ হৈ থাকিব আৰু নিজৰ ফিটনেছৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব, যিয়ে আপোনাক গোটেই সপ্তাহটো সতেজ আৰু উদ্যমী কৰি ৰাখি ব।
  11. কুম্ভ ৰাশি : আজিৰ দিনটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব । দম্পতীসকলে আনন্দ উপভোগ কৰিব আৰু পৰস্পৰৰ অধিক কাষ চাপিব। আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে সময় কটাবলৈ ভাল পাব । এনে কোনো কথা নোকোৱাৰ বিষয়ে সতৰ্ক হৈ থাকক যাৰ ফলত পাৰিবাৰিক জীৱনত তৰ্কা-তৰ্কি বা ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে । আপুনি অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুত ধন অপচয় কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি পাছলৈ অনুতপ্ত হ’ব পাৰে। অৱশ্যে এই সপ্তাহত আপুনি কিছু হেৰোৱা ধনো ঘূৰাই পাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি উন্নত হ’ব । ব্যৱসায়িক বিনিয়োগৰ পৰা কিছু লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে, কিন্তু নতুনকৈ পৰিচিতসকলক জড়িত কৰাৰ সময়ত সাৱধান হওক । কেৰিয়াৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি হ’ব আৰু পুৰণি সম্পৰ্কসমূহ আপোনাৰ অগ্ৰগতিত সহায়ক হ’ব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত বিবাদ বা ভুল বুজাবুজিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানে থাকক আৰু সহকৰ্মীসকলক অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ আৰু বাকী থকা এছাইনমেণ্ট সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । জ্ঞান বৃদ্ধিৰ প্ৰতিটো সুযোগৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰক। সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে, কিন্তু যত্নৰ দ্বাৰা সেইবোৰ সমাধান কৰিব পাৰি । সুস্থ হৈ থাকিবলৈ নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰক। অসাৱধানী অভ্যাসসমূহ পৰিহাৰ কৰক, কিয়নো সেইবোৰে ডাঙৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কাম, জিৰণি আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজত সাৱধানে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক ।
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব । যদি আপুনি কোনো সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আছে, তেন্তে সেইটো বচাবলৈ চেষ্টা কৰক; নহ’লে তিক্ততা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । বিবাহিত দম্পতীয়ে সৰু সৰু কথাবোৰ ধৰি ৰখাটো এৰাই চলা উচিত, কাৰণ ইয়াৰ ফলত ব্যৱধান সৃষ্টি হ’ব পাৰে । নিজৰ ব্যয়ৰ প্ৰতি সতৰ্ক মনোযোগ দিয়ক, কিয়নো আপুনি টকা ক’লৈ গৈ আছে সেইটো নাজানি হঠকাৰীভাৱে ব্যয় কৰিব পাৰে । ভাবি-চিন্তি কৰা বিনিয়োগে ভাল ফলাফল দিব । আয়ৰ উৎস বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা আগবাঢ়ি যাব আৰু আপোনাৰ অংশীদাৰে এটা ভাল চুক্তি আনিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ পদোন্নতি নাইবা দৰমহা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোযোগ দিব আৰু চাকৰিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে । মনোযোগ বজাই ৰাখিবলৈ যত্নশীল হওক আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাবোৰ সোনকালে সমাধান কৰক । আপোনাৰ একাগ্ৰতাৰ ক্ষতি কৰা বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত সাৱধান হওক আৰু অযথা বিবাদ এৰাই চলক। স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক; অতিৰিক্ত কামৰ বাবে চকুৰ ওপৰত পৰা চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বিৰতি লৈ থাকিব । এই সপ্তাহত সুস্থ আৰু সফল হৈ থাকিবলৈ সময় সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰক যাতে কাম, পঢ়া-শুনা আৰু বিশ্ৰামৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পাৰে ।

