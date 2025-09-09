ETV Bharat / state

গাঁৱৰ শিপিনীয়ে ৰচা সপোনবোৰ এইবাৰ হ’ব বাস্তৱায়িত, সাজি উলিওৱা হৈছে তাঁতশাল ঘৰ

পৰিৱেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ৰীড়া আদি আৰ্থ-সামাজিক দিশত দুৰ্বল আৰু অৱহেলিত ৰাইজৰ সেৱাৰ লক্ষ্যৰে হাতে-হাত ধৰি আগুৱাই যাওঁ ব’লক... ৷ এয়াই মূলমন্ত্ৰ ৷

সপোন ৰচাত ব্যস্ত এগৰাকী শিপিনী (ETV Bharat Assam)
সৰুপথাৰ: অসমৰ মহিলাই তাঁতশালত সপোন ৰচে । গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলা শিপিনীসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ’ব পৰাকৈ গামোচা, চাদৰ ইত্যাদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যোগান ধৰা হৈছে সূতা । মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে এনে যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ ।

‘‘পৰিৱেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ৰীড়া আদি আৰ্থ-সামাজিক দিশত দুৰ্বল আৰু অৱহেলিত ৰাইজৰ সেৱাৰ লক্ষ্যৰে হাতে-হাত ধৰি আগুৱাই যাওঁ ব’লক’’ মূলমন্ত্ৰৰে আগবঢ়া বেচৰকাৰী সংস্থা ধনশ্ৰী নিৰ্মাণ গোটে গ্ৰামাঞ্চলৰ শিপিনীসকলক স্ব-নিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবলৈ শেহতীয়াকৈ তাঁতশালৰ সূতা যোগান ধৰি দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এনে কাৰ্যই সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ৰাইজলৈ এক আশাৰ ৰেঙণি কঢ়িয়াই আনিছে ।

গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ অনন্য পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)

চুঙাজানৰ মাধৱপুৰ গাঁৱত দেওবাৰে সন্ধিয়া ধনশ্ৰী নিৰ্মাণ গোটৰ অন্তৰ্গত চুঙাজান ধৰণী উন্নয়ন শাখা সমিতিৰ উদ্যোগত তাঁতশাল ঘৰৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ধনশ্ৰী নিৰ্মাণ গোটৰ সভাপতি সমাজসেৱক জীৱন চুতীয়াই ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী শিপিনীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘আমি খুব ভাল পাইছো । এই প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনাইছো । এই ব্যৱস্থাই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাত আগবঢ়াই নিব । দিনক দিনে শোচনীয় অৱস্থা হোৱা গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক সবল কৰিবলৈ আমিও তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সন্মত হৈছো । সেই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা সূতাৰে তাঁতশালত গামোচা প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিম বুলি আশা কৰিছো ।’’

গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা ধনশ্ৰী নিৰ্মাণ গোটৰ সভাপতি, সমাজসেৱক জীৱন চুতীয়াই কয়, ‘‘ধনশ্ৰী নিৰ্মাণ গোটৰ উদ্যোগত আৰু চুঙাজান আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত লগতে মহিলা গোটটোৰ উদ্যোগত তাঁত লগোৱা পৰ্ব ১৭ আগষ্টত শুভাৰম্ভ কৰিছিলো । তাঁত লগোৱা পৰ্ব আজি এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । মহিলাসকলে একত্ৰিত হৈ এটা তাঁতশাল গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে ।’’

আন এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘নিজেই কাঠি-কামি প্ৰস্তুত কৰিবলৈও শিকিলো । এই গৃহটোত ৬ খনকৈ তাঁতশাল স্থাপন কৰি গৃহ নিৰ্মাণ কৰি গামোচা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছে মহিলাসকলে ।’’

তেখেতে পুনৰ কয়, ‘‘বৰ্তমানলৈকে ৩০ খন তাঁতশালৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । সৰুপথাৰ সমজিলাত মহিলাসকল আগবাঢ়ি আহিলেই আমি সহযোগ কৰিম । আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে অন্য বহু মহিলাই ৷ তেওঁলোককো এইকেইদিনতেই ৩০ খন তাঁতশালৰ লগতে সূতা, যাৱতীয় সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰিম । আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰা । এইক্ষেত্ৰত মহিলাসকল যথেষ্ট আগ্ৰহী, তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে । মই ভাবো খুব কম দিনৰ ভিতৰত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতেই মহিলাসকল ওলাই আহিব, তাঁত ব’ব, তাঁতশালত সপোন ৰচিব আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব ।’’

অসমীয়া গামোচাই বজাৰ দখল কৰিব

‘‘বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় বহিঃৰাজ্যৰ গামোচাই বজাৰ দখল কৰিছিল । বৰ্তমান মানুহৰ মাজত মানসিকতা গঢ় লৈছে যে সভা-সমিতি, অনুষ্ঠানসমূহত সততে গাঁৱৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা ব্যৱহাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । যথেষ্ট চাহিদা আছে তাঁতশালত প্ৰস্তুত কৰা গামোচাৰ । বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অসমৰ হাতেবোৱা গামোচাৰ অভাৱ এই পদক্ষেপে কিছু দূৰ কৰিব । এই মহিলাসকলে উৎপাদিত গামোচাসমূহ আমাৰ গোটৰ জৰিয়তেও ক্ৰয় কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা ৰাখিছো’’ বুলি গোটৰ সভাপতি, সমাজসেৱক জীৱন চুতীয়াই কয় ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত আত্মপ্ৰকাশ কৰা এই গোটটোৱে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলৰ বাবে কঠিয়া সিঁচা পৰ্বৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল । সমান্তৰালকৈ ধনশিৰিৰ বাঢ়নী পানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পৰিয়ালক গোটটোৰ জৰিয়তে বান সাহায্যও প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰোপৰি গন্ধকৰৈস্থিত বাৰখেলীয়া নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গোটটোৱে ৷

তাঁতশালত জীৱনৰ ছবি... খিটিক-খিটিক শব্দৰ ডেউকাৰে উৰাৰ সপোনটো পূৰ হ'ল

