নলবাৰী : "তাঁতশালত সদায় কাপোৰ লগাব নোৱাৰিম, এদিন বুঢ়া হ'ম । গতিকে স্মৃতি সাঁচি থৈ যাম ।" মনত দুগুণ হেঁপাহ, উৎসাহ আৰু আন্তৰিক একাগ্ৰতা লৈ তাঁতাশালত সপোন ৰচা নলবাৰীৰ এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলা । পুৱাৰে পৰা ঘৰৰ অন্যান্য কাম-কাজৰ মাজেৰে নিজৰ তাঁতশালখনত খিটিক-খিটিক মাকো মাৰি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ইখনৰ পিছত সিখন বস্ত্ৰ ।
চেৰীৰে ভিন্ন ফুলৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি গামোচাত অংকন কৰি নিজৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে । প্ৰায় ১২ বছৰ বয়সতেই তাঁতশাল শিকা মহিলাগৰাকী হৈছে নলবাৰী জিলাৰ পাইকাৰকুছিৰ পূৰ্ণিমা বৈশ্য । গামোচা, মেখেলা-চাদৰ, ধূতি আদি ভিন্ন বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি বিক্ৰীও কৰি আহিছে পূৰ্ণিমাই ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নিজ হাতেৰে বস্ত্ৰ উপহাৰ দিয়াৰ ইচ্ছা :
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই বহুত সৰুৰে পৰাই কাপোৰ বনাই আছো । মই সদায় কাপোৰ বনাই থাকিব নোৱাৰো । এদিন বুঢ়া হ'ব লাগিব । সেয়েহে এতিয়াই মোৰ জীৱনৰ কিবা এটা স্মৃতি থাকি যাওক বুলি মই তেনেকৈ কাম কৰিবলৈ ধৰিলো ।" পূৰ্ণিমা বৈশ্যৰ মনত যথেষ্ট আশা আৰু উৎসাহ জাগি উঠা প্ৰসংগত এইদৰে কয় । অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি নিজ হাতেৰে এই বস্ত্ৰখন উপহাৰ দিবলৈ ইচ্ছুক ।
উল্লেখ্য় যে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নলবাৰীলৈ আহোতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছবি অংকিত গামোচা নিজ হাতেৰে অৰ্পণ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সৈতে বনোৱা গামোচাখনৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্ণিমা বৈশ্যক আশ্বাস দিছিল । আজি কাপোৰখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনকো অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্য়মযোগে ।
বৃন্দাবনৰ ছবিও অংকন :
পূৰ্ণিমা বৈশ্যই জনোৱা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰা গামোচাখন সম্পূৰ্ণকৈ বৈ উলিয়াওতে সময় লাগিছে প্ৰায় ২০ ৰ পৰা ২৫ দিন । ঘৰৰ অন্যান্য কামৰ লগতে অলপ অলপকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিচ্ছবি বাঁহৰ চেৰী আৰু সূতাৰে তাঁতশালত প্ৰস্তুত কৰে পূৰ্ণিমা বৈশ্যই । উল্লেখ্য় যে পূৰ্ণিমা বৈশ্যই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বৃন্দাবনত গাখীৰ খাই থকা প্ৰতিচ্ছবিও অংকন কৰে গামোচাত । বহুত ডাঙৰ কিবা এটা কৰি দেখুওৱাৰ হেঁপাহ আছে পূৰ্ণিমাৰ । পিছে এই অসম্পূৰ্ণ কথাটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক পূৰ্ণিমা ।
গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ দুই চিকিৎসক ভূপেন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মা আৰু কবিতা চাংমা চৌধাৰীৰো প্ৰতিচ্ছবি গামোচাত অংকন কৰি নিজ হাতেৰে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে । উল্লেখ্য় যে পূৰ্ণিমা বৈশ্যই ৪৫ দিনীয়া এক কৰ্মাশালা যুগুত কৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন তাঁতশাল পাবলৈ সক্ষম হৈছে । এই তাঁতশালখনতেই তেওঁ মনত পুহি ৰখা সপোনবোৰ প্ৰতিফলিত কৰি নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাইছে ।