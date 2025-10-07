জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ আমাক কেৱল ন্যায়, ন্যায় আৰু ন্যায় লাগে: চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী

জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ আমাক কেৱল ন্যায়, ন্যায় আৰু ন্যায় লাগে: চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত অজাপৰ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী । মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা ।
গুৱাহাটী: "জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ৰহস্য ফাদিল হ'ব লাগে । হত্যাৰ ন্যায় আমাক লাগে, কেৱল আমাক ন্যায়, ন্যায় আৰু ন্যায় লাগে । সেইটোৱেই মূল কথা ।"-এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ অজাপৰ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ । মঙলবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অজাপৰ নেতাজনে এইদৰে মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে অত্যন্ত সস্তীয়া কথা কৈ আছে । কাৰ ঘৰত কোন গৈছে, কোনে পাৰ্টী কৰি আছে আদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰা বিচৰা নাই । কাৰ লগত কি সম্পৰ্ক তাৰ প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰা নাই । কোনে কি ৰাজনীতি কৰিছে বাদ দিয়ক । আপুনি ৰাজনীতি নকৰাকৈ জুবিন দাৰ ন্যায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা লওঁক । আমি সেইটো বিচাৰোঁ । অসমবাসীয়ে জানিব বিচাৰিছে যে চিকুৱেঞ্চটো কি আছিল । জুবিন গাৰ্গ ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ চিকুৱেঞ্চ, নিশাৰ পাৰ্টীত কোন কোন আছিল তাৰ উত্তৰহে আমি বিচাৰিছোঁ । ঘটনাৰ দিনা কি কি ঘটিছিল তাৰ উত্তৰ আমাক লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিসময়ত জুবিন দাৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি আছোঁ, সেই সময়ত তৰল কথা বতৰা চলি আছে । ৰাজনৈতিক চৰ্চাবোৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ত বাধা দিছে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়, ন্যায় আৰু ন্যায় লাগিব । এই মৃত্যু কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছিল নেকি ? যি সময়চোৱাত চৰকাৰ, জনসাধাৰনে জুবিন গাৰ্গক নিৰাপত্তা বা লালন-পালন কৰিব লাগিছিল, সেইয়া হ'লনে । ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শত জুবিনৰ ন্যায়ত বাধা দিছে ।"
বসুমতাৰীয়ে লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গ আপোচবিহীন আছিল, জাতিৰ ন্যায়, স্বাভিমানৰ সৈতে মাত মাতিছিল । সেই সময়ত কিছুমান ৰাজনৈতিক শত্ৰু সৃষ্টি হ'ল নেকি ? জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ কথা কোৱাৰ লগে লগেই ভয় ভাবুকি সন্দেহ দূৰ কৰাৰ সময়ত সন্দেহ সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈছে । চাচপেন্স থ্ৰীলাৰৰ দৰে কাহিনী চিৰিজ ৱাইজ ওলাই আছে । দায়িত্বসহকাৰে ৰাজধৰ্ম পালন কৰি আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিছিল । কিন্তু বৰ্তমান সস্তীয়া, নিম্নমানৰ মুখচুপতি চলিছে আৰু সেয়া অসমৰ ৰাইজে চাই আছে ।"
তেওঁ কয়, "এই সকলোবোৰ জুবিন গাৰ্গৰ পুণ্যাত্মাই চাই আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান অস্থিৰ হৈছে যে ভদ্ৰতাৰ সীমা পাৰ কৰিছে । বিকৃত কথা-বতৰা, কাম-কাজ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পতা নাছিল । সকলো আদৰ্শ জলাঞ্জলি দি পুৰোধা ব্যক্তিসকলকো স্ব-বিৰোধী কথা কৈ আহিছে । অসমৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদঘাটন হোৱাটো বিচাৰিছে । মৃত্যু হোৱাৰ পিছত দায়িত্ব পালন কৰিলে নে নে বাহঃ বাহঃ ল'লে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পঠিয়াম বুলি কৈছিল, পঠিয়ালে নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদঘাটন হ'বই লাগিব । চিৰিয়েলৰ নিচিনাকৈ লাহে লাহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্তক । হত্যাৰ আঁৰৰ ৰহস্য অসম আৰু অসমীয়াই জানিব বিচাৰিছে ।"
অজাপৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে,"২০১৬ চনৰ পৰাই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলে চৰকাৰৰ সাহায্য পাইছিল নে নাই । বিত্তমন্ত্ৰী থকাৰ পৰাই চৰকাৰৰ সাহায্য দি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰ ৰাজহুৱা শ্বেতপত্ৰ আমি বিচাৰিছোঁ । মহন্ত পৰিয়ালৰ সৈতে অহেতুক প্ৰেমেই আমাক সন্দেহ বঢ়াইছে । আৰ টি আই মাৰিবলৈ গ'লে তথ্য আয়ুক্তৰ চকীত বহি আছে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত । তথ্য দিব নেকি ককায়েকে ? এছ আই টিৰ পৰা প্ৰশ্ন-উত্তৰ কেনেকৈ ফাদিল হৈছে ?"
পুনৰ বসুমতাৰীয়ে কয়, "এতিয়া জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজহুৱাকৈ চৰিত্ৰ হননত নামি গৈছে একাংশ । চৰকাৰৰ লগত থকা ব্যক্তিসকলে চৰিত্ৰ হননত নামিছে । উচ্চতম ন্যায়লয়ৰ আয়োগৰ জৰিয়তে তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ । সঁচা নে মিছা আমি নাজানো যদিও এছ আই টি ৰিপৰ্টটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ যায় বুলি শুনিছোঁ । অশান্ত পৰিৱেশ হ'ব বুলি চৰকাৰে ভয় খাইছে নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ই-চেভেন এন্টাৰটেইনমেণ্ট নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ লগত জড়িত হয় নে নহয় তদন্ত দিয়ক ।"
আন কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থকা কথাবোৰ ৰাজনৈতিক নহয় নেকি ? প্ৰথমে শ্যামকানু মহন্তক বচোৱাৰ কাম কৰিছে কিয় ? দিল্লীত প্ৰথমে লগ পাইয়ো সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক নধৰিলে, পৰিয়াললৈ ঠেলি দিলে । তেওঁ বিচাৰক, তেওঁ এছ আই টিৰ সদস্য নে মুৰব্বী সকলো কথা গম পাই থাকে ? আনহাতে প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটোক লৈয়ো নাটক, ৰাজনীতি কৰি আহিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ন্যায় দিব নোৱাৰে, আমি ঠিৰাং হৈছোঁ । ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে মানুহক ভাগ ভাগ কৰিছে ।"
জুবিন দাই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ বাবে ন্যায় দিব বিচৰা নাই নেকি-বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, "ৰাইজক ফটো দেখাই, ভিডিঅ' দেখাই আবেগিক কৰিছে । চূড়ান্ত গাফিলটিৰ বাবে ৰাইজে উত্তৰ বিচাৰিব । জুবিন গাৰ্গক ভালপোৱাসকলে কেতিয়াও আপোচ নকৰে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ যদি ন্যায় পোৱা নাযায় তেন্তে অসমৰ ৰাজনীতি উলট-পালট হে যাব । জুবিন গাৰ্গৰ উচিত ন্যায় দিয়াৰ স্বাৰ্থত এটা দৃষ্টিভংগীত ঠিয় হওঁক । শাসকীয় পক্ষই জুবিন গাৰ্গৰ সত্তাটোক নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰি ধ্বংস কৰিব খুজিছে ।"