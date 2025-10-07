ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ আমাক কেৱল ন্যায়, ন্যায় আৰু ন্যায় লাগে: চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত অজাপৰ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী । মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা ।

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2025 at 10:06 PM IST

গুৱাহাটী: "জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ৰহস্য ফাদিল হ'ব লাগে । হত্যাৰ ন্যায় আমাক লাগে, কেৱল আমাক ন্যায়, ন্যায় আৰু ন্যায় লাগে । সেইটোৱেই মূল কথা ।"-এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ অজাপৰ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ । মঙলবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অজাপৰ নেতাজনে এইদৰে মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে অত্যন্ত সস্তীয়া কথা কৈ আছে । কাৰ ঘৰত কোন গৈছে, কোনে পাৰ্টী কৰি আছে আদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰা বিচৰা নাই । কাৰ লগত কি সম্পৰ্ক তাৰ প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰা নাই । কোনে কি ৰাজনীতি কৰিছে বাদ দিয়ক । আপুনি ৰাজনীতি নকৰাকৈ জুবিন দাৰ ন্যায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা লওঁক । আমি সেইটো বিচাৰোঁ । অসমবাসীয়ে জানিব বিচাৰিছে যে চিকুৱেঞ্চটো কি আছিল । জুবিন গাৰ্গ ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ চিকুৱেঞ্চ, নিশাৰ পাৰ্টীত কোন কোন আছিল তাৰ উত্তৰহে আমি বিচাৰিছোঁ । ঘটনাৰ দিনা কি কি ঘটিছিল তাৰ উত্তৰ আমাক লাগে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "যিসময়ত জুবিন দাৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি আছোঁ, সেই সময়ত তৰল কথা বতৰা চলি আছে । ৰাজনৈতিক চৰ্চাবোৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ত বাধা দিছে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়, ন্যায় আৰু ন্যায় লাগিব । এই মৃত্যু কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছিল নেকি ? যি সময়চোৱাত চৰকাৰ, জনসাধাৰনে জুবিন গাৰ্গক নিৰাপত্তা বা লালন-পালন কৰিব লাগিছিল, সেইয়া হ'লনে । ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শত জুবিনৰ ন্যায়ত বাধা দিছে ।"

বসুমতাৰীয়ে লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গ আপোচবিহীন আছিল, জাতিৰ ন্যায়, স্বাভিমানৰ সৈতে মাত মাতিছিল । সেই সময়ত কিছুমান ৰাজনৈতিক শত্ৰু সৃষ্টি হ'ল নেকি ? জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ কথা কোৱাৰ লগে লগেই ভয় ভাবুকি সন্দেহ দূৰ কৰাৰ সময়ত সন্দেহ সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈছে । চাচপেন্স থ্ৰীলাৰৰ দৰে কাহিনী চিৰিজ ৱাইজ ওলাই আছে । দায়িত্বসহকাৰে ৰাজধৰ্ম পালন কৰি আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিছিল । কিন্তু বৰ্তমান সস্তীয়া, নিম্নমানৰ মুখচুপতি চলিছে আৰু সেয়া অসমৰ ৰাইজে চাই আছে ।"

তেওঁ কয়, "এই সকলোবোৰ জুবিন গাৰ্গৰ পুণ্যাত্মাই চাই আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান অস্থিৰ হৈছে যে ভদ্ৰতাৰ সীমা পাৰ কৰিছে । বিকৃত কথা-বতৰা, কাম-কাজ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পতা নাছিল । সকলো আদৰ্শ জলাঞ্জলি দি পুৰোধা ব্যক্তিসকলকো স্ব-বিৰোধী কথা কৈ আহিছে । অসমৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদঘাটন হোৱাটো বিচাৰিছে । মৃত্যু হোৱাৰ পিছত দায়িত্ব পালন কৰিলে নে নে বাহঃ বাহঃ ল'লে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পঠিয়াম বুলি কৈছিল, পঠিয়ালে নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদঘাটন হ'বই লাগিব । চিৰিয়েলৰ নিচিনাকৈ লাহে লাহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্তক । হত্যাৰ আঁৰৰ ৰহস্য অসম আৰু অসমীয়াই জানিব বিচাৰিছে ।"

অজাপৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে,"২০১৬ চনৰ পৰাই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলে চৰকাৰৰ সাহায্য পাইছিল নে নাই । বিত্তমন্ত্ৰী থকাৰ পৰাই চৰকাৰৰ সাহায্য দি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰ ৰাজহুৱা শ্বেতপত্ৰ আমি বিচাৰিছোঁ । মহন্ত পৰিয়ালৰ সৈতে অহেতুক প্ৰেমেই আমাক সন্দেহ বঢ়াইছে । আৰ টি আই মাৰিবলৈ গ'লে তথ্য আয়ুক্তৰ চকীত বহি আছে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত । তথ্য দিব নেকি ককায়েকে ? এছ আই টিৰ পৰা প্ৰশ্ন-উত্তৰ কেনেকৈ ফাদিল হৈছে ?"

পুনৰ বসুমতাৰীয়ে কয়, "এতিয়া জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজহুৱাকৈ চৰিত্ৰ হননত নামি গৈছে একাংশ । চৰকাৰৰ লগত থকা ব্যক্তিসকলে চৰিত্ৰ হননত নামিছে । উচ্চতম ন্যায়লয়ৰ আয়োগৰ জৰিয়তে তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ । সঁচা নে মিছা আমি নাজানো যদিও এছ আই টি ৰিপৰ্টটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ যায় বুলি শুনিছোঁ । অশান্ত পৰিৱেশ হ'ব বুলি চৰকাৰে ভয় খাইছে নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ই-চেভেন এন্টাৰটেইনমেণ্ট নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ লগত জড়িত হয় নে নহয় তদন্ত দিয়ক ।"

আন কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থকা কথাবোৰ ৰাজনৈতিক নহয় নেকি ? প্ৰথমে শ্যামকানু মহন্তক বচোৱাৰ কাম কৰিছে কিয় ? দিল্লীত প্ৰথমে লগ পাইয়ো সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক নধৰিলে, পৰিয়াললৈ ঠেলি দিলে । তেওঁ বিচাৰক, তেওঁ এছ আই টিৰ সদস্য নে মুৰব্বী সকলো কথা গম পাই থাকে ? আনহাতে প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটোক লৈয়ো নাটক, ৰাজনীতি কৰি আহিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ন্যায় দিব নোৱাৰে, আমি ঠিৰাং হৈছোঁ । ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে মানুহক ভাগ ভাগ কৰিছে ।"

জুবিন দাই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ বাবে ন্যায় দিব বিচৰা নাই নেকি-বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, "ৰাইজক ফটো দেখাই, ভিডিঅ' দেখাই আবেগিক কৰিছে । চূড়ান্ত গাফিলটিৰ বাবে ৰাইজে উত্তৰ বিচাৰিব । জুবিন গাৰ্গক ভালপোৱাসকলে কেতিয়াও আপোচ নকৰে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ যদি ন্যায় পোৱা নাযায় তেন্তে অসমৰ ৰাজনীতি উলট-পালট হে যাব । জুবিন গাৰ্গৰ উচিত ন্যায় দিয়াৰ স্বাৰ্থত এটা দৃষ্টিভংগীত ঠিয় হওঁক । শাসকীয় পক্ষই জুবিন গাৰ্গৰ সত্তাটোক নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰি ধ্বংস কৰিব খুজিছে ।"

