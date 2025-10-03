শ্যামকানুৰ অধিবক্তাৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে নেকি ? কি কয় গৌৰৱ গগৈয়ে ?

শ্যামকানুৰ অধিবক্তাৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে নেকি ? কি কয় গৌৰৱ গগৈয়ে ?
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰক লৈ এতিয়া ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে ! গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে ?
Published : October 3, 2025 at 7:32 PM IST
শিৱসাগৰ: জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰা অধিবক্তা ৰাজকমলৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বুলি এক বিতৰ্ক চলি আছে । সামাজিক মাধ্যমত চলি থকা এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
শিৱসাগৰৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "শ্যামকানুৰ অধিবক্তা ৰাজকমল কংগ্ৰেছ নেতা বুলি প্ৰথম কোনে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে চৰ্চা কৰাটো, বিচাৰ কৰাটো বিচাৰো । কিয়নো কোন সংবাদ মাধ্যমে এই বাতৰি প্ৰথম প্ৰচাৰ কৰিছে সেয়া চালেই বুজি পোৱা যাব যে জুবিনৰ মৃত্যুক লৈ কোনে ৰাজনীতি কৰিছে ? লগতে তেওঁ কয়, "যিজন অধিবক্তাৰ নাম ওলাইছে তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই । তদন্ত নকৰাকৈ কি স্বাৰ্থত বাতৰি কৰিলে ? যি সময়ত তেওঁ পাঞ্জাৱত কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব চৰকাৰৰ এডভোকেট জেনেৰেল আছিল সেই সময়ত যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আজিৰ তাৰিখত তেওঁ বিজেপিত আছে ।" আমিও অভিযোগ আনিব পাৰোঁ বুলি তেওঁ কটাক্ষ কৰে ।
গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "জুবিন দাৰ সম্পৰ্কত আমি বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই । আমাৰ স্পষ্ট দাবী তদন্ত ভালদৰে আৰু সোনকালে হওঁক ।" শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "শ্যামকানুৰ গ্ৰেপ্তাৰ বহু পলমকৈ হ'ল । সেয়ে বহু জুবিন অনুৰাগী ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল । প্ৰতিবাদ কৰিলে ৰাইজে । এই সময়ত জুবিন অনুৰাগীসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ । আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰিহে প্ৰতিবাদ কৰিছিল । কিন্তু এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ একাংশৰ ওপৰত চৰকাৰে যি এন এছ এ লগাইছিল সেইবিলাক উঠাই ল'ব লাগে ।"
আনহাতে শ্যামকানু মহন্তকে ধৰি অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰত পলম হোৱা বাবে বহু তথ্যপাতি নষ্ট হোৱাৰ আশংকা কৰে সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে তদন্ত কি হ'ব অসম আৰক্ষী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । তেওঁ অভিযোগ কৰিছে যে শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰত পলম হোৱা বাবেই মোবাইলৰ পৰা তথ্য পাতি নষ্ট কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে । আনহাতে শ্যামকানুৰ অধিবক্তাই যাতে পিছত প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰে তাৰ বাবে তদন্ত সঠিক কৰাৰ আহ্বান জনাই সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
