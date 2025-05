ETV Bharat / state

বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'ব বিচাৰে নেকি: জানি লওক আইনী সবিশেষ তথ্য - ARMS LICENSE TO INDIGENOUS MINORITY

Published : May 30, 2025 at 12:20 AM IST

গুৱাহাটী: বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতি আৰু সমাজনীতিত আজিৰ তাৰিখত চৰ্চিত বিষয়টো হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়টো । কি এই বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, কিয় চৰ্চিত হৈছে এই বিষয়টো । তাকেলৈ ই টি ভি ভাৰতৰ এক চমু প্ৰতিবেদন ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনৰ অসুৰক্ষিত আৰু আওহতীয়া অঞ্চলবোৰত আত্মৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ভূমিপুত্ৰ আৰু খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় লোকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিব । বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । কেবিনেটে 'Special Scheme for grant of Arms licenses to original Inhabitant and Indigenious Indian citizen of vulnerable and remote areas of Assam' শীর্ষক প্ৰস্তাৱটোত অনুমোদন দিছে । অসম কেবিনেটৰ এই বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ‌ কৰা মন্তব্যক বিভিন্ন দল সংগঠনে বিৰোধিতা কৰা দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে আজি সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই সম্পৰ্কত তথ্য সম্বলিত বক্তব্য সদৰী কৰে ।

কিয় অস্ত্র অনুজ্ঞা পত্র প্রদান সেৱাৰ বিশেষ আঁচনি গুৰুত্বপূর্ণ ?

অসমৰ খিলঞ্জীয়া/মূল আদিবাসীসকলক এই আঁচনিৰে সুৰক্ষা প্রদান কৰাটো প্রয়োজন ? কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব ? ক’ত প্রযোজ্য নহয় ? এই সকলো কথা জানিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই সম্পৰ্কত তথ্য সম্বলিত বক্তব্য সদৰী কৰে ।

ক'ত অস্ত্র অনুজ্ঞাপত্র নীতি প্রযোজ্য নহ'ব:

মেঘালয়, অৰুণাচল প্রদেশ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আদিৰ সৈতে সম্পৃক্ত অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত অঞ্চলত অস্ত্ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নীতি প্রযোজ্য নহ'ব ।

কিয় অস্ত্ৰ অনুজ্ঞা পত্র প্রদান সেৱাৰ বিশেষ আঁচনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ? চৰকাৰৰ যুক্তি: