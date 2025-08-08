Essay Contest 2025

ঘৰলৈ গ'ল গেলাবিলকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী: আৰক্ষীৰ জালত ১০ অভিযুক্ত - GELABIL MORAL POLICING

শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে মৰেল পুলিচিংকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী কাণ্ডো সাহানীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ।

Victim of the Gelabil incident, Kando Sahani, has been discharged from the hospital
বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে বুজ ল'লে কাণ্ডো সাহানীৰ স্বাস্থ্যৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2025 at 1:14 PM IST

সৰুপথাৰ: গেলাবিলকাণ্ডৰ সৈতে জড়িতৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে তদন্ত । জালত পৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন । ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে গেলাবিলকাণ্ডৰ আন এজন ভুক্তভোগী যুৱক কাণ্ডো সাহানীক সাক্ষাৎ কৰে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে । শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে মৰেল পুলিচিংকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী কাণ্ডো সাহানীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় । আনজন ভুক্তভোগী নাবালকৰ বাসগৃহতো উপস্থিত হয় বিধায়ক ফুকন ।

বিধায়কগৰাকীয়ে স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ পিছতে ভুক্তভোগী কাণ্ডো সাহানীয়ে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰাই কয়, "ভাল লাগিছ, এম এল এ ছাৰ আহিছে আমাৰ । থকা-খোৱাৰ সকলো সুবিধা দিছে । সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আজি ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব মোক । এম এল এ ছাৰৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজেও খবৰ ল'বলৈ আহিছে । এতিয়া মোৰ দেহা ঠিকেই আছে ।"

বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে বুজ ল'লে কাণ্ডো সাহানীৰ স্বাস্থ্যৰ (ETV Bharat Assam)

শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ বিধায়ক ফুকনে কয়, "দুয়োজন ল'ৰা সুস্থ হৈ উঠক তাৰেই আশা কৰিছিলোঁ । আজি কেইবাদিনো গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছিল । ইজন ল'ৰাও গুৱাহাটীলৈ চিকিৎসাৰ বাবে পঠিওৱা হৈছে । তাতেই চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে । সুখৰ খবৰ যে দুয়োজনেই সুস্থ হৈ উঠিছে । আজি সাহানী ঘৰলৈ যাব । সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠক আৰু এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ । আমাৰ সকলোৰে বাবে এই ঘটনাটো এটা দুঃস্বপ্ন হৈ থাকিব । তেওঁলোকে উচিত বিচাৰ পাব, ন্যায় পাব মই আশা কৰিছোঁ । এতিয়া আমাৰ হাতত একো নাই, গোটেইখিনি ন্যায়ালয়ৰ হাতলৈ গ'ল ।"

Victim of the Gelabil incident, Kando Sahani, has been discharged from the hospital
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে বৰপথাৰৰ গেলাবিলত সংঘটিত মৰেল পুলিচিং ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন এজনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে । আটকাধীন লোকজন হ'ল ইন্দ্ৰ শ্ৰেষ্ঠ । শুকুৰবাৰেও এজনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে । আটকাধীন লোকজন হ'ল ফাগুন্দ্ৰ (চুনমুন) শ্ৰেষ্ঠ । বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত মুঠ দহগৰাকী লোকক আটক কৰা হৈছে ৷

Victim of the Gelabil incident, Kando Sahani, has been discharged from the hospital
বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে বুজ ল'লে কাণ্ডো সাহানীৰ স্বাস্থ্যৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, গেলাবিলকাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাই গেলাবিলৰ ৰাইজৰ সহযোগত ঘেৰাও কৰিছিল বৰপথাৰ আৰক্ষী থানা । ৰাজু শ্ৰেষ্ঠ, শশাংক শ্ৰেষ্ঠ, ৰঞ্জিত শ্ৰেষ্ঠসহ এই ঘটনাৰ লগত জড়িতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ উত্তাল কৰিছিল বৰপথাৰ । নাটকীয়ভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষী থানাত চাহৰ জুতি লোৱা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধেও হৈছিল সমালোচনা । আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছিল দল-সংগঠনে ।

