যোৰহাট: লক্ষ্য় সত্ৰনগৰী মাজুলী । এয়া কোনো বিদেশী পৰ্যটক অথবা তীৰ্থযাত্ৰীৰ লক্ষ্য় নহয় । ৰাজ্যত অবৈধ তথা সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তেই যোৰহাটত লাচিত সেনাই একাংশ লোকক সন্দেহবশতঃ আৱদ্ধ কৰাৰ সময়তেই ওলাই পৰিল ওৰহীৰ ওৰ । চালকেও নাজানে এএছটিচিৰ অধীনত চলা গাড়ীখন কোনে বুকিং কৰিছে আৰু যাত্ৰীসকলেও জ্ঞাত নহয় তেওঁলোক মাজুলীৰ কোন ঠাইলৈ যাব ।
ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ অবৈধ তথা সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এইবাৰ উজনি অসমৰ একাংশ দল-সংগঠন তথা স্থানীয় লোকে নিজাববীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ । এই অভিযানৰ মাজতেই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এখন সন্দেহজনক নাগৰিক ভৰ্তি বাছ ধুবুৰীৰ পৰা যোৰহাটৰ মাজেৰে গৈ থকাৰ সময়তে যোৰহাটৰ ISBT আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পুলিবৰৰ ওচৰত যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে । লগে লগে স্থানীয় লোক উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰত্যক্ষ কৰে বাছখনত থকা শ্ৰমিকসকলক । তেওঁলোকে অসমীয়া ভালদৰে ক'ব নোৱাৰা বাবে স্থানীয় ৰাইজে বীৰ লাচিত সেনাক খবৰ দিয়ে ।
নথি-পত্ৰত বিসংগতি :
ঘটনাস্থলীত বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য় উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাত একাংশৰ নথিত বিসংগতি থকা বুলি অভিযোগ কৰে । তেওঁলোক সন্দেহজনক নাগৰিক বুলি লাচিত সেনাই অভিযোগ কৰা সময়তেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ISBT আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী । এই লৈ কিছুসময়ৰ বাবে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যদিও আৰক্ষীয়ে লগে লগে তেওঁলোকক থানালৈ লৈ যায় ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ বিষয়ববীয়া সুজিত দত্তই কয়, "সমগ্ৰ অসমতে সন্দেহজনক নাগৰিকৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে । এয়া এক ব্যাধি । সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাগিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে আমাক অৱগত কৰিলে যে এখন বাছত সন্দেহজনক নাগৰিক আছে । লগে লগে আমি এই স্থানত উপস্থিত হলো আৰু সন্দেহজনক লোকসকলক সোধাপোছা কৰি গম পালো যে তেওঁলোকৰ মুখত অসমীয়া ভাষাটোৱে নুফুটে । সেয়েহে আমি তেওঁলোকক সন্দেহজনক নাগৰিক বুলি ভাৱিছো ।"
বীৰ লাচিত সেনাৰ সকীয়নি :
তেওঁ পুনৰ কয়, "বাছখনত অহা ৪০ৰ পৰা ৪৫জনীয়া সন্দেহজনক নাগৰিকৰ দলটোৰ একাংশৰ নথিপত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা । এইসকল লোক ধুবুৰীৰ পৰা মাজুলীলৈ আহিছে । সন্দেহজনক নাগৰিকসকলৰ আগ্ৰাসন সত্ৰনগৰী মাজুলীলৈ হোৱাটো ভয়ংকৰ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক । কাৰণ আমি মাজুলীখনকে সুৰক্ষিত বুলি ভাবিছিলো ।" লগতে ঠিকাদাৰ সকলক সকীয়াই দি তেওঁ কয়, "আপোনালোকে বংগমূলীয় সন্দেহজনক এই সকলক কামত লগোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । এনেদৰে সন্দেহজনক বংগমূলীয় লোকসকলৰ মাজুলীলৈ যদি আগ্ৰাসন চলে তেতিয়া অসমৰ গৌৰৱ মাজুলীৰ অস্বিত্ব বিপন্ন হ'ব ।"