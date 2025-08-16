ডিব্ৰুগড়: দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰঙীণ বিজ্ঞাপন দি এখনৰ পাছত আন এখন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু কম মজুৰিত কাম কৰি জীৱন চলাই ৰাজ্য তথা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ অৱদান আগবঢ়াই অহা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে প্ৰতিটো দিনতে জীৱনৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগা হৈছে । ক'ৰবাত যদি ভূমিহীন হৈছে চাহ শ্ৰমিক, আন ক'ৰবাত স্বাস্থ্য সেৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে চাহ শ্ৰমিক ।
এক কৰ্দযময় পৰিৱেশত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে । ইয়াৰ মাজতে চাবুৱাৰ দিনজয় চাহ বাগিচাত সংঘটিত এক ঘটনাই সকলোৰে মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে । ঘটনা অনুসৰি চাবুৱাৰ দিনজয় চাহ বাগিচাৰ পকা লাইনত বিগত ১০ দিনত ৪ গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱা পাছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ।
হঠাৎ বমি, শৌচ আৰু পেটৰ বিষ হৈ শিশুসহ ৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন সংকটজনক অৱস্থাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে । বিগত ১০ দিনত হঠাৎ বমি, শৌচ আৰু পেটৰ বিষ হৈ তিনিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শুকুৰবাৰে দিনত খেলি থকা ১৯ বছৰীয়া এজন যুৱকৰ বিয়লি হঠাৎ বমি কৰাৰ ফলত চিকিৎসালয়লৈ নি থকা অৱস্থাতেই মৃত্যু হয় । ইয়াৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ বিষয়টো ।
ইতিমধ্যে কাৰ্তিক মিৰ্ধা, আয়েশা মিৰ্ধা, চুকা মুঢ়া, ৰাজীৱ নায়কৰ মৃত্যু হৈছে আৰু নৰেশ মুঢ়া নামৰ এজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । মৃতকৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি বাগিচাখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা সময়ত এম্বুলেন্সৰ যোগান পোৱা নাই । সেইবাবে উপযুক্ত সময়ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত নিশা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ।
উল্লেখ্য যে, দিনজয় চাহ বাগিচাখনৰ পকা লাইনত নলা-নৰ্দমা পৰিস্কাৰ নকৰাৰ ফলতে এই বেমাৰ বিয়পিছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । চাৰিজনৰ মৃত্যুৰ পাছতো বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই বিষটো গুৰুত্ব নিদিয়াত আজি উক্ত লাইনৰ কৰ্মৰত চাহ শ্ৰমিকসকলে কামৰ পৰা বিৰতি পালন কৰিছে । স্বাস্থ্য বিভাগেও অঞ্চলটোৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে ।
ইফালে অপৰিস্কাৰ নলা-নৰ্দমা, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ তথা অনাময় আঁচনিৰ অভাৱত মুকলি ঠাইত মল-মূত্ৰ ত্যাগ কৰা বাবেই এই ৰোগে বাগিচাখনত ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকে । তদুপৰি স্থায়ী চিকিৎসকৰ অভাৱৰ লগতে প্ৰয়োজনত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবেই বাগিচাখনৰ অধিক লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে ।
আনহাতে অভিযোগ দিলে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে । সমগ্ৰ ঘটনাক এগৰাকী চাহ শ্ৰমিকে কয়,"আজিলৈকে চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে । বমি আৰু শৌচ হোৱাৰ পাছতেই মৃত্যু হৈছে । চাহ কোম্পানীয়ে নলা-নৰ্দমা পৰিস্কাৰ নকৰে । আমাৰ বাৰীবিলাক পানীৰে ভৰি আছে । ফলত শৌচ কৰাত সমস্যা হৈছে ।"
শ্ৰমিকগৰাকীয়ে কয়, "এটা পৰিয়ালত বাৰটা মানুহ আছোঁ কিন্তু এটা লেট্ৰিন থকাত কিমান সমস্যা হৈছে । আজি আমাৰ লাইনৰ কোনো লোকে কাম কৰিবলৈ যোৱা নাই । চিকিৎসালয়ত থকা যুৱকজন বৰ্তমান ঠিকেই আছে । বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ কথা বেছিকৈ ক'লে চাকৰি যাব সেই কোনোৱেই ক'ব নিবিচাৰে ।" আন এজন মৃতকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই কয়,"দিনত সমনীয়াৰ সৈতে খেলি আছিল । আবেলি শৌচ আৰু জ্বৰ হ'ল । বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক এম্বুলেন্স বিচৰাত দিব নোৱাৰিলে । চিকিৎসালৈ নিব নোৱৰাত ঘৰতে মৃত্যু হৈছে ।"