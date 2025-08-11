ETV Bharat / state

অসমৰ বিজ্ঞানী ডঃ মুকুট গোঁহাইলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নেতৃত্বাধীন সংস্থাৰ বিশেষ বঁটা - SCIENTIEST MUKUT GOHAIN

অসম সন্তান, বিজ্ঞানী ডঃ মুকুট গোঁহাইৰ গৱেষণা দলৰ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ প্ৰকল্পলৈ জেনেভাস্থিত বিশ্বৰ সন্মানীয় সংস্থা UNITAID-ৰ অনুমোদন ৷

UNITAID award to Mukut Gohain
দুই সহযোগী গৱেষকৰ সৈতে ডঃ মুকিট গোঁহাই (সোঁমাজত) (Dr. Mukut Gohain)
তিনিচুকীয়া : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰক্ষেপটত উজলিছে এগৰাকী অসমৰ বিজ্ঞানী । জীৱনদায়িনী ঔষধৰ গৱেষণাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁ লাভ কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিশেষ বঁটা । তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ গন্ধিয়া গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসম সন্তান, বিজ্ঞানী ডঃ মুকুট গোঁহাইৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই জীৱনদায়িনী ঔষধৰ গৱেষণা ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ জেনেভাস্থিত বিশ্বৰ অন্যতম সন্মানীয় সংস্থা UNITAID-ৰ পৰা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ সহজলভ্য প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱনৰ গৱেষণাৰ বাবে তেওঁ এই বিশেষ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

অসমৰ বিজ্ঞানী ডঃ মুকুটু গোঁহাইলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নেতৃত্বাধীন সংস্থাৰ বিশেষ বঁটা (Dr. Mukut Gohain)

দক্ষিণ আফ্রিকাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কেমিকেল প্ৰচেছ টেকন'লজীৰ গৱেষণা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ মুৰবী তথা মুখ্য বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে ডঃ মুকুট গোঁহাই । বিশ্বৰ আগশাৰী বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ আফ্রিকাৰ University of the Witwatersrand-ৰ External Supervisor হিচাপেও সেৱা আগবঢ়াই আহিছে বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে । লগতে তেওঁ ভার্জিনিয়া কমনৱেল্থ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আলহী বিজ্ঞানী হিচাপে Medicines for All Institute-ৰ সৈতে যৌথ গৱেষণাত জড়িত হৈ আছে ।

বিভিন্ন জীৱনদায়িনী ঔষধৰ সংশ্লেষণ তথা ব্যৱসায়িক ভিত্তিত উৎপাদনৰ প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন আৰু উন্নয়নৰ লগতে নতুন উন্নত মানবিশিষ্ট ঔষধি গুণযুক্ত জৈৱ-যৌগৰ অনুসন্ধান আৰু আৱিষ্কাৰ, গৱেষকৰ নিৰ্দেশনা তথা প্রশিক্ষণ গৱেষণা কৰ্ম মুখ্য বিষয় হৈছে ডঃ মুকুট গোঁহাইৰ । ২০০৬ বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, নৰৱে আদি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত জন্মলাভ কৰা UNITAID নামৰ সংস্থাটিয়ে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ গৱেষণাগাৰলৈ জীৱনদায়িনী ঔষধ বিশেষকৈ এইডছ, মেলেৰীয়া, যক্ষ্মাৰোগৰ ঔষধ আৱিষ্কাৰৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় নিৰ্ভেজাল ঔষধ উৎপাদনৰ সহজলভ্য প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয়সকলৰ বাবে যাতে সময়ত উপলবব্ধ হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ ৰাখি বঁটা হিচাপে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ বিশেষ প্ৰকল্পলৈ অনুদান আগঢ়াই আহিছে ।

UNITAID award to Mukut Gohain
গৱেষণা দলটোৰ সৈতে ডঃ মুকুট গোঁহাই (Dr. Mukut Gohain)

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰিটোৰিয়াস্থিত কেমিকেল প্ৰচেছ টেকনল'জীৰ এ পি আইৰ প্লাছ গৱেষণাগাৰৰ মুৰব্বী বিজ্ঞানী ডঃ মুকুট গোঁহাইৰ নেতৃত্বত এটি বিজ্ঞানীৰ দলে ইতিমধ্য আমেৰিকাৰ ভাৰ্জিনিয়া কমনৱেল্থ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'মেডিচিনছ ফৰ অল'ৰ সৈতে যৌথ গৱেষণাত যক্ষ্মাৰোগৰ অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ সহজলভ্য প্ৰযুক্তি আৱিষ্কাৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ।

UNITAID award to Mukut Gohain
গৱেষণাগাৰত দুই সহকৰ্মীৰ সৈতে ডঃ মুকুট গোঁহাই (মাজত) (Dr. Mukut Gohain)

এই ক্ষেত্ৰত ইউনাইটেট ষ্টেট ফাৰ্মাকপিয়া (United State Pharmacopeia) বিভাগৰ পৰা পোৱা সহযোগিতাও উল্লেখনীয় । USFDA-ৰ লগতে ইউৰোপিয়ান মেডিচিনছ এজেন্সীৰ অনুমোদনপ্ৰাপ্ত ভাৰতৰ প্ৰথমটো 'নিউ কেমিকেল এণ্টিটী' (New Chemical Entity, NCE) জীৱনদায়িনী ঔষধ তথা এণ্টিবায়টিক ইনমেটাজবেকটামৰ (এক্সব্লিফিপ, Exblifip) অন্যতম আৱিষ্কাৰক ডঃ মুকুট গোঁহায়ে ইতিমধ্যে কেইবাটাও জীৱনদায়িনী ঔষধৰ সহজলভ্য প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰি বিশ্ববাসীলৈ অৱদান আগবঢ়ইছে ।

UNITAID award to Mukut Gohain
সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে ডঃ মুকুট গোঁহাই (Dr. Mukut Gohain)

বিল আৰু মেলিণ্ডা গেটছ ফাউণ্ডেচনৰ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মানৱীয় প্ৰকল্পলৈ ডঃ মুকুট গোঁহাইৰ নেতৃত্বত বিজ্ঞানীৰ দলে অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে । অলপতে University of the Witwatersrand-ৰ গৱেষক দলে আৱিষ্কাৰ কৰা MRNA Vaccines-ৰ বাবে প্রয়োজনীয় বিকল্প কেৰিয়াৰ মলিকুল আৱিষ্কাৰৰ প্ৰকল্পৰ অন্যতম সদস্য আৰু এই মলিকুলৰ উৎপাদন প্ৰযুক্তিৰ কাম ডঃ মুকুট গোঁহাইৰ নেতৃত্বতে আগবাঢ়িছে ।

২০২৫ বৰ্ষত ইউৰোপীয়ান গৱেষণাৰ প্লেটফৰ্ম SMART EUREAKA-ৰ পৰা নতুন গৱেষণা প্ৰকল্পৰ বাবে অনুমোদন লাভ কৰি ব্ৰিটেইনৰ University of Leeds আৰু AM Technology-ৰ সৈতে মানৱ জাতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এটি ৰাসায়নিক প্ৰকল্পত যৌথ গৱেষণাত নিয়োজিত হৈছে ।

UNITAID award to Mukut Gohain
গৱেষক দলটো (Dr. Mukut Gohain)

এই সন্দৰ্ভত বিজ্ঞানী ডঃ মুকুট গোঁহায়ে কয়, "মোৰ নেতৃত্বত জীৱনদায়িনী ঔষধৰ গৱেষণা প্ৰকল্পলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ জেনেভাস্থিত বিশ্বৰ অন্যতম সন্মানীয় সংস্থা UNITAID-ৰ পৰা গৱেষণাৰ বঁটা হিচাপে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ সহজলভ্য প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱনৰ বাবে বিশেষ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইয়াৰ বাবে মই অত্যন্ত সুখী ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত গ্ৰেট বিট্ৰেইন, ফ্ৰান্স, নৰৱে আদি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত জন্মলাভ কৰা UNITAID নামৰ সংস্থাটিয়ে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ গৱেষণাগাৰলৈ জীৱনদায়িনী ঔষধ বিশেষকৈ এইডছ, মেলেৰীয়া, যক্ষ্মাৰোগৰ ঔষধ আৱিষ্কাৰৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় নিৰ্ভেজাল ঔষধ উৎপাদনৰ সহজলভ্য প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয়সকলৰ বাবে যাতে সময়ত উপলবব্ধ হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বঁটা হিচাপে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ বিশেষ প্ৰকল্পলৈ অনুদান আগঢ়াই আহিছে । ইয়াৰ বাবে আমি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছোঁ ৷"

