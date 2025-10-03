ETV Bharat / state

ফাকু খেলি ৰং-তামাচা কৰি ব্য়তিক্ৰমী বিজয়া দশমী উদযাপন কৰা এখন শক্তিপীঠ

ভগৱতীৰ ন ভনীৰ বাৰ্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে অসম-মেঘালয় সীমান্তত । কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এই পূজাখন জানিবলৈ পঢ়ক...

টিয়ামাৰী শক্তিপীঠত দুৰ্গা পূজাৰ ব্য়তিক্ৰমী বিজয়া দশমী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 2:49 PM IST

বকো: এখন দুৰ্গা পূজাৰ ব্যতিক্ৰমী বিজয়া দশমী । শ্ৰীশ্ৰী মা ভগৱতী টিয়ামাৰী শক্তিপীঠত ষষ্ঠীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক বিজয়াৰ বিয়লি বিসৰ্জনৰ পৰম্পৰাত আছে কিছু পৃথক ছবি l গোসাঁনীক লৈ অহা যাত্ৰা পথত পথৰ দুয়োকাষে পদূলিয়ে পদূলিয়ে পুতি থোৱা শ শ কলগছ, বিজুলি বাঁহ, কোমোৰা, ভোল আদিকে ধৰি বিভিন্ন ফল-মূল কাটোৱালে এফালৰ পৰা কাটি আহে পথ মুকলি কৰাৰ বাবে ।

দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ টিয়ামাৰীত অৱস্থিত এই পীঠৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উদযাপন কৰা হয় দুৰ্গা পূজা । দেৱী দুৰ্গাৰ মৃণ্ময় মূৰ্তিৰ বিপৰীতে মা ভগৱতীৰ ন ভনীৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় এই শক্তিপীঠত । পৰম্পৰা অনুসৰিয়ে ৰাভা লোকসকলে জনজাতীয় ৰীতি-নীতিৰে পূজা কৰে । এই পূজাৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল তাৰ সঠিক তথ্য কোনোৱে নাজানে ।

দুৰ্গোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি দেৱী ভগৱতীৰ ন ভনীৰ বাৰ্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত কৰে । দুৰ্গোৎসৱৰ লেখীয়া পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে আয়োজিত এই উৎসৱৰ দশমীৰ বিসৰ্জনৰ পৰম্পৰাও অতিকৈ আকৰ্ষণীয় । মা ভগৱতী টিয়ামাৰী শক্তিপীঠৰ পৰা সজোৱা বিগ্ৰহ বিসৰ্জনৰ বাবে পৰম্পৰাৰে শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰৈত লোহাৰঘাটৰ সমীপৰ সতপুৰলৈ লৈ যোৱা হয় । এই যাত্ৰা পথত অতি নান্দনিক আৰু ব্যতিক্ৰমি ৰীতি-নীতি দেখিবলৈ পোৱা যায় । দৃশ্যবোৰ দেখিলে আপুনিও হৈ পৰিব আপ্লুত ।

ঠায়ে ঠায়ে গোসাঁনীক বিশ্ৰাম দিয়াৰ বাবে সুকীয়াকৈ স্থান দিয়া হয় য'ত সকলোৱে বলি বিধানৰ লেখীয়া কিছু ৰীতি-নীতিৰে পূজা অৰ্চনা কৰে । অৱশেষত সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাৰে সতপুৰত থকা বাঠা নদীত দেৱীৰ বিগ্ৰহ বিসৰ্জন দিয়ে । অৰ্ধ শতাধিক ৰাভা জনজাতীয় গাঁৱৰ লোকে একেলগে আয়োজন কৰে এই ব্যতিক্ৰমী জনজাতীয় দুৰ্গা পূজাৰ বিজয়া দশমী । হাজাৰ হাজাৰ লোকে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰে নাচ-গানত মতলীয়া হৈ ফাকু খেলি ৰং তামাচা কৰি খোজ কাঢ়ি দেৱীক বিজয়াৰ বিয়লি বিসৰ্জন দিবলৈ অহা সাতামপুৰুষীয়া একতাৰ এনাজৰীডাল শক্তিশালী ৰূপত দেখা যায় ।

