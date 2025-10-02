সাতভনীৰ সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে কেতেকীবাৰী দুৰ্গাপূজাৰ ব্যতিক্ৰমী আয়োজন

সাতভনীৰ সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে কেতেকীবাৰী দুৰ্গাপূজাৰ ব্যতিক্ৰমী আয়োজন
পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ সাতোখন ৰাজ্যৰ সংস্কৃতি দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।
Published : October 2, 2025 at 12:41 PM IST
তেজপুৰ : তেজপুৰ চহৰৰ কাষৰতে এখন ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গাপূজা । প্ৰতিবছৰে বিভিন্ন শিতানত খনিকৰৰ কাৰুকাৰ্যৰে সুশোভিত কৰাৰ দৰে এইবাৰো সজাই-পৰাই তুলিছে এক অনন্য ৰূপত ।
সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ কিছু আভাস দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আয়োজক কমিটীয়ে । সন্মুখত অসমৰ জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে আৰম্ভ কৰা পূজাখনত ওপৰতো জুবিন গাৰ্গৰ এখন বিশেষ আকৰ্ষণীয় ফটো ৰখা হৈছে । ফটোত উল্লেখ কৰিছে Justice for Zubeen, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাগে ।
আনহাতে, তেজপুৰ কেতেকীবাৰীৰ পূজাত প্ৰতিবছৰে নতুন নতুন ৰূপ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় । এইবাৰ মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গাঁৱৰ চহা জীৱনৰ বিভিন্ন লোকগাথা । কোনোৱে যঁতৰত সূতা কাটি আছে যদি, আন কোনোৱে কিবা কাম কৰি থকাৰ দৃশ্য ফুটাই তোলা হৈছে ।
এই সকলোবোৰ কিন্তু কোনো স্থিৰ মৃণ্ময় মূৰ্তি নহয়, এইবোৰে ৰবটৰ দৰে কাম কৰি আছে । মূৰ্তিসমূহ এটা বিশেষ ঘৰত ৰখা হৈছে আৰু তাৰ নামকৰণেৰে চিনাক্ত কৰি দিয়া হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী, মণিপুৰৰ সাজ-পাৰ, ত্ৰিপুৰাৰ মহিলাৰ পৰিধান, মিজোৰামৰ সামগ্ৰী আৰু তাৰ চানেকি সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শনবোৰ বিশেষকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত ঘটি থকা কাহিনীও উপস্থাপন কৰা কৰা হৈছে । বৃদ্ধ অৱস্থাত পিতৃ-মাতৃক যে অৱহেলা কৰিব নালাগে তাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । আনহাতে, সাহিত্য কাণ্ডাৰী পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ স্থিৰ মূৰ্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । লগতে কেইবাজনো মহান সাহিত্যিকৰ মূৰ্তিও স্থাপন কৰিছে ।
একপ্ৰকাৰ এই পূজাৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ নানা বৰণীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কৰি তোলা হৈছে । আৱহ সংগীতত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত আৰু এখন দীঘল মনিটৰত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো-ভিডিঅ'সমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।