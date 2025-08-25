কোকৰাঝাৰ : ‘‘অসমৰ সিংহভাগ এৰী উৎপাদন বিটিচি অঞ্চলতে হয় ৷ তেনেদৰ মুগা উৎপাদন উত্তৰ-পূবৰ ভিতৰত অসমতে সবাতোকৈ বেছি হয় ৷’’ এই বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক হস্ততাত আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷
দেওবাৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী আদাবাৰীৰ বড়োলেণ্ড চিল্ক পাৰ্কত কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেছম বোৰ্ডৰ উদ্যোগত বিটিচি প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত বহু প্ৰত্যাশিত এৰীসূতাৰ অত্যাধুনিক মিল আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বিশ্বৰ ভিতৰতে থলুৱা এৰী আৰু ৰেচম উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি অহা বড়োলেণ্ডৰ এৰী তথা ৰেচমক বিশ্বমুখী কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি উক্ত অত্যাধুনিক এৰীসূতা কটা কলটো স্থাপন কৰা হৈছে ।’’
আজিৰ দিনটো এক ঐতিহাসিক দিন বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘অত্যাধুনিক এৰীসূতাৰ মিলটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিটিচিবাসীক দিয়া এক অনন্য উপহাৰ ৷’’ ইয়াৰ লগতে বিটিআৰ ছেৰিকালছাৰ এৰী-ছিল্ক বিভাগৰ ই-মাৰ্কেটৰ ওৱেব ছাইট এটাও আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
এৰী-মুগা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি অসম বিটিচি সদায় আগবঢ়া বুলি উল্লেখ কৰি এয়া আৰম্ভণি বুলি মন্তব্য কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে ৩৫ মেট্ৰিক টন সূতা উৎপাদন কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ থলুৱা শিপীনিসকলে ২০ টন সূতা উৎপাদন কৰিব পাৰিব । তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই আটাইতকৈ বেছি হাতে বোৱা বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰা শিপিনী অসমত আছে আৰু অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক শিপিনী বিটিচিত আছে বুলিও কয় ৷ লগতে তেওঁ এই কলটোৰ দ্বাৰা স্থানীয় এৰী পালক, উৎপাদক আৰু শিপিনীসকল উপকৃত হ’ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ।
परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में लगातार असम का बोडोलैंड विकास की ओर बड़ रहा है । बोडोलैंड में अब तक सिल्क के क्षेत्र में ₹200 करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं, जिनसे लगभग 12,000 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है।— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) August 24, 2025
आज कोकराझर में… pic.twitter.com/SQSGbRBUfs
তেওঁ আৰু এনে ধৰণৰ কল স্থাপনৰ পোষকতা কৰি বিটিচিত এৰী, মুগাৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ হকে দুশ কোটি টকীয়া আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতৰ ভিতৰত অসম হৈছে তৃতীয় সৰ্বাধিক এৰী, মুগা উৎপাদন কৰা ৰাজ্য ৷ তাৰে ভিতৰত আশী শতাংশই বড়োলেণ্ডত উৎপাদিত হয় ৷’’
আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোকৰাঝাৰত দেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগ আৰু সৌজন্যত অসম চৰকাৰ আৰু বিটিচি প্ৰশাসনৰ সহযোগত স্থাপন হোৱা এৰীসূতা কটা মিলটো দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় বুলি তেওঁ সদৰী কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘এইটো অতি উন্নতমান সম্পন্ন প্ৰযুক্তিৰ কল ৷’’
📍Kokrajhar, Assam— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) August 24, 2025
Honoured to inaugurate the Eri Spun Silk Mill in Adabari, under the North East Region Textile Promotion Scheme, along with the dynamic CEM of BTC Hon’ble Shri @PramodBoroBTR Dangoriya.
Bodoland is quickly becoming a vibrant silk hub within Assam. The newly… pic.twitter.com/5PnUrjQNty
তেওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত আৰ'নাইৰ প্ৰশংসা কৰি কয়, ‘‘মই ইতিমধ্যে বিদেশৰ যিমান অঞ্চলত গৈছো, এই আৰ'নাইখন পিন্ধাই দিয়াৰ লগতে এইখন উৎপাদন কৰাৰ আৰৰ বুৰঞ্জী আৰু এগৰাকী শিপিনীৰ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিষয়ে অৱগত কৰি আহিছো ৷ তেওঁ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ তথা বিটিচিৰ বড়ো সম্ভাৰৰ এখন বজাৰ সৃষ্টি কৰা বুলিও জানিব দিয়ে ।
অনুষ্ঠানটোৰ আদৰণী ভাষণত বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োই এই এৰীসূতাৰ মিলটো উদ্বোধন হোৱাত বহু শিপিনী উপকৃত হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে ৷ উক্ত উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী, বিটিচিৰ ৰেচম বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দাওবৈছা বড়ো, বিটিচিৰ ৰেচম বিভাগৰ পৰিষদৰ মূৰব্বী বিষয়া অঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী, কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বোৰ্ডৰ শীৰ্ষ বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু বিটিচিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা শিপিনীসকল উপস্থিত থাকে ৷