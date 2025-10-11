জুবিন গাৰ্গক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
মহানায়কৰ মৃত্য়ুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত ক'লে কৈশোৰৰ বন্ধুৱে ।
Published : October 11, 2025 at 6:31 PM IST
যোৰহাট: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তক লৈ আজিও ৰাইজৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈ আছে । সকলোৱে বিচাৰিছে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীয়ে লাভ কৰক ন্য়ায় । ইয়াৰ মাজতে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আপুনি, মই, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰিমা গাৰ্গ, কৈশোৰৰ বন্ধু হিচাপে মই সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰিছো । ৰাজ্য় চৰকাৰৰ যি দায়িত্ব সেয়া নিয়াৰিকৈ পালন কৰিছে ।"
"ৰাজ্য় চৰকাৰৰ দায়িত্ব হৈছে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি সমৰ্পিত ভাবেৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সকলোবোৰ লৈ অনা । একেদৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ন্য়ায় আয়োগ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, সেয়াও গঠিত হৈছে । ৰাজ্য় চৰকাৰে অনুসন্ধান কৰি ন্য়ায়পালিকাৰ হাতত অনুসন্ধানৰ সমস্ত সম্পদৰাজি দিয়াটো দায়িত্ব । সেই কাম আগবাঢ়িছে । আমাৰ গভীৰ বিশ্বাস ন্যায়পালিকাই আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰিব । কাৰণ কাৰ্যপালিকাই ন্যায় নিদিয়ে, ন্যায় দিয়ে ন্যায়পালিকাই ।" এইদৰে কয় পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।
কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক এই সন্দৰ্ভত তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "কংগ্ৰেছৰ এতিয়া ইচ্ছ্য়ু নাইকিয়া হৈছে । সেয়েহে জুবিনক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে । জুবিন গাৰ্গক লৈ কংগ্ৰেছে কৰা ৰাজনীতিৰ বাবে মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুত লাজ পাইছো । কংগ্ৰেছে জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বুলি ভবাটো মুৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰাৰ দৰে কথা, ইয়াৰ বিচাৰ সময়ত ৰাইজে কৰিব ।"
যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিশেষ দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি তিতাবৰৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰি কয়, "গৰিমা গাৰ্গে জীৱনত যি হেৰুৱালে, সেয়া আমাৰ দুখৰ লগত নিমিলে । সদায় জুবিন গাৰ্গৰ লগত অসমবাসী আছে । সকলোৱে বিচৰাৰ দৰে জুবিনৰ মৃত্যু ৰহস্য আৰু দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পোৱাটো ময়ো বিচাৰিছো ।"