কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে গুৱাহাটী পালেহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ - HOME MINISTER AMIT SHAH

গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Union Home Minister Amit Shah present in Guwahati
গুৱাহাটী পালেহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 10:20 PM IST

2 Min Read

মিৰ্জা: বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । সেনা বাহিনীৰ বিশেষ বিমানযোগে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়হি অমিত শ্বাহ । বিমানবন্দৰত অমিত শ্বাহক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, অগপ সভাপতি অতুল বৰা, সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীসহ কেইবাগৰাকী সাংসদ, বিধায়ক, নেতাৰ লগতে আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ বিষয়াই ।

বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে বাজপেয়ী ভৱনলৈ ৰাওনা হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী । বাজপেয়ী ভৱনত আজি নিশা দলীয় কাৰ্যকৰ্তা সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী । নিশাটো কইনাধৰাত কটাই শুকুৰবাৰে দিনৰ প্ৰথম ভাগত নতুন ৰাজভৱনটো মুকলি কৰিব শ্বাহে । তাৰপিছতে খানাপাৰাত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিয়লি ভাগত কলাক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্ধিয়া ভাগত পুনৰ দিল্লীলৈ উভতিব অমিত শ্বাহ ।

গুৱাহাটী পালেহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাই মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়,"দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে আমিও তেখেতক আদৰণি জনাওঁ । তেখেতৰ প্ৰতিটো অসম ভ্ৰমণেই আমাক আনন্দ দিয়ে । "

ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়,"তেখেত বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব । তাত কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব । কাইলৈ তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী আৰু দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"

