কাজিৰঙাত হ'ব ৩৪ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ: কেন্দ্ৰই জনালে অনুমোদন
কলিয়াবৰ-নুমলীগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মুঠ ৮৫ কিঃমিঃ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।
Published : October 2, 2025 at 1:53 PM IST
গুৱাহাটী : পূজাৰ বতৰত অসমবাসীৰ বাবে সুখবৰ । অৱশেষত ইউনেস্ক'ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত জীৱ-জন্তুৰ বাধাহীন চলাচল সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ৩৪.৪৫ কিলোমিটাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ বাবে বিত্তীয় অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে কলিয়াবৰ-নুমলীগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মুঠ ৮৫ কিলোমিটাৰ সম্প্ৰসাৰণত ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰী কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 'NH-715'ৰ কালিয়াবৰ-নুমলীগড় অংশৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বুধবাৰে অনুমোদন জনাইছে । লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৩৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিডৰ প্ৰকল্পৰো অনুমোদন দিছে । এই প্ৰকল্পই অসমৰ সংযোগ ব্যৱস্থাত এক নতুন মাত্ৰা যোগ কৰিব আৰু মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সহাৱস্থানৰ এক নতুন নজিৰ স্থাপন কৰিব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য যে কলিয়াবৰ-নুমলীগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰ প্ৰকল্প বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত অনুমোদন যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হ'ব ৷ মূলত তিনিটা দিশত কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰে উপকাৰিতা আগবঢ়াব ।
সেই তিনিটা হ'ল-
- সকলো বতৰতে যান-বাহনৰ অবাধ চলাচল
- জীৱ-জন্তুৰ বাধাহীন গতিবিধি
- জীৱ-জন্তুৰ সংৰক্ষণ
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এই এলিভেটেড প্ৰকল্পই যান-বাহনৰ সুচল যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ লগতে পথ দুৰ্ঘটনাত বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু ৰোধ কৰিব । কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰটোক এক 'গেম-চেঞ্জাৰ' বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে উচ্চ গতিৰ যান-বাহনৰ চলাচলত কোনো বাধা নাথাকিব আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ অবাধ চলাচলৰ বাবেও সুবিধা থাকিব, যাৰ ফলত জীৱ-জন্তুৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত হ'ব ।
অসমৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই প্ৰকল্পক অনুমোদন জনোৱাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আপোনাক সশ্ৰদ্ধ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। এই প্ৰকল্পই কেৱল যাত্ৰীৰ সহজ চলাচল সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে আমাৰ সম্পদ স্বৰূপ বন্যপ্ৰাণীক দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটোও নিশ্চিত কৰিব। https://t.co/Hw7p79jNCE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 1, 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত অৰ্থনৈতিক বিষয়ৰ কেবিনেট সমিতিয়ে (CCEA) কলিয়াবৰ-নুমলীগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে । এই প্ৰকল্পৰ অধীনত বৰ্তমানৰ পথটোক চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথলৈ উন্নীত কৰা হ'ব আৰু কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । কাজিৰঙাৰ ৩৪.৪৫ কিল'মিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰকে ধৰি মুঠ ৮৫.৬৭৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই প্ৰকল্পৰ আনুমানিক ব্যয় ৬,৯৫৭ কোটি টকা হ'ব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটক ধন্যবাদ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটক মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, যিয়ে ৬,৯৫৭ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে 'NH-715'ৰ কালিয়াবৰ-নুমলীগড় অংশৰ লেনযুক্ত পথৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰকল্পক অনুমোদন জনাইছে ।"
Transforming connectivity while safeguarding wildlife, India advances a landmark highway project in Assam! 🚧🦏— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 1, 2025
🔹Chaired by Prime Minister Shri @narendramodi Ji, the Union Cabinet has approved the widening and upgradation of the Kalibor–Numaligarh section of National Highway… pic.twitter.com/I5ev71zQGi
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে এই প্ৰকল্পৰ বিষয়ে কয়, "কাজিৰঙাৰ এই হাইৱে প্ৰকল্প অসমৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । এই প্ৰকল্পই কেৱল যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি ঘটাই নহয়, বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন কৰিব । আমি নিশ্চিত কৰিছোঁ যে এই প্ৰকল্পত পৰিৱেশ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।" এই প্ৰকল্প ইঞ্জিনিয়াৰিং, প্ৰকিউৰমেণ্ট আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন (EPC) মডেলৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । এই প্ৰকল্পই অসমৰ অৰ্থনীতি আৰু পৰ্যটন খণ্ডতো ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কলিয়াবৰ-নুমলীগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-৭১৫ৰ সম্প্ৰসাৰিত অংশৰ সবিশেষ :
- ১ অক্টোবৰত কলিয়াবৰ-নুমলীগড় অংশক চাৰিলেনযুক্ত কৰিড'ৰলৈ উন্নীত আৰু সম্প্ৰসাৰণত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।
- এই প্ৰকল্পই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অংশত উন্নত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৈতে ৮৫.৬৭৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই প্ৰকল্পৰ মুঠ মূলধনী বিনিয়োগ ৬,৯৫৬.৭৩ কোটি টকাৰ ই পি চি ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
- উন্নয়ন পৰিকল্পনাত বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰ্বিঘ্ন চলাচলৰ সুবিধাৰ বাবে ৩৪.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা এলিভেটেড অংশৰ লগতে জখলাবন্ধা আৰু বোকাখাতত বাইপাছৰ সৈতে ২১ কিলোমিটাৰৰ গ্ৰীণফিল্ড এলাইনমেণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
- এই প্ৰকল্পত ১ খন প্ৰধান দলং আৰু ৫ খন উৰণ সেতু থাকিব ।
- এই কৌশলগত কৰিড'ৰটো কাজিৰঙাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যত মানুহ-বন্য জীৱ-জন্তুৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰাৰ লগতে আঞ্চলিক যোগাযোগ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
- গুৱাহাটী, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান-এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন গন্তব্য আৰু নুমলীগড়, এটা সম্ভাৱনাময় শিল্প কেন্দ্ৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগ কৰিব ।
- কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ যাত্ৰাৰ সময় আধালৈ হ্ৰাস পাব, ১৫০ মিনিটৰ পৰা মাত্ৰ ৭৫ মিনিটলৈ কমি যাব ।
- সুচল বাণিজ্য আৰু পৰিবহণৰ উপৰিও, এই প্ৰকল্পই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নুমলীগড়ৰ দেওপাহাৰ পুৰাতাত্ত্বিক স্থান, কাকোচাং জলপ্ৰপাত, নুমলীগড়ৰ বাবা থান (ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰ), নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু নগাঁৱৰ হাতীমূৰা মন্দিৰৰ দৰে প্ৰধান পৰ্যটন আৰু ধৰ্মীয় উৎকৰ্ষকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হিচাপে কাম কৰিব ।
