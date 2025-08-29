গুৱাহাটী: "বানমুক্ত গুৱাহাটী" নামৰ অভিলাষী আঁচনিখনৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ উদঙাইছে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানে । মহানগৰবাসীৰ বাবে বৰষুণ মানে সীমাহীন দুদৰ্শাহে ৷ বৰষুণ দিলেই উন্মোচিত হয় স্মাৰ্ট চিটীৰ স্বৰূপ ! বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰা অহা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে মহানগৰীৰ সদাব্যস্ত প্রায় প্রতিটো মূল পথ ।
মহানগৰী নহয় যেন মহাসাগৰলৈহে পৰিণত হয় গুৱাহাটী । এজাক বৰষুণজাকৰ ফলতেই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে । ফলত ব্যাহত হৈ পৰে জনজীৱন । বিয়লি অহা বৰষুণৰ পিছতে মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে জি এছ ৰোড, এম আৰ ডি ৰোড, জি এন বি ৰোড, আৰ জি বৰুৱা ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড আদিত অবর্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
আনকি জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বশিষ্ঠ, লখৰা, খানাপাৰা, গড়চুক, বৰাগাঁও আদিত সৃষ্টি হোৱা সাগৰসদৃশ পৰিবেশত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকে বহু যান-বাহন ।
এই কৃত্রিম বানৰ ফলতে বিকল হৈ পৰে বহুতো দুচকীয়া-চাৰিচকীয়া বাহন । সকলোতকৈ বেছি সমস্যাত পৰে দুচকীয়া বাহনৰ চালকসকল । কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ইঞ্জিন বন্ধ হৈ যোৱা বহুসংখ্যক বাইক, স্কুটী ৰাস্তাৰ মাজতেই থমকি ৰয় । আনহাতে চাৰিচকীয়া বহু বাহনৰো ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰে । বানৰ মাজৰ পৰাই ঠেলি ঠেলি বাহনবোৰ গেৰেজলৈ নিব লগা পৰিস্থিতি হৈছে । দুচকীয়া -চাৰিচকীয়া বাহনবোৰ বিকল হৈ পৰাত মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলবোৰৰ গেৰেজবোৰত গাড়ী ভাল কৰিবলৈ অহা লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ।
বেলতলা, বশিষ্ঠ অঞ্চলৰ বহু গেৰেজত কালিৰে পৰা বানত বিকল হোৱা কেইবাখনো বাহন আহিছে বুলি গেৰেজৰ মালিক সকলে সদৰী কৰিছে । এটা গেৰেজৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে কয়, "বৃহস্পতিবাৰে হোৱা কৃত্ৰিম বৰষুণৰ ফলত বাইক আৰু স্কুটী অধিক বেয়া হৈছে । কালি সন্ধিয়াৰে পৰা আজিলৈ বেলতলা, ছাৰ্ভে, ছয়মাইল, বশিষ্ঠ আদিৰ পৰা বহু বাইক- স্কুটী আহিছে।" তেওঁলোকে লগতে কয় কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বাইক-স্কুটীৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰে ।