নগাঁও: নগাঁও কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ বিশাল ব্যৱসায় গঢ়ি উঠাৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পাছতেই নিলম্বন কৰা হ'ল কাৰাগাৰ অধীক্ষক মুকুল ভূঞাক । জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত অৱশেষত শনিবাৰে নিলম্বিত হয় কাৰাগাৰ অধীক্ষক মুকুল ভূঞা । ইফালে কাৰাগাৰত ড্ৰাগছ যোগান ধৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুই জে’ল নিৰাপত্তাৰক্ষী ক্ৰমে বিবেক পটংগীয়া আৰু উপেন হাজৰিকাক । দুই অভিযুক্তক শনিবাৰে সন্ধিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দুটাক নিজৰ জিম্মাত নিবিচৰাত তেওঁলোকক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে ।
উল্লেখ্য যে, নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শুকুৰবাৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কৰা আকস্মিক পৰিদর্শনে জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভিতৰচ’ৰাত । জিলা আয়ুক্তৰ আকস্মিক পৰিদর্শনে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই ড্ৰাগছৰ বেহা চলি থকাৰ ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন কৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰিয়েই চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ।
বিভিন্ন অপৰাধৰ শাস্তি হিচাপেই কাৰাগাৰত ৰখা কয়দীয়ে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই ড্ৰাগছৰ বেহা চলোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল জিলা আয়ুক্তৰ আকস্মিক পৰিদর্শনে । তাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে নগাঁও আৰক্ষীও । নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কয়দীয়ে বিলাসিতা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছিল জিলা আয়ুক্তৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শনত ।
নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ প্ৰত্যক্ষ কৰি হতচকিত হৈ পৰা জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কাৰাগাৰ অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই ড্ৰাগছৰ যোগান ধৰা দুই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত দুই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ যোগান ধৰাৰ তথ্যও লাভ কৰিছিল জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই চলি থকা ড্ৰাগছৰ বেহাত খোদ কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী জড়িত হৈ থকাৰ তথ্যই উদঙাইছে কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰকৃত ছবি । জেল নিৰাপত্তাৰক্ষী দুজনে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থকা চেলিম নামৰ এটা দাগী অপৰাধীক যোগান ধৰা ড্ৰাগছৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতো ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছিল । জে’ল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ যোগান ধৰাৰ তথ্য উন্মোচন হোৱাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰে নগাঁও আৰক্ষী ।
কেন্দ্ৰীয় কৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা ৱাৰ্ডেন দুজনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়ো অভিযুক্তক । কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ যোগান ধৰাৰ অভিযোগত দুই নিৰাপত্তাৰক্ষী বিবেক পটংগীয়া আৰু উপেন হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 697/25 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দেৱজিৎ দাসে ।
ইপিনে, শুক্ৰবাৰে নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ বেহা চলি থকাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে জিলাখনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈ জিলাখনত ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
