বিশ্বৰ শীৰ্ষ দুই শতাংশ প্ৰভাৱশালী বিজ্ঞানীৰ তালিকাত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক
বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিয়ে ভাৰতীয় গৱেষকসকলৰ আন্তৰ্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাজত বাঢ়ি অহা প্ৰভাৱকে প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷
Published : September 26, 2025 at 8:24 PM IST
কোকৰাঝাৰ: অসমবাসীক পুনৰ গৌৰৱান্বিত কৰিলে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুজন অধ্যাপক যথাক্ৰমে ড৹ হেমেন শৰ্মা আৰু ড৹ সঞ্জয় বসুমতাৰীয়ে ৷ বিশ্বৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়–এলছেভিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা বিশ্বৰ শীৰ্ষ প্ৰভাৱশালী ২% বিজ্ঞানীৰ তালিকা ২০২৫ ত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে অধ্যাপকদ্বয়ে ।
প্ৰতি বছৰে পৃথিৱীৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে এলছেভিয়াৰৰ সৈতে যৌথভাৱে এই তালিকা প্ৰস্তুত কৰে । এই তালিকাত ২২ টা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰ আৰু ১৭৪ টা উপক্ষেত্ৰ সামৰি লোৱা হৈছে, য’ত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা আগশাৰীৰ গৱেষকসকলক চিনাক্ত কৰা হয় ।
এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলৈ হ’লে বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্দিষ্ট মাপকাঠী পূৰণ কৰিব লাগে । সেয়েহে এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো এক আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি আৰু সন্মানীয় বিষয় বুলি বিবেচনা কৰা হয় ।
মন কৰিবলগীয়া যে, এইবছৰ ভাৰতৰ ৬,২৩৯ গৰাকী বিজ্ঞানীয়ে এই তালিকাৰ উদ্ধৃতি প্ৰভাৱৰ শ্ৰেণীত স্থান লাভ কৰিছে আৰু ৩,৩৭২ গৰাকীক কৰ্মজীৱনৰ প্ৰভাৱৰ শ্ৰেণীত স্থান দিয়া হৈছে ।
এই বছৰ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী ড৹ হেমেন শৰ্মাই দুয়োটা শ্ৰেণীত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে । ড৹ শৰ্মাই চলিত বৰ্ষত বিশ্বৰ ৪১,৭১১ সংখ্যক স্থানত আছে আৰু যথাক্ৰমে ২০২৩, ২০২৪ আৰু ২০২৫ এই তিনিবছৰ ধৰি এই তালিকাৰ “Earth & Environmental Sciences” (Environmental Sciences উপ শাখা) ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
ঠিক একেদৰে ৰসায়ন বিভাগৰ অধ্যাপক আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী ড৹ সঞ্জয় বসুমতাৰীয়ে এই তালিকাৰ গৱেষণাৰ উদ্ধৃতি প্ৰভাৱৰ শ্ৰেণীত স্থান লাভ কৰিছে । ড৹ বসুমতাৰী গৱেষণা ক্ষেত্ৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি, সাধাৰণ ৰসায়ন আৰু কৌশলগত প্ৰযুক্তিত আগবঢ়োৱা উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । তেওঁ ২০২৫ চনত বিশ্বৰ ৯৬,১৪৬ তম স্থানত আছে আৰু ২০২৪ আৰু ২০২৫ এই দুই বছৰ ধৰি একবছৰীয়া তালিকাত আছে ।
বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিয়ে ভাৰতীয় গৱেষকসকলৰ আন্তৰ্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাজত বাঢ়ি অহা প্ৰভাৱকে প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ এই স্বীকৃতিয়ে এই দুয়োগৰাকী গৱেষককে অনাগত দিনত নেন’টেকন’লজি, পৰিৱেশ বহনক্ষমতা আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি আদি গৱেষণাৰ জগতত এক উল্লেখনীয় বৰঙণি আগবঢ়াব ৷
বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক বি এল আহুজা আৰু পঞ্জীয়ক ড৹ চুবুং বসুমতাৰীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজৰ গৱেষণাৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট শক্তিশালী কৰি উদ্ভাৱন আৰু উৎকৃষ্টতাৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে । এই কৃতিত্ব বিশেষভাৱে অসম আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ শৈক্ষিক আৰু আৰ্থ-সাংস্কৃতিকভাৱে অসমৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলৰ পৰা বিশ্বমানৰ গৱেষণাৰ এক উত্থান প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
এইক্ষেত্ৰত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য অধ্যাপক আহুজা আৰু পঞ্জীয়ক ড৹ বসুমতাৰীয়ে উৎফুল্লিত হৈ অধ্যাপকদ্বয়ক অভিনন্দন জনাই কয়, ‘‘বিশ্বৰ মঞ্চত তেওঁলোকৰ স্বীকৃতিয়ে কেৱল বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চললৈও গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । এনে সাফল্যই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈজ্ঞানিক সমাজত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান দৃশ্যমানতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে আৰু ই যুৱ শিক্ষক, গৱেষকসকলক অনাগত দিনত অধিক প্ৰাসংগিক আৰু প্ৰভাৱশালী গৱেষণা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।’’
