প্ৰাণতকৈ কৰ্তব্য ডাঙৰ; আজি সেই দুই নাৰ্ছৰ কথা যিয়ে সকলোকে কৰিছে আহ্লাদিত
নৱজাতকৰ জীৱন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ জীৱনৰ কথা পাহৰি যোৱা দুগৰাকী সাহসী যুৱতী ।
Published : September 15, 2025 at 8:14 PM IST
নগাঁও : দেওবাৰে বিয়লি ৪.৪১ বজাত অহা ৫.৮ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত সকলোৱে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ হুৱা-দুৱা লগাইছিল । কোনোবাই যদি অট্টালিকাৰ সাত মহলাৰ পৰা ভূমি মহলালৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কোনোবাই আকৌ সন্তানক কোলাত লৈ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা দৌৰিছে মুকলি ঠাইলৈ । এনে এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ মাজতেই দুগৰাকী নাৰ্ছে দেখুৱালে কৰ্তব্য় নিষ্ঠাৰ নিদৰ্শন ।
ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ আতংকৰ মাজতে নগাঁৱৰ আদিত্য নামৰ এখন নাৰ্ছিং হোমৰ আই চি ইউত কেবাটাও নৱজাতকৰ ওচৰত থিয় হৈ নিজৰ জীৱনৰ কথা নাভাবি দায়িত্ববোধ দেখুৱালে নগাঁৱৰ লক্ষ্মীমণি দাস আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰিস্মিতা বৰা নামৰ নাৰ্ছ দুগৰাকীয়ে । ভূমিকম্পৰ পিচতেই কালিৰে পৰা সামাজিক মাধ্য়মৰ লগতে সংবাদ মাধ্য়মত চৰ্চা হোৱা বিষয়টোৱে আছিল নৱজাতক কেইটিৰ ওচৰত থকা নাৰ্ছ দুগৰাকী ।
পাহৰি গৈছিল জীৱনৰ কথা :
ভূমিকম্পৰ সময়ত নিজৰ জীৱনৰ কথা পাহৰি তিনিটাকৈ নবজাতকক সুৰক্ষা দি চর্চা লাভ কৰা নগাঁৱৰ এই দুগৰাকী নাৰ্ছে সেই সময়ত হোৱা অনুভৱ ব্য়ক্ত কৰি কয়, “সকলো কঁপাই দিছিল হঠাৎ অহা এটা ভূমিকম্পই । বহু ডাঙৰকৈ আহিছিল ভূমিকম্প । এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যেন গোটেল দেৱাল ভাঙি পৰিব । সকলো দৌৰিছিল বিশাল অট্টালিকাটোৰ পৰা । আমি পাহৰি গৈছিলো আমাৰো যে এটা জীৱন আছে । এবাৰো মনলৈ অহা নাছিল নিজৰ জীৱনৰ কথা । কাৰণ আমি কৰ্তব্যৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়খনৰ আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ আছিল তিনিটাকৈ নৱজাতক । নৱজাতক তিনিটাক কিদৰে সুৰক্ষা দিব পাৰি কেৱল সেয়াহে ভাবিছিলো ।“
ঘটনা দেওবাৰে বিয়লিৰ । স্বাস্থ্যসেৱা ক্ষেত্ৰত নাৰ্ছসকলৰ ভূমিকা সদায়ে অতুলনীয়; কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু মানৱতাৰ এনে নিদৰ্শন দেখা যায়, যিয়ে সমাজৰ বাবে এক প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰে । সম্প্ৰতি নগাঁৱৰ দুগৰাকী নাৰ্ছে এনে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে য’ত তেওঁলোকে ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত নিজৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ কথা পাহৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নৱজাতকৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে দৌৰি গৈছিল ।
নগাঁৱৰ ম’হখুলিস্থিত আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত কৰ্মৰত এই দুগৰাকী নাৰ্ছে এবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল । দেওবাৰে বিয়লি হোৱা ৰিখটৰ স্কেলত ৫.৯ প্ৰাবল্যৰ এক ভূমিকম্পৰ সময়ত এই দুগৰাকী নাৰ্ছে সাহস আৰু মমতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে । যেতিয়া ভূমিকম্পই চাৰিওফালে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিল, সাধাৰণ মানুহে নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দৌৰাদৌৰি কৰিছিল, তেতিয়া লক্ষ্মীমণি আৰু পৰিস্মিতাই নিজৰ জীৱনৰ কথা এবাৰো নাভাবি চিকিৎসালয়ৰ নৱজাতক আৰু আই চি ইউত ভৰ্তি থকা শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব লৈছিল ।
ভূমিকম্পত চিকিৎসালয়ৰ দেৱাল কঁপি উঠিছিল; কিন্তু এই দুগৰাকী নাৰ্ছৰ মনত আছিল কেৱল তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যৰ কথা । দেওবাৰেই জন্ম লোৱা তিনিটা নৱজাতকৰ কাষলৈ দৌৰি গৈ তেওঁলোকে শিশুকেইটিক সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিছিল । তদুপৰি, আই চি ইউত থকা দুটি শিশুৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে সাহসেৰে আগবাঢ়ি গৈছিল । তেওঁলোকৰ এই তৎপৰতা আৰু নিষ্ঠাই শিশুকেইটিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিছিল ।
এই ঘটনাই নাৰ্ছৰ পেছাৰ মৰ্যাদা আৰু ত্যাগৰ মহত্ত্বক পুনৰ দাঙি ধৰিছে । যিসময়ত স্বাস্থ্যসেৱাৰ ব্যৱসায়ীকৰণৰ অভিযোগে সমাজত হতাশাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেনে সময়ত লক্ষ্মীমণি আৰু পৰিস্মিতাৰ এই কৰ্মই প্ৰমাণ কৰিছে যে মানৱতা আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠা এতিয়াও জীয়াই আছে। এই কাৰ্যৰ বাবে নগাঁৱৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমৰ লগতে সমগ্ৰ সমাজে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা দুয়োগৰাকী নাৰ্ছেই নগাঁৱৰ আদিত্যতেই ব্যৱহাৰিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি একেখন নাৰ্ছিং হোমতেই নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।লক্ষ্মীমণি আৰু পৰিস্মিতাৰ এই সাহস আৰু মমতাৰ কাহিনী কেৱল নগাঁৱৰে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয়। তেওঁলোকৰ এই কৰ্মই ভৱিষ্যতৰ নাৰ্ছসকলৰ বাবে এক প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ’ব ।