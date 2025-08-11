মৰাণ : ঐতিহাসিক চৰাইদেউৰ সোণাৰিত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাছত আন এটা মানৱ সমাজক লজ্জিত কৰা ঘটনা । চৰাইদেউৰ সোণাৰিত ৪৮ ঘণ্টাত দুটাকৈ নৱজাতক উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সচেতন ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।
Specialised Adoption Agency-ত এটি শিশুক কোনো মানৱৰূপী দানৱে নিজৰ কলংকৰ দাগ আঁতৰাবলৈ থৈ যোৱাক লৈ সোণাৰিত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । দেওবাৰে নিশা এই কাণ্ড সংঘটিত হয় । সোণাৰি নগৰত থকা Specialised Adoption Agency কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদৰ কাষৰ শিশু ওমলা দোলনাত নৱজাতকক কোনোবাই থৈ যায় । শিশুটোৰ কান্দোন কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে শুনাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে ।
আনহাতে, নৱজাতক উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ দল উপস্থিত হৈ শিশুটিক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰটোত ৰাখিছে । শিশুটি বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাত শনিবাৰে সন্ধিয়া এটি নৱজাতক উদ্ধাৰ হৈছিল । অসম-নগালেণ্ড সীমান্তত অৱস্থিত বাগিচাখনৰ লাহদৈগড় ২৯ নম্বৰ জেং লাইনত নদীৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এটি কন্যা সন্তান ।
সেই সময়ত নৱজাতকটিৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । অৱশ্যে বৰ্তমান শিশুটিৰ স্বাস্থ্য উন্নত হৈছে বুলি শিশু সুৰক্ষা বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে । মুঠৰ ওপৰত দুটা দিনত দুটাকৈ নৱজাতক উদ্ধাৰৰ ঘটনাই সচেতন ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
জন্মৰ এসপ্তাহ হোৱা ল'ৰা সন্তান উদ্ধাৰ
সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ চৰাইদেউ জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিভাগৰ সদস্য বিতুপন চাবুকধৰাই কয়, "Specialised Adoption Agency ছাৰৰ পৰা খবৰ আহিছিল তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰৰ চৌহদত থকা দোলনাত নৱজাতক কোনোবাই থৈ যায় । আমি গৈ দেখা পাওঁ জন্মৰ এসপ্তাহ হোৱা ল'ৰা সন্তান থৈ গৈছে । আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দল উপস্থিত হৈ শিশুটিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । Specialised Adoption Agency-তে শিশুটিক ৰখা হৈছে । শিশুটি কাৰ সেই কথা জানিব পৰা হোৱা নাই । কাৰণ Specialised Adoption Agency-ত থকা দোলনাৰ ওচৰত চিচিটিভিৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয়, যাতে কোনো লোকে নিজৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে ৰাখিব পাৰে । বৰ্তমান উদ্ধাৰ হোৱা শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থ ।"