Published : July 11, 2025 at 11:52 AM IST

ভুৱা মেডিচিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতে এইজন লোকে এই একে স্থানতে এখন হোমিঅ' চেম্বাৰ চলাইছিল আৰু পাছলৈ মেডিচিন বিশেষজ্ঞ বুলি চিকিৎসা কৰি আহিছিল । আনহাতে অমৰজোতি নাথ নামৰ লোকজনেও নিজকে মেডিচিন বিশেষজ্ঞ বুলি নগৰৰ পৰা নাতিদূৰৈৰ বৰিগাঁও খাজুৰিগুৰিত চেম্বাৰ খুলি বিগত প্ৰায় তিনিবছৰ ধৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল ।

ভুৱা মেডিচিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা দুয়োজন ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে Jorhat PS Case No. 325/2025 u/s 319(2)/316(2)/336(2)/125/271 BNS and Jorhat PS Case No. 326/2025 u/s 319(2)/316(2)/336(2)/125/271 BNS গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধাপোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিন্মাত লোৱাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক লুণা সোণোৱালে ।

ভুৱা চিকিৎসকৰ প্ৰেচক্ৰিপছন (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ কয়, "চি আই ডি আৰু চিকিৎসা বিষয়া তথা ন'ডেল অফিচাৰ অভিজিত নেওগৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো । কাৰণ যোৰহাটত দুজন ভুৱা চিকিৎসক আছে, যিয়ে মেডিচিন বিশেষজ্ঞ বুলি চিকিৎসা সেৱা চলাই আছিল ৷ এজনে যোৰহাট নগৰৰ পুৰণা আৱৰ্ত ভৱনৰ পথত আৰু আনজনে বৰিগাঁও খাজুৰিগুৰিত মেডিচিন বিশেষজ্ঞ বুলি চিকিৎসা চলাই আছিল ।"

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অশোক কুমাৰ গগৈয়ে ৮ বছৰ ধৰি আৰু অমৰজোতি নাথে তিনি বছৰ ধৰি চিকিৎসা চলাই আহিছিল । ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰি দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো আৰু জিম্মাত লৈ তেওঁলোকক সোধাপোছা চলাই আছো ।"