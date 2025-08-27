ETV Bharat / state

সুধাকণ্ঠ জন্ম শতবৰ্ষ : ১৩ ছেপ্টেম্বৰত অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী, সুধাকণ্ঠ বিশেষ স্মৃতি মুদ্ৰা মুদ্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ অধিসূচনা জাৰি - PM MODI ASSAM VISIT

১৩ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা মুদ্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ অধিসূচনা জাৰি ৷

Bhupen Hazarika birth centenary
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিস্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2025 at 10:17 PM IST

3 Min Read

গুৱাহাটী : সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ উদযাপন লৈ দুটা ভাল খবৰ । প্ৰথমটো হ’ল— ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনত ভাগ ল’বলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ থাকিব আন দুটা কাৰ্যসূচী । দ্বিতীয়টো সুখবৰ হ’ল, নিশ্চিত হ’ল সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা মুদ্ৰণৰ বিষয়টো । সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ।

মূলত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষ্য কৰিয়ে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সবিশেষ সদৰী কৰি বুধবাৰে কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আচলতে ৮ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমে অহা কথা আছিল ৷ কিন্তু ৯ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । তাৰ পৰিবৰ্তেে অহা ১৩ আৰু ১৪ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অসমলৈ আহিব । গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবৰ্ষ জড়িত যিখিনি কাৰ্যসূচী সেইখিনি আমি ১৩ তাৰিখে কৰিম ৷ শতবাৰ্ষিকীৰ আৰম্ভণিটো আমি ৮ তাৰিখেই পালন কৰিম ৷”

প্ৰধানমন্ত্ৰী অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

১৩ আগষ্টৰ দিনা সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ পিছতে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত মঙলদৈ আৰু নুমলীগড়ত আন দুটা অনুষ্ঠানতো ভাগ ল’ব প্ৰধান্ত্ৰী মোদীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰসংগত সদৰী কৰি কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ১৩ তাৰিখে আহিব । সেইদিনা আবেলি ৫-৩০ বজাত তেওঁ ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত ভাগ ল’ব । ১৪ তাৰিখ মঙলবাৰে তেওঁ মঙলদৈ যাব আৰু বিয়লি নুমলীগড়লৈ যাব ৷ আগতে তেওঁ এটা দিনৰ বাবে অহাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া তেওঁ এটা নিশা গুৱাহাটীত কটাব ।”

Bhupen Hazarika birth centenary
চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা (ETV Bharat Assam)

নিশ্চিত হ’ল সুধাকণ্ঠ বিশেষ স্মৃতি ১০০ টকীয়া মুদ্ৰাৰ মুদ্ৰণ:

অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰক প্ৰস্তাৱ দিয়া অনুসৰি নিশ্চিত হ’ল সুধাকণ্ঠ বিশেষ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা মুদ্ৰণৰ বিষয়টো ৷ অসম চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱলৈ সমৰ্থন জনাই বিত্ত মন্ত্ৰ্যালয়ে এটি ১০০ টকীয়া সুধাকণ্ঠ স্মৃতি মুদ্ৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰিছে । এই তথ্য সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীযে উল্লেখ কৰিছে, “ভাৰত ৰত্ন, সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ বাবে এক কালজয়ী সন্মান ৷ আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছোঁ যে বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ বিশেষ উপলক্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।”

Bhupen Hazarika birth centenary
চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা (ETV Bharat Assam)

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয়, “লুইতৰ পাৰৰ বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীক সদায়ে প্ৰাপ্য স্বীকৃতি দি অহা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ এই বিৰল মুহূৰ্তক অধিক বিশেষ কৰি তোলাৰ বাবে অসমবাসীৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷”

লগতে পঢ়ক : বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সুধাকণ্ঠক সুঁৱৰিব ছাত্ৰ সন্থাই; জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰকাশ পাব স্মাৰক গ্ৰন্থ

কোনে কাক মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব : মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ বিশেষ এছ অ' পিত কেবিনেটৰ অনুমোদন

২৯ আগষ্টত অমিত শ্বাহৰ অসমত তিনিখনকৈ সভা : মুকলি কৰিব নতুন ৰাজভৱন

গুৱাহাটী : সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ উদযাপন লৈ দুটা ভাল খবৰ । প্ৰথমটো হ’ল— ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনত ভাগ ল’বলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ থাকিব আন দুটা কাৰ্যসূচী । দ্বিতীয়টো সুখবৰ হ’ল, নিশ্চিত হ’ল সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা মুদ্ৰণৰ বিষয়টো । সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ।

মূলত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষ্য কৰিয়ে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সবিশেষ সদৰী কৰি বুধবাৰে কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আচলতে ৮ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমে অহা কথা আছিল ৷ কিন্তু ৯ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । তাৰ পৰিবৰ্তেে অহা ১৩ আৰু ১৪ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অসমলৈ আহিব । গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবৰ্ষ জড়িত যিখিনি কাৰ্যসূচী সেইখিনি আমি ১৩ তাৰিখে কৰিম ৷ শতবাৰ্ষিকীৰ আৰম্ভণিটো আমি ৮ তাৰিখেই পালন কৰিম ৷”

প্ৰধানমন্ত্ৰী অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

১৩ আগষ্টৰ দিনা সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ পিছতে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত মঙলদৈ আৰু নুমলীগড়ত আন দুটা অনুষ্ঠানতো ভাগ ল’ব প্ৰধান্ত্ৰী মোদীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰসংগত সদৰী কৰি কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ১৩ তাৰিখে আহিব । সেইদিনা আবেলি ৫-৩০ বজাত তেওঁ ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত ভাগ ল’ব । ১৪ তাৰিখ মঙলবাৰে তেওঁ মঙলদৈ যাব আৰু বিয়লি নুমলীগড়লৈ যাব ৷ আগতে তেওঁ এটা দিনৰ বাবে অহাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া তেওঁ এটা নিশা গুৱাহাটীত কটাব ।”

Bhupen Hazarika birth centenary
চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা (ETV Bharat Assam)

নিশ্চিত হ’ল সুধাকণ্ঠ বিশেষ স্মৃতি ১০০ টকীয়া মুদ্ৰাৰ মুদ্ৰণ:

অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰক প্ৰস্তাৱ দিয়া অনুসৰি নিশ্চিত হ’ল সুধাকণ্ঠ বিশেষ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা মুদ্ৰণৰ বিষয়টো ৷ অসম চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱলৈ সমৰ্থন জনাই বিত্ত মন্ত্ৰ্যালয়ে এটি ১০০ টকীয়া সুধাকণ্ঠ স্মৃতি মুদ্ৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰিছে । এই তথ্য সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীযে উল্লেখ কৰিছে, “ভাৰত ৰত্ন, সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ বাবে এক কালজয়ী সন্মান ৷ আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছোঁ যে বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ বিশেষ উপলক্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।”

Bhupen Hazarika birth centenary
চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা (ETV Bharat Assam)

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে সুধাকণ্ঠ বিশেষ ১০০ টকা মূল্যৰ এটি স্মৃতি মুদ্ৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে চৰকাৰী গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয়, “লুইতৰ পাৰৰ বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীক সদায়ে প্ৰাপ্য স্বীকৃতি দি অহা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ এই বিৰল মুহূৰ্তক অধিক বিশেষ কৰি তোলাৰ বাবে অসমবাসীৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷”

লগতে পঢ়ক : বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সুধাকণ্ঠক সুঁৱৰিব ছাত্ৰ সন্থাই; জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰকাশ পাব স্মাৰক গ্ৰন্থ

কোনে কাক মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব : মাটি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ বিশেষ এছ অ' পিত কেবিনেটৰ অনুমোদন

২৯ আগষ্টত অমিত শ্বাহৰ অসমত তিনিখনকৈ সভা : মুকলি কৰিব নতুন ৰাজভৱন

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH ASSAM VISITBHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARYCM HIMANTA BISWA SARMAইটিভি ভাৰত অসমPM MODI ASSAM VISIT

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.