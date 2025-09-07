কোটি কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি জালত পৰিল দুই চাইবাৰ অপৰাধী
চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অভিযান । পুনৰ জালত পৰিল দুই চাইবাৰ অপৰাধী ।
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিয়পিছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ জাল । বিভিন্ন প্ৰলোভন, ভাবুকিৰে সৰকাইছে কোটি কোটি টকা । সমানে চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখা । পুনৰ অপৰাধ শাখাৰ জালত পৰিল দুই চাইবাৰ অপৰাধী । বিভিন্ন লোকক ঋণ দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই কোটি কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছিল চক্ৰটোৱে । কাৰেণ্ট একাউণ্ট খুলিও প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল প্ৰবঞ্চক দুটাই ।
ধৃত প্ৰবঞ্চক কেইটা হ'ল নগৰবেৰাৰ দীপাংকৰ দাস আৰু লখিমপুৰৰ ৰঞ্জিত কাশ্যপ । দুয়োৰে বিৰুদ্ধে বহু ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ । তাৰেই ভিত্তিত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই চলাইছিল অভিযান । অভিযানত জালত পৰে এই দুই চাইবাৰ অপৰাধী । সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অপৰাধ শাখাৰ DCP ড৹ দেৱজিৎ নাথে ।
DCP নাথে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়, "এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা ৭৮ লাখ টকা প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিছিল প্ৰবঞ্চক দুটাই । চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত ১১/২৫ গোচৰ ৰুজু কৰি ক্ৰাইম বাঞ্চে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল । অৱশেষত শনিবাৰে নিশা অভিযান চলাই দুই চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।"
ড৹ দেৱজিৎ নাথে লগতে জনাই, "ধৃত প্ৰবঞ্চক দুটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ৩৪ খন ATM কাৰ্ড, ২৫ খন পাছবুক, ২৭ খন চেকবুক, তিনিখন স্কেনাৰ, ৮ খন চীম কাৰ্ড , ২৩ খন আই কাৰ্ড আৰু ২ টা লেপট । সৰ্বমুঠ ৭৯ জন ব্যক্তিৰ নথি-পত্ৰ জব্দ কৰিছে প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ পৰা ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিভিন্নজনৰ নামত কাৰেণ্ট একাউণ্ট খুলি দি চাইবাৰ চক্ৰক যোগান ধৰিছিল ধৃত প্ৰবঞ্চক দুটাই । তদুপৰি বহু লোকক ঋণৰ প্ৰলভোন দি ধনখিনি একাউণ্টত সোমাই দি চক্ৰান্তৰে চাইফান কৰি উলিয়াই লৈ যায় । প্ৰায় ২০০ মান লোক এই চক্ৰটোৰ জালত পৰিছে ।"