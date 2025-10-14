ETV Bharat / state

২৬ দিনৰ পিছত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত য়ট পাৰ্টীৰ আয়োজক আৰু ছিংগাপুৰ অসম এছ’চিয়েছনৰ সভাপতি

মঙলবাৰে পুৱা চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ছিংগাপুৰস্থিত প্ৰবাসী অসমীয়া তথা য়ট পাৰ্টীৰ আয়োজক তন্ময় ফুকন আৰু ছিংগাপুৰ অসম এছ’চিয়েছনৰ সভাপতি অভিমন্যু তালুকদাৰ ৷

zubeen garg death case
CID ৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত তন্ময় ফুকন আৰু অভিমন্যু তালুকদাৰ (ETV Bharat Assam)
Published : October 14, 2025 at 1:46 PM IST

গুৱাহাটী: অৱশেষত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ ছিংগাপুৰৰ য়ট পাৰ্টীৰ আয়োজক তন্ময় ফুকন আৰু ছিংগাপুৰ অসম এছ’চিয়েছনৰ সভাপতি অভিমন্যু তালুকদাৰ । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ২৬ টা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে দুই প্ৰবাসী অসমীয়া ।

বৰ্তমান দুয়োজনকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উলুবাৰীস্থিত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে । এই সন্দৰ্ভত এছ আই টিৰ মুৰব্বী তথা অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালকপ্ৰধান মুন্নাপ্ৰসাদ গুপ্তাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘তন্ময় ফুকন আৰু অভিমন্যু তালুকদাৰ উপস্থিত হৈছে । তেওঁলোকক জেৰা চলাই থকা হৈছে ৷’’

এছ আই টিৰ চমন লাভ কৰা ১১ প্ৰবাসী অসমীয়াৰ ভিতৰৰ ৭ গৰাকী বৰ্তমানলৈকে এছ আই টিত হাজিৰ হৈছে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বিষয়ত চমন লাভ কৰা ছিংগাপুৰস্থিত ১১ প্ৰবাসী অসমীয়া ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত প্ৰথমে এছ আই টিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ ৰূপকমল কলিতা ৷ তাৰ পিছত সোমবাৰে ছিংগাপুৰৰ য়ট পাৰ্টীত উপস্থিত থকা পৰীক্ষিত শৰ্মা, সিদ্ধাৰ্থ বৰা, জালাংছাট নাৰ্জাৰী, ভাস্কৰজ্যোতি দত্তকে ধৰি চাৰি প্ৰবাসী অসমীয়া উপস্থিত হৈছিল চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত ৷ চাৰিওগৰাকীকে কেইবাঘণ্টা ধৰি চলোৱা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ অনুমতিও দিয়ে এছ আই টিয়ে ।

তথ্য অনুসৰি, এছ আই টিৰ চমন লাভ কৰা ১১ প্ৰবাসী অসমীয়াৰ ভিতৰৰ ৭ গৰাকী বৰ্তমানলৈকে এছ আই টিত হাজিৰ হৈছে ৷ বাকী ৪ গৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এতিয়াও অপেক্ষাত আছে এই বিশেষ তদন্তকাৰী গোট (SIT) ৷ বাকী চাৰিজনো দুই-এদিনৰ ভিতৰতে চি আই ডিত হাজিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যু আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰেহ-ৰূপৰ কথা অৱগত কৰিবলৈ চি আই ডিৰ এছ আই টিয়ে মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ ১৪ গৰাকীৰো অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে আয়োজন কৰিছে এক বৈঠক । অৱশ্যে আমন্ত্ৰিত বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: আবেলি চাৰি বজাত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে SITৰ বৈঠক; চৰকাৰী চাহ-চিংৰা পাছলে থাকক, প্ৰথমে ন্যায় লাগে : বৈঠকলৈ নাযায় আঠজনকৈ নিমন্ত্ৰিত

CID
JUSTICE FOR ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG DEATH INVESTIGATION
ZUBEEN GARG DEATH CASE

