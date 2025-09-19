দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি ত্ৰিপুৰাৰ কিশোৰী: গ্ৰেপ্তাৰ মণিপুৰৰ ২ কিশোৰ
গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ জঘন্য কাণ্ড । নৈশপাৰ্টী কৰিবলৈ গৈ ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ ।
Published : September 19, 2025 at 8:58 AM IST|
Updated : September 19, 2025 at 9:30 AM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ৷ দুজন কিশোৰৰ নিৰ্যাতনৰ বলি এগৰাকী ত্ৰিপুৰাৰ কিশোৰী ৷ পানীখাইতি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই অভিযুক্ত কিশোৰক । আন ৩ জনকো আটক কৰি আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । পানীখাইতিৰ এটা ব্যক্তিগত অট্টালিকাৰ ৭ নম্বৰ মহলাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ।
আৰক্ষীক দিয়া এজাহাৰ অনুসৰি ঘটনাটো যোৱা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল । পানীখাইতিৰ এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত মণিপুৰৰ কিশোৰ দুজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বি এন এছৰ ইউ/এছ -৭০(১)/৩(৫) ধাৰাৰ অধীনত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাত ১২৫/২৫ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি যোৱা ১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা পানীখাইতিৰ অট্টালিকাটোত কেইজনমান বন্ধুৰ সৈতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নৈশপাৰ্টি কৰিছিল ৷ নৈশপাৰ্টিৰ পিছত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ কোঠাত শুবলৈ গৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি কিছু সময়ৰ পিছতে সুৰাৰ ৰাগীত থকা কিশোৰ কেইজনে ছাত্ৰীগৰাকীৰ কোঠালৈ যায় আৰু ঘটনাটো সংঘটিত কৰে ।
মধ্য মণ্ডলৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক এই বিষয়ে বৃহস্পতিবাৰে সবিশেষ অৱগত কৰে । তেওঁ কয়, "ভুক্তভুগীৰ এজাহৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দুই কিশোৰৰ লগতে সেইদিনা নিশা পাৰ্টীত উপস্থিত থকা আন ৩ জনকো আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা কৰিছে । সোধা-পোছাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।" আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা একেলগে পাৰ্টী কৰিছিল আটাইকেইজনে । সেই পাৰ্টীতে ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী । ১৬ ছেপ্টেম্বৰত পানীখাইতি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে ৷
