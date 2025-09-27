ETV Bharat / state

জুবিন মানে হ'ল যি ব্যক্তিয়ে আকাশ চুব পাৰে: জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া

জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ।

জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আৰু চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং (ETV Bharat Assam)
Published : September 27, 2025 at 7:46 PM IST

গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গ বিহীন আজি ৯টা দিন । বিগত দিনকেইটা জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী আহিছে কাহিলীপাৰাৰ ঘৰখনলৈ ।

শনিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুৰাগীৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া উপস্থিত হয় কাহিলীপাৰাৰ জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত ।

জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আৰুচি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং (ETV Bharat Assam)

শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কয়,"আজি মই দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বাসগৃহত উপস্থিত হ'লো । জুবিন গাৰ্গৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ প্ৰায় ৩০ বছৰৰ আগত যোৰহাটত থকাৰ পৰা আছিল । দুখৰ কথা যে তেখেতৰ এনেকুৱা এটা আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল । পৰিয়ালক এই মুহূৰ্তত মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ লগত ময়ো দুখৰ সমভাগী হৈছোঁ । সেই কাৰণে মই আজি আহিছোঁ ।"

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে মতবিনিময় ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া উপস্থিত হৈ পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গ কেবল অসমৰে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নৱৰত্ন আছিল । তেওঁ গোটেই জীৱনকালত গীতৰ যোগেদি মানুহৰ মন জয় কৰাই নহয়, ভাৰতৰ অসীম ক্ষমতাক প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিলৈ প্ৰেৰণ কৰা ক্ষমতা আছিল । তেখেতৰ জীৱন অসমতেই সীমিত নাছিল, তেওঁ অসমৰ আৰু পৃথিৱীৰ অন্য দেশৰ মাজত এখন সেঁতু আছিল । তেওঁৰ নাম জুবিন আছিল, জুবিন মানে হ'ল যি ব্যক্তিয়ে আকাশ চুব পাৰে । আজি কেবল গুৱাহাটী বা অসমৰ জনতাই নহয় ভাৰতৰ এশ চল্লিশ কোটি জনতাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে । আমিও এয়াই কামনা কৰোঁ যে তেখেতৰ পত্নী গৰিমা, ভগ্নী, পিতৃক ঈশ্বৰে শক্তি দিয়ে যেন । এই দুখৰ সময়ত ঈশ্বৰে সম্পূৰ্ণ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক ।"

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে জি পি সিঙে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"এই দুখৰ সময় মই বুজিব পাৰোঁ, কাৰণ মোৰ জীৱনতো পিতৃ ঢুকুৱা সময়ত এটা এনেকুৱা সময় আহিছিল । তেওঁক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পোৱা নহ'ল, কিন্তু তেওঁৰ কণ্ঠৰ সৈতে মোৰ পৰিচয় আছিল । তেঁওৰ কণ্ঠ ইমান সুৰীয়া আছিল আৰু বহুতো ভাষাত আছিল, এই সম্পৰ্ক সংগীতৰ লগত হৃদয়েৰে আছিল । কিছুমান ব্যক্তি নোহোৱা হোৱাৰ পিছত সকলোৱে পাহৰি যায়, কিন্তু জুবিন দা এগৰাকী শক্তিশালী বৈভৱ সুৰৰ ব্যক্তি আছিল । যাৰ বাবে জুবিন দাক সকলোৱে সদায় মনত ৰাখিব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

