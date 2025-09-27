জুবিন মানে হ'ল যি ব্যক্তিয়ে আকাশ চুব পাৰে: জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া
জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ।
Published : September 27, 2025 at 7:46 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গ বিহীন আজি ৯টা দিন । বিগত দিনকেইটা জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী আহিছে কাহিলীপাৰাৰ ঘৰখনলৈ ।
শনিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুৰাগীৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া উপস্থিত হয় কাহিলীপাৰাৰ জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত ।
শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কয়,"আজি মই দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বাসগৃহত উপস্থিত হ'লো । জুবিন গাৰ্গৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ প্ৰায় ৩০ বছৰৰ আগত যোৰহাটত থকাৰ পৰা আছিল । দুখৰ কথা যে তেখেতৰ এনেকুৱা এটা আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল । পৰিয়ালক এই মুহূৰ্তত মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ লগত ময়ো দুখৰ সমভাগী হৈছোঁ । সেই কাৰণে মই আজি আহিছোঁ ।"
আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ড'নাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া উপস্থিত হৈ পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গ কেবল অসমৰে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নৱৰত্ন আছিল । তেওঁ গোটেই জীৱনকালত গীতৰ যোগেদি মানুহৰ মন জয় কৰাই নহয়, ভাৰতৰ অসীম ক্ষমতাক প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিলৈ প্ৰেৰণ কৰা ক্ষমতা আছিল । তেখেতৰ জীৱন অসমতেই সীমিত নাছিল, তেওঁ অসমৰ আৰু পৃথিৱীৰ অন্য দেশৰ মাজত এখন সেঁতু আছিল । তেওঁৰ নাম জুবিন আছিল, জুবিন মানে হ'ল যি ব্যক্তিয়ে আকাশ চুব পাৰে । আজি কেবল গুৱাহাটী বা অসমৰ জনতাই নহয় ভাৰতৰ এশ চল্লিশ কোটি জনতাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে । আমিও এয়াই কামনা কৰোঁ যে তেখেতৰ পত্নী গৰিমা, ভগ্নী, পিতৃক ঈশ্বৰে শক্তি দিয়ে যেন । এই দুখৰ সময়ত ঈশ্বৰে সম্পূৰ্ণ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এই দুখৰ সময় মই বুজিব পাৰোঁ, কাৰণ মোৰ জীৱনতো পিতৃ ঢুকুৱা সময়ত এটা এনেকুৱা সময় আহিছিল । তেওঁক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পোৱা নহ'ল, কিন্তু তেওঁৰ কণ্ঠৰ সৈতে মোৰ পৰিচয় আছিল । তেঁওৰ কণ্ঠ ইমান সুৰীয়া আছিল আৰু বহুতো ভাষাত আছিল, এই সম্পৰ্ক সংগীতৰ লগত হৃদয়েৰে আছিল । কিছুমান ব্যক্তি নোহোৱা হোৱাৰ পিছত সকলোৱে পাহৰি যায়, কিন্তু জুবিন দা এগৰাকী শক্তিশালী বৈভৱ সুৰৰ ব্যক্তি আছিল । যাৰ বাবে জুবিন দাক সকলোৱে সদায় মনত ৰাখিব ।"