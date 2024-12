ETV Bharat / state

গোলাঘাটত গণশিল্পী সূৰ্য দাসলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি - SURYA DAS IS NO MORE

গোলাঘাটত গণশিল্পী সূৰ্য দাসলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ( ETV Bharat Assam )

গোলাঘাট: অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী গণশিল্পী সূৰ্য দাসৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে গোলাঘাটতো গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰে । নগৰৰ মাজমজিয়া বাটা পইণ্টত ১১ টাকৈ গণতান্ত্ৰিক সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । গোলাঘাট জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক ইন্দ্ৰপ্ৰসাদ দাসে পৰিচালনা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মুকলি কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী পূৰ্ণ ৰাজখোৱা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিগন্ত কুমাৰ ভূঞা, সদৌ অসম অনুসূচীত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ দাস আৰু সমাজকৰ্মী তনুজ কুমাৰ মহন্তই । অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড৹ নৃপেন বৰুৱা, গোলাঘাট দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক দেৱজিৎ ফুকন, গোলাঘাট প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ কুমাৰ দাস, গোলাঘাট জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰণৱ প্ৰতীম দাস, বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ সম্পাদক অভিলাষ বৰা, বীৰ লাচিত সেনাৰ ফলঙনি আঞ্চলিকৰ সভাপতি প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । গোলাঘাটত গণশিল্পী সূৰ্য দাসলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)