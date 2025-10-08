ETV Bharat / state

লখিমপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

জুবিন গাৰ্গক লখিমপুৰবাসীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । নগৰত শিল্পীগৰাকীৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ আশ্বাস স্থানীয় বিধায়কৰ ।

Tribute to Zubeen Garg
লখিমপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2025 at 8:29 PM IST

লখিমপুৰ : "লখিমপুৰৰ কলেজ চাৰিআলিৰ কাষতে স্থাপন কৰা হ'ব মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটা বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি । প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে ৪০ শতাংশ সম্পূর্ণ হৈছে ।" এই ঘোষণা লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ।

লখিমপুৰ নগৰৰ খেলপথাৰত আয়োজিত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে বিধায়ক মানৱ ডেকাই । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজিয়েই তেওঁক চিৰযুগমীয়া কৰিছে । আমি কেৱল সেইখিনি লালন-পালন কৰিলেই হ'ল ।" জীৱিত কালত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি যথোচিত মান্যতাৰ প্ৰসংগত খেদ প্ৰকাশ কৰি ডেকাই কয়, "যেনেদৰে তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিছিল, যেনেদৰে তেওঁক পৰিচালনা কৰিব লাগিছিল সেই খিনি কৰাত সমাজ ব্যৰ্থ হৈছে ।"

লখিমপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে লখিমপুৰৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত বুধবাৰে লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হয় জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী ৰাজনীতিবিদ আৰু কণ্ঠশিল্পী উপস্থিত থাকে । সংগীত শিল্পী দিগন্ত ভাৰতী, ভাস্বতী ভাৰতী, অনুপম শইকীয়া, সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ উপৰিও অসম গণ পৰিষদৰ নেতা জয়ন্ত খাউণ্ড, বিজেপিৰ নেতা শ্যামল শৰ্মা, লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ লোহিত হাজৰিকা, লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ড৹ বিমান চেতিয়া, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী পৰেশ ভূঞাকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা শ শ লখিমপুৰীয়া ৰাইজে অংশগ্রহণ কৰে ।

Tribute to Zubeen Garg
লখিমপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰি সংগীত শিল্পী দিগন্ত ভাৰতীয়ে কয়, "অসমৰ প্ৰতিজন লোকেই জুবিনৰ পৰিয়াল ।" জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ জুবিনৰ পৰিয়ালসহ অসমবাসীক ন্যায় দিবলৈ আহ্বান জনায় । এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সকলোকে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈও আহ্বান জনায় । ইফালে কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয়, "জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে যথেষ্ট কৰিছে । ৰাইজে ন্যায় কামনা কৰি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে । জুবিন সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি কৰ্তা । তেওঁ এটা যুগৰ সূচনা কৰিছে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে আৰম্ভ হোৱা এই আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা, নাম-কীৰ্তন, দিহা নাম পৰিৱেশন, বন্তি প্ৰজ্বলন আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

