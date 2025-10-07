পৱিত্ৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ সন্ধিয়া মাজুলীৰ আকাশে-বতাহে 'মায়াবিনী...'

পৱিত্ৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ সন্ধিয়া মাজুলীৰ আকাশে-বতাহে 'মায়াবিনী...'
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি দোষীক শাস্তি বিহিবলৈ দাবী সত্ৰাধিকাৰৰ ।
Published : October 7, 2025 at 11:53 AM IST
মাজুলী : কোনেও ভবা নাছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক অকালতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব লাগিব বুলি । সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুত আজিও ম্ৰিয়মান প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগী । ৰাজ্য়ৰ সকলো ঠাইতে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে যদিও কোনোৱে মানি ল'ব খোজা নাই জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি গৈছে ।
অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিলে । মহান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ভাগি পৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়া । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে দেখা গৈছে গৈছে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ সমবেত হোৱা ৰাইজৰ ছবিখন । সোমবাৰে মাজুলীৰ গড়মূৰ লক্ষ্মী পূজাৰ ভাওনাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বেও জুবিন গাৰ্গলৈ জ্ঞাপন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে । এই অনুষ্ঠানতেই সত্ৰাধিকাৰসহ সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে নিগৰালে জুবিন গাৰ্গৰ অতিকৈ প্ৰিয় গীত "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...."। ঐতিহাসিক গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৱেগিক হৈ পৰে ।
সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "তেওঁৰ মৃত্য়ু কোনেও সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই । সৰুৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ গীত শুনি ডাঙৰ হৈছো; কিন্তু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগিব বুলি ভবা নাছিলো । জুবিন গাৰ্গৰ শৰীৰটোহে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে; কিন্তু তেওঁ আমাৰ মাজত সদায় থাকিব ।" সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি দোষীক শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনায় ।