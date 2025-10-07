ETV Bharat / state

পৱিত্ৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ সন্ধিয়া মাজুলীৰ আকাশে-বতাহে 'মায়াবিনী...'

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি দোষীক শাস্তি বিহিবলৈ দাবী সত্ৰাধিকাৰৰ ।

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
মাজুলীৰ লক্ষ্মী পূজাৰ ভাওনাত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : কোনেও ভবা নাছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক অকালতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব লাগিব বুলি । সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুত আজিও ম্ৰিয়মান প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগী । ৰাজ্য়ৰ সকলো ঠাইতে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে যদিও কোনোৱে মানি ল'ব খোজা নাই জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি গৈছে ।

অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিলে । মহান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া ভাগি পৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়া । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে দেখা গৈছে গৈছে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ সমবেত হোৱা ৰাইজৰ ছবিখন । সোমবাৰে মাজুলীৰ গড়মূৰ লক্ষ্মী পূজাৰ ভাওনাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বেও জুবিন গাৰ্গলৈ জ্ঞাপন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

মাজুলীৰ লক্ষ্মী পূজাৰ ভাওনাত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে । এই অনুষ্ঠানতেই সত্ৰাধিকাৰসহ সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে নিগৰালে জুবিন গাৰ্গৰ অতিকৈ প্ৰিয় গীত "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...."। ঐতিহাসিক গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৱেগিক হৈ পৰে ।

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
মাজুলীৰ লক্ষ্মী পূজাৰ ভাওনাত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "তেওঁৰ মৃত্য়ু কোনেও সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই । সৰুৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ গীত শুনি ডাঙৰ হৈছো; কিন্তু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগিব বুলি ভবা নাছিলো । জুবিন গাৰ্গৰ শৰীৰটোহে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে; কিন্তু তেওঁ আমাৰ মাজত সদায় থাকিব ।" সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি দোষীক শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনায় ।

লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যজুৰি জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা-আদ্যশ্ৰাদ্ধ

দহ সহস্ৰাধিকে সমস্বৰে গালে মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...

For All Latest Updates

TAGGED:

MAJULIইটিভি ভাৰত অসমজুবিন গাৰ্গZUBEEN GARG SONGTRIBUTE TO ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.