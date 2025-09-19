জুবিনৰ কণ্ঠ অবিহনে ব'হাগো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব; আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক
জুবিনৰ মৃত্যুত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল তথা অনুৰাগীলৈ সমবেদনা ।
Published : September 19, 2025 at 5:55 PM IST
শিৱসাগৰ : ''গানে কি আনে, সুৰৰ সোপানে ... ।'' হয়, গানে অনা সুৰৰ সোপানত নিজৰ জীৱনৰ সংজ্ঞা বিচৰা অভিমানী মনৰ, খেয়ালী মনৰ জুবিনৰ জীৱন বন্তি আজি নুমাই থাকিল । সাগৰৰ তলিত শান্তি বিচৰা জুবিনে তেওঁৰ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীক এসাগৰ শোকত পেলাই সেই সাগৰতে সমাহিত হ'ল ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কোনো এজন অসমীয়াই মানি ল'ব পৰা নাই । সকলোৰে যেন এটাই কামনা, এই মৃত্যুৰ খবৰ মিছা হওক । কিন্তু এয়া যে সঁচা । নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল হিয়াৰ আমঠু জুবিনক । যাৰবাবে এতিয়া শোক বিহ্বল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসম । শোকত ম্ৰিয়মাণ তেওঁৰ গানৰ হাজাৰ শ্ৰোতা ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত বিভিন্নজনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে তেওঁলৈ জনাইছে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে জুবিনৰ মৃত্যুত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি কয় যে তেওঁৰ কণ্ঠ অবিহনে ব'হাগ আধৰুৱা হৈ ৰ'ব ।
তেওঁ কয়, "এনেকুৱা এটা খবৰৰ বাবে কোনো প্ৰস্তুত নাছিল । অসমৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয়ত স্থান পোৱা এগৰাকী শিল্পী, যি নিজৰ সৃষ্টিৰে গীত লিখি, সুৰ কৰি, নিজৰ কণ্ঠ নিগৰাই গানবিলাকক প্ৰাণৱন্ত কৰিছিল । সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ গানত মানুহে জীনৱৰ বাট বিচাৰি পাইছিল । তেখেতৰ কণ্ঠ অবিহনে ব'হাগো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইখিনি সময় সঁচাকৈয়ে দুখদায়ক সময় । এই সময়খিনিত আমি খুব ব্যথিত হৈ পৰিছো, খুব শোকাকুল পৰিৱেশ । প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ হৃদয়ত স্থান লাভ কৰা এগৰাকী শিল্পীৰ মহাপ্ৰয়াণ, সেই মহাপ্ৰয়াণ এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজেৰে হ'ব সেয়া কোনেও ভবা নাছিল । আমি কোনেও আশা কৰা নাছিলো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংবাদ আমি লাভ কৰিম । এই ৰূঢ় বাস্তৱৰ সন্মুখীন হ'বৰ বাবে আমাক যেন অদৃশ্যজনে শক্তি দিয়ে । সেই প্ৰাৰ্থনা আমি অদৃশ্যজনৰ ওচৰত কৰিছো । তেখেতৰ মৃত্যুত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো । তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীলৈ সমবোদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"