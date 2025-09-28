জুবিন বিহীন মহানগৰীত নাই পূজাৰ উচাহ
ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যত ৷ পূজা বুলি ৰাইজৰ মাজত নাই পূৰ্বৰ দৰে ব্যস্ততা ৷
Published : September 28, 2025 at 6:24 PM IST
গুৱাহাটী : হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ শোকৰ মাজতে দেৱী দুর্গাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী । হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন বিহীন এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাত নাই পূৰ্বৰ পৰিৱেশ । দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লেই সাধাৰণতে মহানগৰীত দেখা পোৱা যায় ব্যাপক উচাহ-উদ্দীপনা; কিন্তু এইবাৰ যেন সকলোৰে মনবোৰ উৰুঙা । তাৰ মাজতে জাক-জমকেৰে ন'হলেও আধ্যাত্মিক নীতি-নিয়মেৰে দেৱী দুর্গাক আদৰিব মহানগৰবাসীয়ে ।
জাক-জমক নাথাকিব বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰত :
শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আজি মহাষষ্ঠী । ষষ্ঠীত বেলবৰণেৰে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব দেৱী দুৰ্গাক । আৰম্ভ হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ । মহানগৰীৰ প্ৰায়ভাগ পূজা মণ্ডপৰ দৰে বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰৰ পূজাতো নাই পূৰ্বৰ দৰে উচাহ । বিগত বছৰত হোৱা জাক-জমকতাৰ সলনি এইবাৰ আধ্যাত্মিক নীতি-নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব পূজা ।
এইবাৰৰ বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰৰ পূজাৰ আয়োজন সন্দৰ্ভত পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ৰাজেন ৰাভাই কয়, "আজি পৰা ষষ্ঠী পূজা আৰম্ভ । আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা বাবে এইবাৰ সকলো পূজা উৎসৱ মৌন হৈ পৰিছে । নকৰিলেও উপায় নাই । কাৰণ আমি আগতেই প্ৰস্তুতি কৰিলো, সেইবাবে যিমান পাৰো কিছু কিছু কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছো । যোৱা কেইবছৰৰ দৰে এইবাৰ সিমান জাক-জমক নাথাকিব ।"
ইফালে, বেলতলা পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখ ভাগতে ৰখা হৈছে হ্ৰাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ ফটো । পূজালৈ অহা ভক্তই তাতেই জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । সমান্তৰালভাৱে পূজা মণ্ডপৰ পৰা কণমানি অনুৰাগীয়ে 'মায়াবিনী' গাই জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
জুবিনক সুঁৱৰিলে ভক্তই :
পূজা মণ্ডপলৈ আহি জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি ভক্তই ক'লে, "এইটো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা কলা অধ্যায় বুলি ক'ব লাগিব । জুবিন দা অবিহনে এটা ভাল নলগা পৰিৱেশ । মানুহবোৰ আহিছে যদিও আগৰ দৰে এইবাৰ পূজাৰ পৰিৱেশ নহ'ব চাগে ।"
ষষ্ঠী পূজাৰ তাৎপৰ্য :
লোকবিশ্বাস অনুষৰি মহালয়াত ধৰালৈ আগমন ঘটা মা দুৰ্গা কৈলাশৰ পৰা আহি ষষ্ঠীৰ দিনা বেল গছৰ তলত জিৰণি ল'ব লগীয়া হয় । বোধনৰ পিছত বেল গছৰ তলত দুটা বেলেৰে দেৱীক পূজা কৰা হয় । বেল দুটা বৰণ কৰি অনাৰ পিছত দেৱী পূজা আৰম্ভ হয় ।
আজি মা দুৰ্গা দেৱীৰ কাত্যায়নী ৰূপত আৰাধনা কৰা হয় । পৃথিৱীত দানৱ মহিষাসুৰৰ অত্যাচাৰ বাঢ়ি যোৱাত ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰে নিজৰ শৰীৰৰ পৰা এটোপ এটোপকৈ তেজ দি মহিষাসুৰ নিধনৰ উদ্দেশ্যে এই কাত্যায়নী দেৱীক সৃষ্টি কৰিছিল । মহৰ্ষি কাত্যায়নে এই দেৱীক প্ৰথমে উপাসনা কৰিছিল । মহৰ্ষি কাত্যায়নৰ পূজা গ্ৰহণ কৰা বাবে দেৱীৰ এই ৰূপটোক কাত্যায়নী নামে জনা যায় । কাত্যায়নী দেৱী চতুভূৰ্জা আকৃতিৰ । তেওঁৰ বাহন সিংহ ।