পূজা মণ্ডপত উজলিল জুবিন গাৰ্গৰ অমৰ সৃষ্টি: নিজৰ গানেৰে শ্ৰদ্ধা-স্মৰণৰ প্ৰয়াস শিল্পীগৰাকীক

প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কেইবাটাও গীতক আধাৰ হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ হাউলীৰ আনন্দ বজাৰৰ জনকল্যাণ সমিতিৰ পূজাৰ মণ্ডপ ৷

পূজা মণ্ডপত উজলিল জুবিন গাৰ্গৰ অমৰ সৃষ্টি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read
বৰপেটা: বৰপেটা জিলাত এইবাৰ ৯৭ খন দুৰ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । অৱশ্যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ পূজাৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট ম্লান হৈ আছে । আনহাতে,‌ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰা হৈছে ।

এই পূজা মণ্ডপবোৰৰ ভিতৰত হাউলীৰ আনন্দ বজাৰৰ জনকল্যাণ সমিতিৰ পূজা মণ্ডপটোৱে এইবাৰ ৰাইজৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।‌

এইবাৰ ৪৯ সংখ্যক বৰ্ষৰ বাবে পূজা উদযাপন কৰা সমিতিখনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তৰে প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ কেইবাটাও গীতক আধাৰ হিচাপে লৈ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত‌ পূজা উদযাপন সমিতিৰ উপদেষ্টা ৰতন কুমাৰ সেনে কয় যে তেওঁলোকৰ মণ্ডপৰ আৰ্হি এইবাৰ অন্য আছিল যদিও আটাইৰে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ অকাল বিয়োগৰ শোকত তেওঁলোকে পূৰ্বৰ আৰ্হি সলনি কৰি জুবিন গাৰ্গৰ নিৰ্বাচিত কেইবাটাও গীতক প্ৰতিফলিত কৰি মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ‌

সেয়েহে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত দিনে-নিশাই কাম কৰি নতুন আৰ্হিত মণ্ডপটো সাজি উলিওৱা হয় ।‌ এয়া তেওঁলোকৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ অতি সামান্য এক প্ৰচেষ্টা বুলিও উপদেষ্টাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।‌

একেদৰে পূজা উদযাপন সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া আনন্দ সাহাই কয়, "এইবাৰ পূজাখনৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাতিল কৰা হয় । সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বাতিল কৰা হয় । পূজাৰ আটাইকেইদিন জুবিন গাৰ্গৰ গীত বজোৱা হ'ব ৷ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ৰূপত এইবাৰৰ পূজাখন পালন কৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে সপ্তমী পূজা সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ৰূপত পালন কৰা হয় ।

