জুবিনবিহীন প্ৰথম শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা, তেজপুৰৰ দুৰ্গাবাৰী পূজা মণ্ডপত জুবিন-ভূপেনদালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

দুৰ্গাবাৰী পূজা মণ্ডপত সপ্তমী পূজাত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাৰ ।

তেজপুৰ দুৰ্গাবাৰী পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 5:29 PM IST

4 Min Read
তেজপুৰ : যথা ৰীতিৰে সোমবাৰে উদযাপন হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ সপ্তমী পূজা । আনহাতে, অসমত জুবিনবিহীনভাৱে প্ৰথমটো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে । যাৰ বাবে আধ্যাত্মিকতাৰে তেজপুৰ চহৰৰ বিভিন্ন ঠাইত পূজা-অৰ্চনা অনুষ্ঠিত কৰিছে যদিও পূজাৰ কোনো আনন্দ নাই । সকলোতে এক গোমা পৰিৱেশৰ মাজেৰে পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে ।

অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ১০ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো সকলোৱে এতিয়াও শোক সাগৰৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই । তাৰ মাজতে আহিছে শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা । যাৰ বাবে একমাত্ৰ আধ্যত্মিকতাৰেহে অনুষ্ঠিত হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনা । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকাকুল পৰিৱেশ সকলোতে ।

তেজপুৰৰ দুৰ্গাবাৰী পূজা মণ্ডপত জুবিন-ভূপেনদালৈ শ্ৰদ্ধা (ETV Bharat Assam)

ইফালে পূজাথলীসমূহৰ সন্মুখত শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সকলোৱে । কোনো সহিব পৰা নাই জুবিন নোহোৱা হোৱাৰ দুখৰ বোজা । অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অকাল বিয়োগত এতিয়া যেন স্তব্ধ পৰিস্থিতি আকাশ-বতাহ সকলোতে । চৌদিশে মাথোঁ জুবিন জুবিন পৰিৱেশ ।

জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন ফটো লগোৱা হৈছে পূজা মণ্ডপত (ETV Bharat Assam)

ব্যতিক্ৰম নহয় সাংস্কৃতিক চহৰ তেজপুৰো । ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ গৰিমাৰে মহিমামণ্ডিত তেজপুৰ চহৰৰ সকলো ঠাইতে মাথোঁ জুবিনৰ ছবি । শৈশৱ, যৌৱনৰ লগতে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ বিভিন্ন সময়ৰ ছবিৰে সকলোৰে জুবিনক অন্তৰত জীয়াই ৰখাৰ বৃহৎ আয়োজন ।

তেজপুৰ দুৰ্গাবাৰী পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰ চহৰৰ দুৰ্গাবাৰী পূজাৰ আছে এক বিশেষ আকৰ্ষণ । আয়োজক কমিটীয়ে প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন বার্তাৰে সমাজক সচেতন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে । ব্যতিক্ৰমী নহয় এইবাৰো । পূজা মণ্ডপলৈ যোৱা প্ৰৱেশ পথৰ দুয়োকাষে জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ।

তেজপুৰ দুৰ্গাবাৰী পূজা মণ্ডপত ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, যিহেতু এই বছৰ ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ, সেইবাবে সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈও মণ্ডপৰ সন্মুখত তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবি স্থাপন কৰিছে ।

বিভিন্ন খেলৰ সামগ্ৰীৰে সজাই তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই দুৰ্গাবাৰীৰ পূজাথলীত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি সপ্তমীৰ পূজা-অৰ্চনা কৰে । পূজা সমাপনৰ পিছত তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গে আমাক এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অসমৰ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলোৱে এটা পণ লৈছে যে আগন্তুক দিনত পূজাত আমি কোনো ৰং ৰহইচ নকৰোঁ । তেজপুৰৰ প্ৰতিখন দুৰ্গা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিচ্ছবি ৰখা হৈছে, শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আজি সপ্তমী পূজা মই দুৰ্গাবাৰীত কৰিছোঁ । তেজপুৰৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ । দুৰ্গাবাৰীৰ পূজাৰ সাজসজ্জাৰ পদ্ধতিৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে আৰু পূজাৰ প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন লাভ কৰে । এইবাৰ সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ খেলাৰ সামগ্ৰীৰে আকৰ্ষণীয়কৈ পূজা মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰিছে । লুডু, কেৰম আদি সামগ্ৰীৰে সজোৱা হৈছে ।"

তেজপুৰ দুৰ্গাবাৰী পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, পূজা সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া ৰাজেশ দাসে কয়, "এইবাৰ সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হৈছে । যিহেতু আমাৰ অতি মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আকস্মিকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে, সেয়ে সমগ্ৰ পেণ্ডেলত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সজীৱ কৰিবলৈ বিভিন্ন ফটো আৰু তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো শাৰদীয় পূজাত আজি সকলোৱে মৰ্মে মৰ্মে অনুতপ্ত, সেয়ে আধ্যত্মিকতাৰ বাহিৰে কোনো আনন্দ নাই আৰু কেনেকৈনো কৰিম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ লগতে আমিও জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ কামনা কৰিলোঁ ।"

এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া সকলো পূজা মণ্ডপতে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে শিল্পীগৰাকীক সকলোৱে ৰোমন্থন কৰিছে ।

