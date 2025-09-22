নিশা চাইৰেণ বজাই ওলাল ইখনৰ পিছত সিখন এম্বুলেন্স: প্ৰিয় শিল্পীলৈ ব্যতিক্ৰমী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

ETV Bharat / state

নিশা চাইৰেণ বজাই ওলাল ইখনৰ পিছত সিখন এম্বুলেন্স: প্ৰিয় শিল্পীলৈ ব্যতিক্ৰমী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিস্বৰূপে নগাঁৱত এম্বুলেন্স ৰেলী । গোটেই নিশা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ'ল শ শ অনুৰাগী ।

নগাঁৱত এম্বুলেন্স ৰেলীৰে প্ৰিয় শিল্পীজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 1:43 PM IST

নগাঁও: অসমৰ প্ৰিয় শিল্পী তথা যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰ'ৱ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত সমগ্ৰ অসম আজি মৰ্মাহত । লাখ লাখ লোকে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ সৰুসজাইত ভিৰ কৰিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো অনুৰাগীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে । তাৰ মাজতে নগাঁৱত এক অভূতপূৰ্ব দৃশ্য দেখা গ'ল ।

শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিস্বৰূপে ৰাজপথত উলিওৱা হ'ল এক বিশেষ ৰেলীৰ । এম্বুলেন্স সন্থাৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এই ৰেলীৰ । ৰেলীৰ অংশ হিচাপে নগাঁৱৰ ৰাজপথত ৪০ খনৰো অধিক এম্বুলেন্সে একেলগে যাত্ৰা কৰিলে । চাইৰেণ বজাই, শাৰী পাতি এম্বুলেন্সবোৰ নগাঁও চহৰত যাত্ৰা কৰিলে ।

নগাঁৱত এম্বুলেন্স ৰেলীৰে প্ৰিয় শিল্পীজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)

নগাঁৱত এম্বুলেন্সৰ ৰেলী :

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিস্বৰূপে নগাঁৱৰ ৰাজপথত এই এম্বুলেন্সৰ ৰেলী আছিল এক অনন্য । এম্বুলেন্সবোৰে একেলগে চাইৰেণ বজাই নগাঁও চহৰৰ মূল পথসমূহৰে গতি কৰে, যিয়ে জুবিনৰ স্মৃতিক জনতাৰ হৃদয়ত চিৰজাগ্ৰত কৰি ৰাখিলে । এই ৰেলীৰ আয়োজনত জুবিনৰ অনুৰাগী, স্থানীয় সংগঠন আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ সৈতে জড়িত সংস্থাসমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল । এম্বুলেন্সসমূহত জুবিনৰ ফটো, ফুলৰ মালা আৰু তেওঁৰ গীতৰ কলিবোৰ বেনাৰত লিখি ৰখা হয় । নগাঁও চহৰৰ ৰাজপথত প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এম্বুলেন্সৰ এই ৰেলীক সঁহাৰি জনাই চৌদিশে জুবিন দা অমৰ ধ্বনি শুনা যায় ।

এই সন্দৰ্ভত এম্বুলেন্স সন্থাৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু অনাকাংক্ষিত, অতি বেদনাদায়ক । আমি তেওঁৰ মৃত্যুত অতিশয় শোকপ্ৰকাশ কৰিছোঁ । আমাৰ হাস্পতালসমূহৰ এম্বুলেন্স সন্থাৰ জৰিয়তে নগাঁৱত এটা ৰেলী উলিয়াইছো । আমি গোটেই নগাঁওখন পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ ।"

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)

শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ :

গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইত অনুষ্ঠিত হৈ থকা জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান নগাঁৱৰ জনতাইয়ো প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত প্ৰত্যক্ষ কৰে । জুবিন অনুৰাগীসকলে গোটেই নিশা এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগতে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এই অনুষ্ঠানত জুবিনৰ জনপ্ৰিয় গীতসমূহো পৰিৱেশন কৰা হয় ।

ইফালে দেওবাৰৰ দিনটোত নগাঁও চহৰৰ সকলো দোকান-পোহাৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ ৰাখি দোকানৰ সন্মুখত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

