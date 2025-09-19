সাগৰৰ তলিত চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিল জুবিন; গান শুনিবলৈ নহয়, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈহে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা

সাগৰৰ তলিত চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিল জুবিন; গান শুনিবলৈ নহয়, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈহে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা
ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰাগীসকলে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : September 19, 2025 at 10:01 PM IST
নিউজ ডেক্স : লতাশিল খেলপথাৰত হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনিবলৈ নহয়, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈহে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা । জুবিন গাৰ্গৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যুৰ খবৰৰ পিছতেই শোকত ভাগি পৰিছে ৰাজ্যবাসী । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্য়োগত লতাশিল খেলপথাৰত আয়োজন কৰা ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অনুৰাগীসকলে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
অনুৰাগীসকল শোকত ভাগি পৰিছে অতি মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক আৰু কোনোদিনে লগ নোপোৱাৰ বেদনাত । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "সোণালী কণ্ঠ এটা হেৰাই গ'ল । এটা তৰা খহি গ'ল, এটা সম্পদ হেৰাই গ'ল । ৰাইজে লতাশিলত গান শুনিবলৈ সমবেত হোৱা নাই, এপাহ ফুল দিবলৈ সমবেত হৈছে । ইয়াতকৈ মৰ্মান্তিক পৰিৱেশ একো হ'ব নোৱাৰে । একে পৰিৱেশ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে । ছাত্ৰ সন্থাই মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই ৭ দিনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি আছুৰ পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰাখিব ।"
বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ লন শইকীয়াই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কয়, "জুবিন গাৰ্গক এনেকৈ হেৰাম বুলি ভবা নাছিলো । হাৰ্টথ্ৰৱে সকলোৰে হাৰ্ট ব্ৰেক কৰি গুচি গ'ল। কোনেও ভৱা নাছিল । ৫২ বছৰে তেওঁ যি অৱদান দিলে প্ৰতিটো প্ৰজন্ম ই মনত ৰাখিব । অকালতে গুচি গ'ল । কেইবাটাও কাম আধৰুৱা কৰি গ'ল ।"
জোনাইত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :
অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে জোনাইৰ বিষয়ে কি কৈছিল সেয়া জানিবলৈ ২০২২ চনৰ জুলাই মাহলৈ উভতি যাব লাগিব । আজিৰ পৰা আঢ়ৈ বছৰ পূৰ্বে জোনাইত ২০২২ চনত অনুষ্ঠিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ বিংশতম জোনাই দ্বি-বার্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনখনত শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কৈছিল জোনাইখন বহুত ডাঙৰ ঠাই । জোনাই মহকুমাৰ পৰা জিলালৈ উন্নীত কৰিব লাগে আৰু কৰিব মই ক'লে হৈ যায়.. হয়তো সম্পূৰ্ণ জিলা নহ'লেও শিল্পীগৰাকীয়ে কোৱাৰ পিছতে জোনাই মহকুমা সমজিলালৈ উন্নীত হ'ল ।
লগতে ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ পবা বৰ্ষাৰণ্যক বন্যপ্রাণী অভাৰণ্য় হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিল শিল্পীগৰাকীয়ে । তদুপৰি জোনাইলৈ পুনৰ আহি পবা পৰিদৰ্শন কৰিব বুলিও কৈছিল । জোনাইত পবা মহোৎসৱ পাতিব লাগে বুলিও কৈছিল জুবিন গাৰ্গে ... কিন্তু জোনাইৰ পবা বৰ্ষাৰণ্য পৰিদৰ্শন কৰা নহ'ল ।
লগতে কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱ জোনাইত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথাও কৈছিল জুবিন গাৰ্গে । সকলোবোৰ এতিয়া আধৰুৱা হৈ থাকিল । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাইতো জোনাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আছুৰ শ্বহীদ বেদী প্ৰাংগনত শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গলৈ ৷
কণ্ঠশিল্পী গৰাকীৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যেতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে । কোনেও যেন মানি লব পৰা নাই এতিয়া যে কণ্ঠশিল্পী গৰাকী নাই । সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । দক্ষিণ পাট কলিতা গাঁৱত জুবিন গাৰ্গলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় ।
জোৱাঁইৰ মৃত্যুত গোলাঘাটত শোকৰ বন্যা, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈ পৰিল দোকান-পোহাৰ
অসমৰ হিয়াৰ আমঠু, জনতাৰ প্ৰাণ স্পন্দন স্বৰূপ শিল্পী, অসমীয়া সংগীতৰ ভোটাতৰা জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী । জনতাৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে জুবিন গাৰ্গৰ শহুৰেকৰ চহৰ গোলাঘাটবাসীক ।
জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ খবৰতো বিয়পি পৰাৰ লগে-লগে শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰে গোলাঘটীয়া । ২০০২ চনত গোলাঘাট নগৰৰ শান্তিপুৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা সুৰেন শইকীয়া আৰু ৰুণুমী শইকীয়াৰ কন্যা গৰিমাৰ শইকীয়াৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল জুবিন । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত গৰিমাৰ পৰিয়ালে শান্তিপুৰৰ মাটি-ভেঁটি বিক্ৰী কৰি গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হৈ পৰে ।
আজি সন্ধিয়া গোলাঘাট নগৰৰ বাটা পইণ্টত বিভিন্ন সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি, গুণমুগ্ধই ভীৰ কৰি ধূপ-ধূনা, বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগতো জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সমুখভাগত বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আয়োজন কৰে এই অনুষ্ঠান ।
অন্যহাতে অগনণ গূণমগ্ধই সন্ধিয়া জুবিনৰ হৰ্ডিং লৈ কান্দি কান্দি জুবিনৰ গীত গাই গোলাঘাট নগৰত সমদল কৰি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰে । জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট বোলছবি পৰিচালক দিনেশ গগৈয়ে কয়, ''এইটো অসমৰ বাবে এটা দুৰ্দিন । কাৰণ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ পাছত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব দৰবাৰত জুবিন গাৰ্গে অসমক স্থান দিছিল । বিলিউদতো দপদপাই আছিল । তেখেতে বিভিন্ন ভাষাত গীত গাইছিল । প্ৰায় ৩৮ হাজাৰ গীতৰ লগত তেওঁৰ সমন্ধ আছে । ইয়াৰ উপৰিও জুবিন গাৰ্গ গোলাঘাটৰ জোঁৱাই আৰু মোৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক আছিল । বহু বছৰ আগতে মোৰ এখন ছবিত তেওঁ গীত গাইছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক । আজি হঠাৎ তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকীয়া হৈ গ'ল । আমি মানি ল'ব পৰা নাই । তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰ শান্তি কামনা কৰিছো ।''
মাজুলীত জুবিন গাৰ্গলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :
কোনেও যেন মানি ল'ব পৰা নাই যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই । কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যেতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে । সমগ্র ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
দক্ষিণ পাট কলিতা গাঁৱৰ যুৱকবৃন্দৰ উদ্যোগত দক্ষিণ পাট স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যে জুবিন গাৰ্গ যিহেতু অসুস্থ আছিল গতিকে তেওঁক বাহিৰলৈ নিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত আছিল সেইটোৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত গ্ৰহণ কৰক ।
জুবিনৰ গাৰ্গৰ অধ্যয়নৰত যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত সহ্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু বাতৰিয়ে শৈশৱ, কৈশোৰ কটোৱা আৰু জন্মস্থান যোৰহাটত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে । শোকত ভাগি পৰিছে । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ যোৰহাট ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সহ্ৰাধিক লোক আৰু তেওঁ প্ৰতিচ্ছবিত ধূপ চাকি, ফুলৰ থোপাৰে জনাইছে শ্ৰদ্ধা ।
জুবিন গাৰ্গৰ অধ্যয়ন কৰা যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত শিক্ষক সমাজ, ছাত্র-ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীকে আদি কৰি বিভিন্নজনে তেওঁ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ মহাবিদ্যালয় লৈ শেষবাৰৰ বাবে আনিবলৈ সকলোৱে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক অনুৰোধ জনায় ।
আনহাতে জুৱিন গাৰ্গক ওচৰৰে পৰা পোৱা তথা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ শ্ৰীমন্ত মাধৱে কয়, ''জুৱিন আমাৰ অলংকাৰ আৰু অহংকাৰ আছিল, জুৱিন গাৰ্গক এনেকৈ হেৰুৱাব লগাটো কল্পনা অতীত । জুৱিন গাৰ্গ আজি দুই, তিনিবছৰ পৰাই অসুস্থ হৈ আছিল, সেয়েহে তেওঁ স্বাস্থ্য প্ৰতি উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে দায়িত্ব লব লাগিছিল । আজি আমি কওঁ মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে আমি জুৱিনক হেৰাৱাই পেলালো । এই ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোগ লোৱা শ্যামকানু মহন্ত জৱাদিহি হ'ব লাগিব, জুৱিন গাৰ্গৰ মৃত্যু উচিত পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো ।''