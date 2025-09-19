ETV Bharat / state

সাগৰৰ তলিত চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিল জুবিন; গান শুনিবলৈ নহয়, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈহে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা

ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰাগীসকলে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

Tribute to Zubeen Garg
প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
নিউজ ডেক্স : লতাশিল খেলপথাৰত হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনিবলৈ নহয়, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈহে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা । জুবিন গাৰ্গৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যুৰ খবৰৰ পিছতেই শোকত ভাগি পৰিছে ৰাজ্যবাসী । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্য়োগত লতাশিল খেলপথাৰত আয়োজন কৰা ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অনুৰাগীসকলে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

অনুৰাগীসকল শোকত ভাগি পৰিছে অতি মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক আৰু কোনোদিনে লগ নোপোৱাৰ বেদনাত । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "সোণালী কণ্ঠ এটা হেৰাই গ'ল । এটা তৰা খহি গ'ল, এটা সম্পদ হেৰাই গ'ল । ৰাইজে লতাশিলত গান শুনিবলৈ সমবেত হোৱা নাই, এপাহ ফুল দিবলৈ সমবেত হৈছে । ইয়াতকৈ মৰ্মান্তিক পৰিৱেশ একো হ'ব নোৱাৰে । একে পৰিৱেশ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে । ছাত্ৰ সন্থাই মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই ৭ দিনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি আছুৰ পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰাখিব ।"

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ লন শইকীয়াই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কয়, "জুবিন গাৰ্গক এনেকৈ হেৰাম বুলি ভবা নাছিলো । হাৰ্টথ্ৰৱে সকলোৰে হাৰ্ট ব্ৰেক কৰি গুচি গ'ল। কোনেও ভৱা নাছিল । ৫২ বছৰে তেওঁ যি অৱদান দিলে প্ৰতিটো প্ৰজন্ম ই মনত ৰাখিব । অকালতে গুচি গ'ল । কেইবাটাও কাম আধৰুৱা কৰি গ'ল ।"

জোনাইত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :

অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে জোনাইৰ বিষয়ে কি কৈছিল সেয়া জানিবলৈ ২০২২ চনৰ জুলাই মাহলৈ উভতি যাব লাগিব । আজিৰ পৰা আঢ়ৈ বছৰ পূৰ্বে জোনাইত ২০২২ চনত অনুষ্ঠিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ বিংশতম জোনাই দ্বি-বার্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনখনত শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কৈছিল জোনাইখন বহুত ডাঙৰ ঠাই । জোনাই মহকুমাৰ পৰা জিলালৈ উন্নীত কৰিব লাগে আৰু কৰিব মই ক'লে হৈ যায়.. হয়তো সম্পূৰ্ণ জিলা নহ'লেও শিল্পীগৰাকীয়ে কোৱাৰ পিছতে জোনাই মহকুমা সমজিলালৈ উন্নীত হ'ল ।

লগতে ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ পবা বৰ্ষাৰণ্যক বন্যপ্রাণী অভাৰণ্য় হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিল শিল্পীগৰাকীয়ে । তদুপৰি জোনাইলৈ পুনৰ আহি পবা পৰিদৰ্শন কৰিব বুলিও কৈছিল । জোনাইত পবা মহোৎসৱ পাতিব লাগে বুলিও কৈছিল জুবিন গাৰ্গে ... কিন্তু জোনাইৰ পবা বৰ্ষাৰণ্য পৰিদৰ্শন কৰা নহ'ল ।

Tribute to Zubeen Garg
প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

লগতে কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱ জোনাইত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথাও কৈছিল জুবিন গাৰ্গে । সকলোবোৰ এতিয়া আধৰুৱা হৈ থাকিল । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাইতো জোনাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আছুৰ শ্বহীদ বেদী প্ৰাংগনত শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গলৈ ৷

কণ্ঠশিল্পী গৰাকীৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যেতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে । কোনেও যেন মানি লব পৰা নাই এতিয়া যে কণ্ঠশিল্পী গৰাকী নাই । সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । দক্ষিণ পাট কলিতা গাঁৱত জুবিন গাৰ্গলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় ।

জোৱাঁইৰ মৃত্যুত গোলাঘাটত শোকৰ বন্যা, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈ পৰিল দোকান-পোহাৰ

অসমৰ হিয়াৰ আমঠু, জনতাৰ প্ৰাণ স্পন্দন স্বৰূপ শিল্পী, অসমীয়া সংগীতৰ ভোটাতৰা জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী । জনতাৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে জুবিন গাৰ্গৰ শহুৰেকৰ চহৰ গোলাঘাটবাসীক ।

জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ খবৰতো বিয়পি পৰাৰ লগে-লগে শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰে গোলাঘটীয়া ।‌ ২০০২ চনত গোলাঘাট নগৰৰ শান্তিপুৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা সুৰেন শইকীয়া আৰু ৰুণুমী শইকীয়াৰ কন্যা গৰিমাৰ শইকীয়াৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল জুবিন । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত গৰিমাৰ পৰিয়ালে শান্তিপুৰৰ মাটি-ভেঁটি বিক্ৰী কৰি গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হৈ পৰে ।

আজি সন্ধিয়া গোলাঘাট নগৰৰ বাটা পইণ্টত বিভিন্ন সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি, গুণমুগ্ধই ভীৰ কৰি ধূপ-ধূনা, বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগতো জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সমুখভাগত বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আয়োজন কৰে এই অনুষ্ঠান ।

Tribute to Zubeen Garg
প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

অন্যহাতে অগনণ গূণমগ্ধই সন্ধিয়া জুবিনৰ হৰ্ডিং লৈ কান্দি কান্দি জুবিনৰ গীত গাই গোলাঘাট নগৰত সমদল কৰি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰে । জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট বোলছবি পৰিচালক দিনেশ গগৈয়ে কয়, ''এইটো অসমৰ বাবে এটা দুৰ্দিন । কাৰণ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ পাছত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব দৰবাৰত জুবিন গাৰ্গে অসমক স্থান দিছিল । বিলিউদতো দপদপাই আছিল । তেখেতে বিভিন্ন ভাষাত গীত গাইছিল । প্ৰায় ৩৮ হাজাৰ গীতৰ লগত তেওঁৰ সমন্ধ আছে । ইয়াৰ উপৰিও জুবিন গাৰ্গ গোলাঘাটৰ জোঁৱাই আৰু মোৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক আছিল । বহু বছৰ আগতে মোৰ এখন ছবিত তেওঁ গীত গাইছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক । আজি হঠাৎ তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকীয়া হৈ গ'ল । আমি মানি ল'ব পৰা নাই । তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰ শান্তি কামনা কৰিছো ।''

মাজুলীত জুবিন গাৰ্গলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :

কোনেও যেন মানি ল'ব পৰা নাই যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই । কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যেতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে । সমগ্র ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

Tribute to Zubeen Garg in Majuli
মাজুলীত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

দক্ষিণ পাট কলিতা গাঁৱৰ যুৱকবৃন্দৰ উদ্যোগত দক্ষিণ পাট স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যে জুবিন গাৰ্গ যিহেতু অসুস্থ আছিল গতিকে তেওঁক বাহিৰলৈ নিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত আছিল সেইটোৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত গ্ৰহণ কৰক ।

জুবিনৰ গাৰ্গৰ অধ্যয়নৰত যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত সহ্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু বাতৰিয়ে শৈশৱ, কৈশোৰ কটোৱা আৰু জন্মস্থান যোৰহাটত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে । শোকত ভাগি পৰিছে । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ যোৰহাট ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সহ্ৰাধিক লোক আৰু তেওঁ প্ৰতিচ্ছবিত ধূপ চাকি, ফুলৰ থোপাৰে জনাইছে শ্ৰদ্ধা ।

জুবিন গাৰ্গৰ অধ্যয়ন কৰা যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত শিক্ষক সমাজ, ছাত্র-ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীকে আদি কৰি বিভিন্নজনে তেওঁ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ মহাবিদ্যালয় লৈ শেষবাৰৰ বাবে আনিবলৈ সকলোৱে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক অনুৰোধ জনায় ।

আনহাতে জুৱিন গাৰ্গক ওচৰৰে পৰা পোৱা তথা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ শ্ৰীমন্ত মাধৱে কয়, ''জুৱিন আমাৰ অলংকাৰ আৰু অহংকাৰ আছিল, জুৱিন গাৰ্গক এনেকৈ হেৰুৱাব লগাটো কল্পনা অতীত । জুৱিন গাৰ্গ আজি দুই, তিনিবছৰ পৰাই অসুস্থ হৈ আছিল, সেয়েহে তেওঁ স্বাস্থ্য প্ৰতি উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে দায়িত্ব লব লাগিছিল । আজি আমি কওঁ মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে আমি জুৱিনক হেৰাৱাই পেলালো । এই ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোগ লোৱা শ্যামকানু মহন্ত জৱাদিহি হ'ব লাগিব, জুৱিন গাৰ্গৰ মৃত্যু উচিত পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো ।''

