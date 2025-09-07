সুধাকণ্ঠৰ গীতত কলিয়াবৰ, আহকচোন আজি গীতৰ মাজেৰে যাওঁ সেই ঠাইখনলৈ...
১৯২৮চনীয়া ফৰ্ড গাড়ীত উঠি ফেৰীৰে পাৰ হৈ কলিয়াবৰত জলপান খাই উজনিলৈ যোৱা সুধাকণ্ঠ ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ শিল্পপ্ৰাণ চন্দ্ৰ ফুকনৰ আহ্বানত হৈ পৰিল অন্যতম 'মহান কলিয়াবৰীয়া'।
কলিয়াবৰ : সংগীত সূৰ্য, ভাৰতৰত্ন ড০ ভূপেন হাজৰিকাক কলিয়াবৰবাসীয়ে 'কলিয়াবৰীয়া ভূপেনদা' বুলিয়ে কয় । শদিয়াত জন্ম লৈ তেজপুৰ, গুৱাহাটী, কলকতা, মুম্বাই যি ঠাইৰে বাসিন্দা নহওক কিয়, ভূপেনদা কলিয়াবৰীয়া ! কলিয়াবৰৰ লগত ভূপেনদাৰ সম্পৰ্ক "১৯২৮ চনীয়া ফ'ৰ্ড গাড়ীত উঠি ফেৰীৰে লুইত পাৰ হৈ শিলঘাটত নামি কলিয়াবৰত জলপান খাই উজনিলে যাওঁ" বুলি তেখেতে নিজেই কৈ গৈছে ।
ভূপেনদাই ঘৰ সজা কলিয়াবৰৰ কুঠৰীকো গীতত স্থান দি লিখিছে –
"কাজিৰঙা মোৰ সেউজ সপোন,
আপোন কঁহৰা বাগৰি,
সীমাৰ লুইত আৰু ডিফলু আপোন,
আপোন মৰমী কুঠৰী ।"
শিল্প প্ৰাণ চন্দ্ৰ ফুকন আৰু শশী ফুকনৰ লগত বন্ধুত্ব সুলভ সম্পৰ্ক গঢ় লোৱাৰ পৰাই ভূপেনদাৰ সেউজীয়া মনটোক বুজি উঠিছিল শিল্পপ্ৰাণে । বহুবাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছত 'শিল্পীৰ পৃথিৱী' নামৰ আলোচনীত চন্দ্ৰ ফুকনে আহ্বান জনালে – "কুঠৰীলৈ আহক, কুঠৰীৰ সেউজী শোভাৰ মাজতে জিৰণি লওক ।"
কথামতেই কাম । চন্দ্ৰ ফুকন, শশী ফুকন আদি লোকৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত মাটি কিনা হৈ গ'ল । ভূপেনদাই কুঠৰীত এডোখৰ মাটি কিনি ঘৰ এটি সাজিলে । উজনি লৈ আহোতে-যাওঁতে 'আপোন ঘৰত' জিৰণী লৈ ঘৰটি দীপালী কৰি ৰাখে । এনেকৈয়ে ভূপেনদাৰ কলিয়াবৰৰ প্ৰতি মৰম গাঢ় হ'ল, কুঠৰীখনক, কুঠৰীৰ মানুহক নিজৰ বুলি ভাবিলে ।
নবৰ আলিৰ ঘৰচোৱা পাতিলে, পিছলৈ সেই ঘৰ-মাটি বিক্ৰী নোহোৱালৈকে সুৰেন নেওগে সেই ঘৰৰ চোৱা-চিতা কৰিলে । কলিয়াবৰৰ 'মঞ্চ'ই আয়োজন কৰা ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতালৈ ভূপেনদাই পিতৃ-মাতৃৰ সোঁৱৰণত বঁটা আগবঢ়াই কলিয়াবৰৰ প্ৰতি তেখেতৰ আপোনভাব পুনৰ প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে ।
কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ এই ঘৰটো ভূপেনদাৰ বহু ঘটনাৰ সাক্ষী । ভূপেনদাৰ ভাতৃ-ভগ্নীৰো এই ঘৰটোলৈ আহ-যাহ আছিল । ভূপেনদাৰো কুঠৰীৰ ঘৰটোক লৈ এটি সপোন দেখিছিল । তেখেতৰ কলিয়াবৰ প্ৰীতিৰ উমান দিছিল 'চামেলী মেমচাহাব' বোলছবিৰ বাবে ১৯৭৫ চনত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত শিল্পীৰ পৃথিৱী' আলোচনীৰ ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিশেষ সংখ্যাত ।
সেই সংখ্যাত "ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ সৈতে ১০,০০০ টকাৰ প্ৰাপ্য অৰ্থে আপুনি কি কৰম বুলি ভাবিছে ?" উত্তৰ প্ৰসংগত ভূপেনদাই কৈছিল – "অসমৰ প্ৰায় কেন্দ্ৰস্থল কুঠৰীত (কাজিৰঙাৰ ওচৰত) মই এটি পঁজাঘৰ সাজিছো, লগতে এখন কৃষিপাম । তাতে গাঁৱৰ মাজত মোৰ লোককৃষ্টিৰ এটি কেন্দ্ৰ খোলাৰ আশা আছিল । তাতে অসমৰ চুকে-কোণে থকা লোকসংগীতৰ সংগ্ৰহ এটা কৰাৰো মোৰ বহুদিনৰ পৰা পুহি ৰখা আশা । যদি টকাৰ হিচাপে জানে, দহ হাজাৰ টকা বৰ বেছি টকা নহয় । তথাপি তাৰে (যদি ৰাষ্ট্ৰই নগদ টকা দিয়ে) আৰম্ভণি এটা কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছো । নহ'লেও কষ্ট কৰি গীত গাই হ'লেও সেই কেন্দ্ৰ খুলি দেশক দি যামেই ।"
কিন্তু ভূপেনদাৰ সপোন জীৱিত কালত পূৰ্ণ নহ'ল । এতিয়া ভূপেনদাৰ জন্মশতবৰ্ষ উদ্যাপনৰ চৰকাৰী আয়োজনৰ মাজতে ভূপেনদাৰ সপোন বাস্তৱ হোৱাৰ আশা কৰে কলিয়াবৰবাসীয়ে লগতে ভূপেনদাৰ কুঠৰীৰ 'আপোন ঘৰ'টিয়ে পুনৰ প্ৰাণ পোৱাৰ কামনা । ভূপেনদাই ৰচনা কৰা গীততো কলিয়াবৰৰ ঠাই আৰু ব্যক্তিয়ে স্থান লাভ কৰিছে ।
তদুপৰি, সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ প্ৰয়াত কুসুম বৰাদেৱে ৰচনা কৰা, শিল্পী পেঞ্চনাৰ যোগেন বৰদলৈদেৱৰ সুৰোৰোপিত 'এইখন কলিয়াবৰ' গীতটিৰে কলিয়াবৰক অনন্য ৰূপত দাঙি ধৰিলে । এই গীতসমূহে ভূপেনদাৰ কলিয়াবৰখনৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিক সম্পৰ্ক প্ৰতীয়মান কৰে ।
তাৰে নিজ কথা আৰু সুৰেৰে লিখা তিনিটি গীতৰ বিষয়ে এই লেখাটিত উল্লেখ কৰিব বিচাৰা হৈছে । কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰৰ শিল্পপ্ৰাণ চন্দ্ৰ ফুকনৰে আত্মিক সম্পৰ্ক আছিল । সেই আত্মিক সম্পৰ্কৰ বাবেই চন্দ্ৰ ফুকনৰ অনুৰোধত কুঠৰীত এটি ঘৰ সাজিছিল ।
এই লেখাটোত কলিয়াবৰৰ ব্যক্তি বিশেষক প্ৰাধান্য দি ৰচনা কৰা দুটি গীতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচৰা হৈছে । যদি জীৱনে কান্দে নাই নাই বুলি, ৰচনা কাল : ১৯৬৫ । সংগীতসূৰ্য ড০ ভূপেন হাজৰিকা তেতিয়া ছিলঙতে আছিল ।
এই বুলি মেজত পৰি থকা পুৰণা লেফাফা এটা টান মাৰি কলমটোৰে অলপ পৰ কিবা এটা লিখাত লাগিল । মই মনে-মনে ৰৈ থাকিলো । কৰুণা ভট্টাচার্যই জেপৰ পৰা পানামা চিগাৰেট এটা উলিয়াই জ্বলাই ল’লে আৰু নির্বিকাৰ চিত্তে চিগাৰেটৰ ধোঁৱাবোৰ উৰুৱাই দি দি মোৰ দৰে অপেক্ষা কৰিলে । ভূপেন হাজৰিকাই লেফাফাৰ ওপৰত লিখাখিনি শেষ কৰি মোক লেফাফাটো আগবঢ়াই দি ক’লে— আপুনি চাই যাওক, মই গাই যাওঁ । বহুত সভা-সমিতিত গীত গাইছো — এইটো গীত আপোনাৰ কাৰণে গাঁও ।
লেফাফাটোত চন্দ্ৰ ফুকনৰ বাবে প্রথমতে লিখা আছিল— আপুনি হাঁহক নিজৰ কাৰণে, পৰৰ কাৰণে আৰু মোৰ কাৰণে হাঁহক ।
ইতিমধ্যে ভূপেন হাজৰিকাই অলপ গুণগুণাই ল’লে । তাৰ পিছত ক’লে— শুনক মোৰ গীতটি । এই বুলি লেফাফাত লিখা গীতটি আৰম্ভ কৰিলে—
''যদি জীৱনে কান্দে নাই নাই বুলি
যদি জীৱনে কান্দে নাই নাই বুলি
যদি দুখতে উৰে ধৰণীৰ ধূলি
নিৰাশাই আশাবোৰ ভাঙিব খুজিলে
মই গোৱা গীতটি গাবা ।
এটি বগলী যদি অকলে অকলে
উৰি উৰি যোৱা দেখা সাগৰৰ ফালে
বিৰাটৰ সৰু ক্ষণে ভৰাই তুলিলে
মই ৰচা গীতটি পঢ়িবা ।
বিচৰাটো যদি তুমি এবাৰো নোপোৱা
নিবিচৰাটিকে যদি বহুবাৰ পোৱা
বিচৰাটি ভাবি-গুণি কান্দিব খুজিলে
মই হঁহা হাঁহিটি হাঁহিবা ।
বহুতৰে বহু বুকু ভঙা ভঙা দেখোঁ
সেয়েহে আশাৰে ভৰা গীতবোৰ লিখোঁ
ভুলতেই যদি তুমি আন্ধাৰকে পোৱা
কাঁইটকে শেৱালিৰে পাহি বুলি লোৱা ।
তোমাৰ তেজেৰে বাট ৰঙা ৰঙা হ’লে
মই দিয়া সুৰেৰে মচিবা ।''
শিল্পপ্ৰাণ চন্দ্ৰ ফুকনে লিখা গীতটিৰ জন্ম কাহিনী নগাঁৱৰ পৰা প্ৰকাশিত 'বিচিত্রা'ৰ প্রথম প্রকাশত স্থান পাইছিল শিল্পপ্ৰাণৰ মৃত্যুৰ দহ বছৰৰ পাছত ১৯৮১ চনত । এই গীতটিৰ বিষয়ে ড০ দিলীপ দত্তৰ 'ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু জীৱন ৰথ' গ্ৰন্থটো লিপিবদ্ধ ।
প্ৰয়াত জয়ন্ত হাজৰিকাই কণ্ঠদান কৰা গীতটিয়ে দুখী-হতাশজনক প্ৰেৰণা দিয়ে, ঠিক হতাশাত ভাগি পৰা শিল্প প্ৰাণ চন্দ্ৰ ফুকনকো হতাশ নহ'বৰ বাবে এই গীতটিৰে ভূপেনদাই উৎসাহ দিছিল । এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি কিমান শ্ৰদ্ধা-অকৃটিম মৰম থাকিলে গীতেৰে প্ৰেৰণা দিব পাৰে, সেয়া নিশ্চয় সকলোৰে অনুমেয় ।
দ্বিতীয়টো গীত কলিয়াবৰৰ নলতলিৰ সমীপৰ ধনেখোৱা গাঁৱৰ নিৱাসী প্ৰয়াত হেমকান্ত শইকীয়া ওৰফে জঙ্ঘলীৰ বিষয়ে । যি ভূপেনদাৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাইছিল 'জংলী' বুলি । এক ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰ, অগতানুগতিক কাণ্ড-কাৰখানাৰে সেই সময়ত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল হেমকান্ত শইকীয়াই ।
কুঠৰীত থকাৰ সময়ত কুঠৰীৰ সংগী শশী ফুকনৰ লগত কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আহ-যাহ আছিল । ভূপেনদা কুঠৰীলৈ আহিলে বিভিন্নজন লগ পাবলৈ আহে । একালত শশী ফুকনৰ ঘৰলৈ এই জঙ্ঘলীৰ সঘন অহা-যোৱা । ভূপেনদায়ো শশী ফুকনৰ লগত সেই মানুহজনৰ চাল-চলন, গতি গোত্ৰৰ হেনো ভূপেনদাক বৰকৈ পুহিছিল । তেখেতক হেনো এটা গীত লিখিবলৈ সেই মানুহজনৰ জীৱনেই উদগণি দিছিল ।
''অ' মোক জংলী জংলী দুনীয়াই কয়
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
মুক্ত হাৱা মোৰ বন্ধু
নকল জীৱন মোৰ পৰ
নকল জীৱন মোৰ পৰ !!
অ জংলী জংলী দুনীয়াই কয়
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
মুক্ত হাৱা মোৰ বন্ধু
নকল জীৱন মোৰ পৰ
নকল জীৱন মোৰ পৰ !!
মোক জংলী জংলী দুনীয়াই কয়
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
মুক্ত হাৱা মোৰ বন্ধু
নকল জীৱন মোৰ পৰ
নকল জীৱন মোৰ পৰ
খোলা আকাশ খোলা প্ৰকাশ
খোলা খোলা মোৰ প্ৰাণ
জঙ্ঘলতেই শ্ৰম কৰি যাওঁ
গাই নিতে মুকুতিৰ গান
মোৰ জঙ্ঘল পবিত্ৰ বৰ
মোৰ জঙ্ঘল পবিত্ৰ বৰ
অ জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
চহৰৰ উচ্চ অট্টালিকাৰ
তুমি নাগৰিক অহংকাৰী
চহৰৰ উচ্চ অট্টালিকাৰ
তুমি নাগৰিক অহংকাৰী
এই সৱ পকাঘৰ ঘৰটো নহয়
ই ভদ্ৰলোকৰ বস্তিবাড়ি
ই ভদ্ৰলোকৰ বস্তিবাড়ি
তাত হৃদয় হয়ে পাথৰ
তাত হৃদয় হয়ে পাথৰ
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
চহৰ বন্য জনঅৰণ্য
মানৱ হৈ যায় যন্ত্ৰ।
চহৰ বন্য জন অৰণ্য
মানৱ হৈ যায় যন্ত্ৰ
জংলী যত জানোৱাৰেও
প্ৰেমৰ দিব পাৰে মন্ত্ৰ
তুলনাত জঙ্ঘল সুন্দৰ
অ তুলনাত জঙ্ঘল সুন্দৰ
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ!
উন্মত্ত হস্তীক ধৰি আনি
কৰিব পাৰো বশীকৰণ
আমাৰ হস্তী বন্ধু হ'লে
ই ৰক্ষা কৰে বন্ধুৰ জীৱন
ই নহয় অবিশ্বাসী নৰ।
ই নহয় অবিশ্বাসী নৰ।
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ !!
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ !!
বোলো জংলী জংলী দুনীয়াই কয়
জঙ্ঘলেই মোৰ ঘৰ
মুক্ত হাৱা মোৰ বন্ধু
নকল জীৱন মোৰ পৰ
নকল জীৱন মোৰ পৰ
নকল জীৱন মোৰ পৰ
নকল জীৱন মোৰ পৰ
নকল জীৱন মোৰ পৰ ।''
এই গীতটি ভূপেনদাই গাইছিল আৰু ১৯৯৪ চনত মুক্তি পোৱা 'গজমুক্তা' বোলছবিত সময় হাজৰিকাই কণ্ঠদান কৰিছিল ।
গীতটিৰ সৃষ্টিৰ আঁৰৰ এই কাহিনী কৈছিল, কলিয়াবৰৰ পূৱথৰীয়াৰ এগৰাকী সফল অভিনেতা সমীৰণ বৰাক ।
২০০৬ চনত এখন ছিৰিয়েল কামত গুৱাহাটীত থকাৰ সময়ত কলিয়াবৰৰ বুলি জানি সমীৰণ বৰা সৈতে হোৱা কথোপকথন ভূপেনদাই কৈছিল – জঙ্ঘলী দুখীয়া মানুহৰ বন্ধু আছিল । সৎ-সাহসী মানুহ । মানুহে তাক ভয় কৰে । কলিয়াবৰত যাক সকলোৱে চিনি পায় । গানটো উৎস তেওঁ ।
কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ 'আপোন ঘৰ'লৈ আহিলেই বন্ধু শশীফুকনক লগত লৈ জংলীৰ ঘৰৰ আলহী হয়গৈ ভূপেনদা । তাতে দিনৰ পৰা ৰাতিলৈ জংলীৰ সৈতে বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰা-পকা কৰি ভোজে-ভাতে আড্ডা জমাই তুলিছিল । সেই কথা সমীপৰ ৰাইজৰো দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল ।
সুসমন্ধ থকা দুই-একে জংলী ওৰফে হেমকান্ত শইকীয়াই ভূপেনদাৰে লগ-লগাই দিয়াৰ খাটনি ধৰিছিল । তেনে এক খাটনিৰে জংলীৰ ঘৰত ভূপেনদাৰ সংগ লাভ কৰি একেলগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল কলিয়াবৰৰ এগৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিক, শিক্ষাসেৱী প্ৰয়াত লক্ষীনন্দন শইকীয়াই এনে এক বিৰল অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে 'কলিয়াবৰীয়া ভূপেনদা' নামৰ স্মাৰক গ্ৰন্থত ।
এই গীত দুটাৰ উপৰি, গৌৰী বৰ্মন পৰিচালিত 'অকন' বোলছবিৰ 'কাজিৰঙা কাজিৰঙা' গীতটোত -
"কাজিৰঙা মোৰ সেউজ সপোন,
আপোন কঁহৰা বাগৰি,
সীমাৰ লুইত আৰু ডিফলু আপোন,
আপোন মৰমী কুঠৰী ।"
- বুলি উল্লেখ কৰি কলিয়াবৰৰ কুঠৰী, বাগৰী, ডিফলুৰ বৰ্মা কৰিছে । বোলছবিখনৰ কাৰণে কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত থাকি গৌৰী বৰ্মনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন প্ৰচাৰ পত্ৰ, ছবি, লেখনি ভূপেনদাৰ কলিকতাৰ ঘৰত গৈ যোগান ধৰিছিল ।
গৌৰী বৰ্মন গীতটোৰ বাবে কলিকতাত প্ৰায় এমাহমান থাকিব লাগে হ'ল । গীতটি কলিকতাত লিখি সুৰ দি, তাতে বাণীবদ্ধ কৰিছিল । যি 'কলিয়াবৰীয়া ভূপেনদা' বুলি ক'বলৈ আৰু এটা উপাদান যোগ হৈছিল । ১৯৮০ চনত মুক্তি পোৱা অকন বোলছবিৰ গীতটিয়ে চিনাকী দিছিল ।
''কাজিৰঙা, কাজিৰঙা
কাজিৰঙা ভয়াবহ নহয়
নহয় ই অভয়াৰণ্য
ইয়াতকৈও ভয়াবহ জানা
পৃথিৱীৰ জনঅৰণ্য ।
অৰণ্যই যুগে যুগে জন্ম দিলে
সাধনাব্ৰতী ঋষি-মুনি
কত শত জ্ঞানৰ আদৰ্শ দিলে
দিলে কত মনিষী গুণী ।
সেয়ে ভাৰত আজি হ’ল ধন্য ।
কাজিৰঙা মোৰ সেউজ সপোন
আপোন কঁহৰা বাগৰী
সীমাৰ লুইত আৰু ডিফলু আপোন
আপোন মৰমী কুঠৰী ।
মোৰ কাজিৰঙাখনি অনন্য ।
কাজিৰঙাৰ চিৰসেউজ পৰিবেশ
হস্তী-ব্যাঘ্ৰৰে বাস
এক খড়্গৰ গঁড় পৃথিৱীয়ে চায়
পখীৰ সুৱদী প্ৰাকাশ ।
মোৰ কাজিৰঙা নহয় যে বন্য ।
কাজিৰঙাত মিলিজুলি খেলে
গঁড় আৰু হৰিণীৰ জাক
(পিচে) জনৰ অৰণ্যত হিংস্ৰজনে
কাহানি শিকিবনো তাক ।
সভ্য মানুহ হেনো মান্য !!
কাজিৰঙা কাজিৰঙা
কাজিৰঙা কাজিৰঙা
আমাৰ কাজিৰঙা ধন্য
প্ৰকৃতিৰ ধুনীয়া কোলাত খেলি
আমাৰ মন হল পুণ্য ।।
শেষত, বহু আইনী যুঁজ-বাগৰৰ অন্তত ভূপেনদাৰ কলিয়াবৰৰ কুৰীৰ 'আপোন ঘৰ' আৰু ভূমি চৰকাৰৰৰ হাতলৈ আহিল । এতিয়া মাত্ৰ আশা, কেতিয়া ভূপেনদাৰ সপোন বাস্তৱ ৰূপায়ন হয় ? য'ত ভূপেনদাৰ সৃষ্টিৰ চৰ্চা হ'ব, গৱেষণা হ'ব; যি নৱ-প্ৰজন্মৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ সৃজনীশীল মনটোক উদ্যমী আৰু গতিশীল কৰিব । এয়া হ'ব 'উৰণীয়া মৌ' সংগীতসূৰ্য ভাৰতৰত্নৰ সৃষ্টিৰ জিৰণীয়া ঠাই ।
ভাষ্য : যোগেন বৰদলৈ, অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চনাৰ
মুৰুলী বৰা, সাংস্কৃতিক কৰ্মী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক,
গীত : এইখন কলিয়াবৰ, যোগেন বৰদলৈ
যদি জীৱনে কান্দে নাই নাই, গিৰীশ গায়ন
জংলী জংলী দুনিয়াই কয়, হিমন্ত গোস্বামী ।