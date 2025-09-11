ETV Bharat / state

সুধাকণ্ঠৰ জন্মশতবৰ্ষ : লুইতৰ বুকুৱেদি সংগীতময় যাত্ৰা কৰি তেজপুৰত উপস্থিত বিশেষ জাহাজ

সুধাকণ্ঠৰ জন্ম দিনটোত তিনিচুকীয়াৰ গুঁইজান ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা "বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে: শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এটি সংগীতময় যাত্ৰা" শীৰ্ষক জাহাজ যাত্ৰা বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰত উপস্থিত হয় ।

BIRTH CENTENARY OF SUDHAKANTA
"বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে: শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এটি সংগীতময় যাত্ৰা" শীৰ্ষক জাহাজ যাত্ৰা বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰত উপস্থিত হয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 10:55 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ : ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষ উপলক্ষে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাত্ৰা কৰা অত্যাধুনিক জাহাজ আজি (বৃহস্পতিবাৰ) তেজপুৰত প্ৰৱেশ কৰিলে । সুধাকণ্ঠৰ ১০০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে নদীৰ মাজেৰে গীত পৰিৱেশন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় অন্তৰ্দেশীয় জলপথ প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন জনাইছে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাৰ এক ভিডিও বাৰ্তাত তেওঁ কয়, "সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি-বাজিৰ মাজৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈ আহিছে মানৱতা আৰু সমন্বয়ৰ জয়গান । অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰৰ জন-জীৱনৰ সুখ-দুখ অনুভূতি আৰু বৰ্ণিল জীৱন গাঁথাক সুধাকণ্ঠই সংগীতৰ মধুৰ লাহৰৰে বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচয় কৰাই দিছিল ।"

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাত্ৰা কৰা মহাবাহু উপস্থিত তেজপুৰত (ETV Bharat Assam)

"উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমন্বয়ৰ ধজ্জাবাহক ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে গীত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী লৈ এটি সংগীতময় যাত্ৰাৰ জৰিয়তে লুইতৰ বুকুৱেদি সূচনা হোৱা এই জাহাজ যাত্ৰাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিফলিত হ'ব বিস্তীৰ্ণ পাৰৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণাঢ্য কলা সংস্কৃতি ।" তেওঁ কয় ।

জাহাজখন ভিতৰ ভাগত সুন্দৰ কৈ সজাই তাত অসমৰ বিভিন্ন মুখা শিল্প দেখুৱা হৈছে । মুঠ ১২ গৰাকী শিল্পী জাহাজখনৰ বিভিন্ন সহায়কাৰী চৰকাৰী বিষয়াৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আজি তেজপুৰ দেৱী সিং ঘাটত উপস্থিত হয় । জাহাজখনৰ শিল্পীসকলৰ লগতে তেজপুৰৰ ভিন্ন শিল্পীসকলে সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ নৃত্যৰে সকলোকে আপ্লুত কৰে ।

জাহাজৰ ভিতৰত সকলোকে আদৰি অনা শোণিতপুৰ লোক সভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াই । দেৱী সিং ঘাটত বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে ।

জাহাজখনে নিশা তেজপুৰত অতিবাহিত কৰি পুৱা পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু গুৱাহাটীত পুনৰ নৃত্য গীতৰ মাজৰে নদীৰ পাৰৰ ভিন্ন লোকক সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব ।

সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই কয়, ''ভূপেনদা আমাৰ মাজত নাই যদিও তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজী আজিও আমাৰ মাজত আছে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সুধাকণ্ঠৰ এই জন্মজয়ন্তীত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব তাৰ বাবে আমি অত্যন্ত সুখী ।''

special musical ship arrived in Tezpur as part of the Bistirna Parore
সংগীতময় যাত্ৰাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এই বিশেষ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিল্পীসকলে তেজপুৰৰ শিল্পীসকলৰ লগত একেলগে গীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু এইদৰে প্ৰত্যেকটো ৰখিবলগীয়া ঠাইত এনেদৰে গীত পৰিৱেশন কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এক নান্দনিক সংস্কৃতিৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব । মহাবাহৰ মাজত ভূপেন হাজৰিকাৰ অমৰ সৃষ্টি গীত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলনৰ তীৰ্থ শীৰ্ষক গীত পৰিৱেশন কৰে শিল্পীসকলৰ লগত বিধায়ক ৰাভাই ।

special musical ship arrived in Tezpur as part of the Bistirna Parore
সংগীতময় যাত্ৰাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

জাহাজখনৰ ভিতৰ ভাগত সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে শোৱাৰ বাবে বিচনা টেবুল চকী ওপৰত নান্দনিক পৰিৱেশত গীত পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে ছো ব্যৱস্থা আছে ।

