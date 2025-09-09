ETV Bharat / state

সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত গুঞ্জৰিত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত; বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে : শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগীতময় যাত্ৰা আৰম্ভ

বগীবিলৰ জাহাজ বন্দৰত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগীতময় যাত্ৰাত অনুষ্ঠিত হ'ল সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ।

tribute to the great musical legend Dr Bhupen Hazarika
মহাবাহুৰ বুকুত সংগীতময় যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
ডিব্ৰুগড় : বিশ্ব বৰেণ্য সুধাকণ্ঠ ড°‌ ভূপেন হাজৰিকাৰ শত বাৰ্ষিক জন্মদিন দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে দেশবাসীয়ে । প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত সদায় প্ৰাণৱন্ত হৈ থকা ভাৰতৰত্ন ড৽ ভূপেন হাজৰিকাৰ শত বাৰ্ষিক জন্মদিনত অসমতো দেখা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ।

ইয়াৰ মাজতে সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত এইবাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বাজি উঠাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে ।‌ সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দায়িত্বত থকা বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় অন্তৰ্দেশীয় জলপথ প্ৰাধিকৰণৰ সৌজন্যত "বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে: শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এটি সংগীতময় যাত্ৰা" শীৰ্ষক এটি অভিনৱ জাহাজ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে ।

বগীবিলৰ জাহাজ বন্দৰত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগীতময় যাত্ৰাত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

মহান শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম দিনটোতে তিনিচুকীয়াৰ গুঁইজান ঘাটৰ পৰা এই জাহাজ যাত্ৰাৰ ফ্লেগ-অফ কৰা হয় । ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ জাহাজ বন্দৰত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগীতময় যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠিত হ'ল সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী । শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সংগীতময় যাত্ৰাৰ জাহাজ বগীবিল ঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় এই কাৰ্যসূচী ।

সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰি অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বহু অনাতাঁৰ শিল্পীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিভিন্ন জাতি- জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ‍্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ‍্যক্ষ অসীম হাজৰিকাৰ লগতে বহুতো গণ‍্য-মান‍্য ব‍্যক্তি ।

মহাবাহুৰ বুকুত সংগীতময় যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

  • মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বাজিব সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত :

বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে: শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগীতময় যাত্ৰা" শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ‍্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই কয়, "ভূপেন দাৰ লুইতৰ সৈতে এক আৱেগিক সম্পৰ্ক আছে ।‌ লুইতক লৈ বহু গান লিখিছে । বিশ্ব দৰবাৰত লুইতক বেলেগ ধৰণেৰে প্ৰচাৰ কৰিছিল । সেয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ জাহাজ, বন্দৰ আৰু জলপথ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালৰ তত্বাৱধানত জন্ম দিনটোৰ পৰাই তিনিচুকীয়াৰ গুঁইজানৰ পৰা 'বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে: শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীল সংগীতময় যাত্ৰা' শীৰ্ষক এক নৌকা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে ।''

''ভূপেন দাই বহু দেৰিকৈ ভাৰতৰত্ন লাভ কৰিছে । অসমবাসীয়ে এতিয়া আশা কৰে মৰণোত্তৰ ভাৱে ভূপেন দাই ন'বেল বঁটা লাভ কৰিব । অতি দুখৰ কথা অসমৰ নামি- দামি শিল্পীসকলে কিন্তু ভূপেন দাৰ গীত গাবলৈ এলাহ কৰে । এইটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ বাবে অতি দুখ লগা । অসমীয়া জাতিয়ে ভূপেন হাজৰিকাক হৃদয়ত ৰাখিব লাগিব আৰু তেখেতৰ গীতত চৰ্চা কৰিব লাগিব লগতে নতুন প্ৰজন্মক তেওঁৰ গীতৰ মহত্ব উপলব্ধি কৰাব পাৰিব লাগিব ।" ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই কয় ।

  • উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত সংগীত শিল্পীৰ অংশগ্ৰহণ :

ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল ঘাটত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে "বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে: শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগীতময় যাত্ৰা" শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে কয়, "বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে: শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগীতময় যাত্ৰাৰ জাহাজ আহি ঐতিহাসিক বগীবিল ঘাটত উপস্থিত হৈছেহি । সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ আজিৰ প্ৰথম দিনটোতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অনুষ্ঠিত কৰা এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি আনন্দিত হৈছো ।''

সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

''উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ সংগীত শিল্পী আহি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।‌ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ভূপেন হাজৰিকাক আন এক সন্মান প্ৰদান কৰিছে ।‌'' চক্ৰধৰ গগৈয়ে কয় ।‌

