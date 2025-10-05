ETV Bharat / state

জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰান্তে প্ৰান্তে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

এতিয়াও শোকৰ সাগৰত ৰাজ্যবাসী । প্ৰান্তে প্ৰান্তে আয়োজন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান ।

Tribute to legend Zubeen Garg in Majuli and Sivasagar
মাজুলীত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শিৱসাগৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2025 at 2:19 PM IST

মাজুলী/শিৱসাগৰ: এক অসহনীয় শোকত ভুগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই মৰ্মাহত সকলো । জুবিন গাৰ্গৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে নেদেখাজনৰ ওচৰত তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে তথা তেওঁৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীতো আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । শনিবাৰে মাজুলীৰ শালমৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে শিলান্যাস কৰা হয় শিল্পীগৰাকীৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তিৰ । গাঁওখনলৈ সোমোৱা মূল পথৰ কাষতে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৰাইজে । ইয়াৰোপৰি মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত ন্যায় প্ৰদান কৰি দোষীক শাস্তি বিহিবলৈয়ো আহ্বান জনাই ৰাইজে ।

মাজুলীত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰে এজন স্থানীয় লোক অজিত হাজৰিকাই কয়, "সমগ্ৰ শালমৰাবাসী ৰাইজেও একত্ৰিত হৈ এই মহান শিল্পীগৰাকী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে, অনাগত দিনত তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজী আৰু কৰ্মৰাজীৰে আমাৰ অসমীয়া মানৱ সমাজ বৰ্তী থাকিব পাৰে তাৰ আশিস বিচাৰি ভগৱানৰ ওচৰত আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ ৰূপায়িত কৰা হৈছে । আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক এনেধৰণে অনাকাংক্ষিতভাৱে যিসকল লোকৰ অৱহেলাত গুচি যাবলগা হ'ল, সেই ব্যক্তিসকলে যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাই তাৰ আহ্বান জনালো ।"

শিৱসাগৰ

ইফালে দেওবাৰে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ নগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিতো অনুষ্ঠিত কৰা হয় 'সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা' । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতিনিধিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি নিজ নিজ নিয়ম-পৰম্পৰাৰে সেৱা-প্ৰাৰ্থনা কৰে । হিন্দু-মুছলমান-খ্ৰীষ্টিয়ান-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন ধৰ্মৰ লোকসকল উপস্থিত থাকি জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে ।

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানটিৰ আয়োজক শৰৎ হাজৰিকাই কয়, "শিৱসাগৰ নগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰ্থে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা আয়োজন কৰিছো । এই প্ৰাৰ্থনা সভাত বিভিন্ন ধৰ্মালম্বী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছো, যাতে আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ যি ঘটনা তাৰ প্ৰকৃত তথ্য উন্মোচিত হয়, শিল্পীগৰাকীয়ে যাতে ন্যায় লাভ কৰে জাতিটোৱে যাতে ন্যায় পাই, আমি সমস্বৰে আশা কৰিছো ।"

