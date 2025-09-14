ETV Bharat / state

তিনিটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে ৰাজ্য, ৰাইজৰ মাজত আতংক

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে ক্ষয়-ক্ষতিৰ বিষয়ে জনাবলৈ মুকলি কৰিছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ ৷

প্ৰতিকী ফটো (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ: দেওবাৰে বিয়লি ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত ৷ তিনিটাকৈ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হ’ল ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ৷

দেওবাৰে বিয়লি ৪.৪১ বজাত অহা ৫.৮ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটোৰ ফলত প্ৰতিখন জিলাতে কিছু পৰিমাণে ক্ষয়-ক্ষতি হয় যদিও কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই । মাত্ৰ ১৩ মিনিটৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়তো ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় সমগ্ৰ ৰাজ্য ।

ৰিখটাৰ স্কেলত প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি বিয়লি ৪ বাজি ৪১ মিনিটত অহা ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৫.৮ আৰু ইয়াৰ উৎস আছিল ওদালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা ১৬ কিলোমিটাৰ নিলগত । ইয়াৰ গভীৰতা আছিল ৫ কিলোমিটাৰ ।

আনহাতে দ্বিতীয়তো ভূমিকম্প মাত্ৰ ১৩ মিনিটৰ পিছতে একে উৎসৰ পৰা অনুভূত হয় ৷ যাৰ প্ৰাবল্য আছিল ৩.১ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ৫.২১ বজাত তৃতীয়তো ২.৯ প্ৰাবল্যৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰী কৰে ৷ এই ভূমিকম্পৰ ফলত তেজপুৰৰ এখন শ্বপিং মলৰ গ্লাছ ভাঙি পৰাত গ্ৰাহকৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় ৷

ৰিখটাৰ স্কেলত তৃতীয়টো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ৫.৮ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটোৰ ফলত ঢেকীয়াজুলিত বহুলোকৰ ঘৰৰ দেৱালত ফাঁট মেলে । একেদৰে গহপুৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও, গুৱাহাটী আৰু বিভিন্ন জিলাত ইয়াৰ প্রভাৱ পৰে ।

কল্পজ্যোতি নাথ নামৰ ঢেকীয়াজুলিৰ এগৰাকী বাসিন্দাই কয়, ‘‘মই অত্যন্ত ভয় খাইছিলো ৷ বহুতো ঘৰ-অট্টালিকাত প্ৰচণ্ড ফাঁট মেলে । মানুহৰ ঘৰৰ ছাঁদৰ পৰা পানীৰ টেংকী পৰ্যন্ত খহি পৰে ।’’

ৰিখটাৰ স্কেলত তৃতীয়টো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, শোণিতপুৰ চাৰিদুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ লোকৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ পদ্মলাল শৰ্মাৰ ঘৰৰ ছাঁদ খহি পৰে যদিও কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে ।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই ভূমিকম্পৰ কথা এক্সযোগে সদৰী কৰে ।

পূৰ্বৰ কাহিনী

ঢেকীয়াজুলিত ইয়াৰ পূৰ্বে আন এক ভূমিকম্পৰ ফলত মাটিত ফাঁট মেলি পানী ওলাইছিল আৰু সেই সময়ত ভূ-বিজ্ঞানী আহি অভিকেন্দ্ৰৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ ১৭ জানুৱাৰীৰ পুৱা উত্তৰ অসমৰ লগতে কেইবাখনো জিলাত পুনৰ এক ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল ।

পুৱা 7.54 বজাত অহা সেই ভূমিকম্পটো 3.5 প্ৰাবল্যৰ আছিল । গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে পুৱা 7.54 বজাত হোৱা এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল দৰং জিলা ৷ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল ইয়াৰ উৎপত্তি । অৱশ্যে ইয়াৰ ফলত কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই ।

ভূমিকম্পৰ সময়ৰ তেজপুৰৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

একে সময়তে এদিন পূৰ্বে মাঘ বিহুৰ দিনা মধ্য অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কেন্দ্ৰস্থলত অনুভূত হৈছিল এক ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৷ গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে, সেইদিনা সন্ধিয়া ৫.৫৯ বজাত ৩.৬ প্ৰাবল্যৰ এক ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ যাৰ গভীৰতা সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ২৫ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল ৷

টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি

আজি অনুভূত হোৱা ভূমিকম্প সন্দৰ্ভত ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতি জৰুৰী আহ্বান অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ ৷ প্ৰাধিকৰণে এই ভূমিকম্পৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ জনাবলৈ মুকলি কৰিছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ ৷

এই টোল ফ্ৰী নম্বৰসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ-

  • ১০৭৯ / ১০৭০ / ৯৪০১০৪৪৬১৭ (ৰাজ্যিক আপদকালীন পৰিচালনা কেন্দ্ৰ)
  • ১০৭৭ (জিলা আপদকালীন পৰিচালনা কেন্দ্ৰ)
লগতে পঢ়ক : অসমৰ ভূমিৰ পৰাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু ইয়াৰ ৰক্ষকক প্ৰধানমন্ত্রীৰ কঠোৰভাৱে সকীয়নি

